Fito Páez abrió su serie de shows en Rosario: el viaje por su obra y sus influencias y el abrazo con Ángel Di María

El mensaje de Fito Páez durante su show en el Teatro El Círculo Rosario

Rosario siempre estuvo cerca pero pocas veces tan presente en su corazón y en el tejido de su obra como esta semana. Fito Páez regresó a su ciudad natal para dar inicio a “Casa Páez”, una serie de conciertos con propuestas distintas, que recorren escenarios simbólicos de su historia personal. La iniciativa surge tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y tiene como eje la exploración de su propia obra y la tradición de la música popular latinoamericana, en formatos y lugares especialmente elegidos.

La primera función tuvo lugar en el Teatro El Círculo, donde el músico se presentó con la Orquesta Casa Páez, dirigida por Javier Mas y formada especialmente para la ocasión. La apertura estuvo a cargo de Jorge Fandermole, referente de la canción popular argentina y figura clave en la formación artística de Páez desde la época de aquella trova rosarina capitaneada por Juan Carlos Baglietto.

El concierto recorrió 18 canciones que atravesaron distintas etapas de la carrera del artista y de su educación musical que salpica de diferentes maneras su obra. “Romance de la pena negra”, compuesta a partir de un poema de Federico García Lorca, abrió la noche. Luego siguieron clásicos celebrados como “Alegría a mi corazón”, “11 y 6” y “Cadáver exquisito”, junto a otros emblemas del repertorio latinoamericano, como “Te recuerdo Amanda”, de Víctor Jara. La voz de Páez imprimió una impronta personal a cada interpretación y los arreglos embellecieron una posible banda sonora del continente.

El saludo de Fito Páez a Angel Di María en su show

El repertorio incluyó además “Parte del aire” y “Ámbar Violeta”, piezas que no formaban parte de sus conciertos desde hacía varios años y que constituyen puntos clave en su obra. También hubo lugar para una versión de “Muchacha, ojos de papel”, de Luis Alberto Spinetta, acompañada por el público que coreó el estribillo.

La noche avanzó con “El breve espacio en que no estás”, de Pablo Milanés, en una versión orquestal especialmente arreglada para la ocasión, seguida de “Tumbas de la gloria” y “Canción para mi muerte”, de Sui Generis, que Páez dedicó a Gerardo Gandini y su familia. “Carabelas nada” sirvió de puente hacia “Construcción”, de Chico Buarque, interpretada con un enfoque tanguero que resignificó la versión original.

Hacia el final del concierto, sonaron “Naturaleza sangre” y “Dar es dar”. El cierre incluyó una tríada de clásicos: “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, “Ciudad de pobres corazones” y “Mariposa Tecknicolor”, todos con arreglos escritos especialmente para esta ocasión. El público lo despidió de pie y Páez agradeció todos los aplausos, en especial los de Ángel Di María, a quien le prestó las ovaciones por un rato. El campeón del mundo se ubicó en uno de los palcos con su esposa Jorgelina Cardoso y su familia y se estrechó en un abrazo canalla mientras flameaban algunas camisetas de Rosario Central. “Muchas gracias Fito querido. Hermosa noche”, devolvió el crack en sus redes.

Fito Páez- Tumbas de la gloria (Teatro El Círculo)

“¡Todavía estoy temblando! ¡Nunca olvidaré este concierto! ¡Nada como estar en casa. Les amo con locura!”, sintetizó el artista con la emoción a flor de piel y la sensación de que todavía quedan varias fechas más.

El concepto de “Casa Páez” nació como consecuencia de la distinción otorgada por la UNR y responde al deseo del músico de revisitar su repertorio en escenarios que marcaron su vida y su carrera. La selección de los teatros no fue casual: El Círculo fue donde Páez presentó por primera vez su disco debut, Del 63, mientras que el Astengo es el lugar donde presenció un show de La Máquina de Hacer Pájaros, hecho que definió su vocación artística.

Encuentro cumbre en Rosario: el abrazo de Fito Páez y Ángel Di María tras el primer show del artista en la ciudad (@angeldimariajm)

Ángel Di María, Joreglina Cardoso junto a familiares y amigos visitaron a Fito Páez tras el show (@angeldimariajm)

La serie incluye tres fechas más. Este miércoles la cita es en formato “Piano Solo” en el Teatro Astengo, centrado en canciones propias y en obras de autores que lo marcaron. El viernes 13, fecha de su cumpleaños número 63, será la presentación íntegra de su último álbum, Novela, con una puesta en escena diseñada especialmente para la ocasión. Con el pulso cinematográfico que lo caracteriza, el álbum presenta relatos inspirados en la infancia de Páez en Villa Constitución y en personajes de universos mágicos.

El domingo 15 Páez se despedirá de estos días de Rosario con un show gratuito en el Monumento a la Bandera, a partir de las 19 horas. La serie fue concebida como un espacio de construcción colectiva y de reencuentro con el público rosarino, tal como lo explicó Fito durante el primer concierto: “Acá se construye. Acá no se odia. Acá se ama. A los casi 63 vengo otra vez en mi vida a poner el ladrillo del amor en la construcción del mundo”. La frase marcó el tono de la propuesta y sintetizó el espíritu de “Casa Páez”.

Fito Páez y la últma ovación del Teatro El Círculo (Crédito: Guido Adler/Gentileza Prensa)

Fito Páez repasó su obra y celebró los himnos de la canción latinoamericana en su primer show en Rosario (Crédito: Guido Adler/Gentileza Prensa)

En plan sinfónico, Fito Páez tocó los primeros acordes de un ciclo que representa un homenaje a Rosario, como previa al inicio de su gira internacional. Una decisión ambiciosa y arriesgada de un artista que recorre su trayectoria en formatos distintos y escenarios cargados de significado. Esa ciudad que lo vio crecer y a la que le cantó de diferentes maneras, que supo amar y maldecir, que fue musa y refugio, y que esta semana se celebran mutuamente.