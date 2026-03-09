Teleshow

El documental Traslados rompe récords de audiencia en Prime Video

Una apuesta audiovisual argentina lidera el streaming regional con una mirada renovada sobre una de las mayores tragedias del país

Guardar
El documental argentino Traslados lidera el ranking de visualizaciones en Prime Video en toda Latinoamérica

El documental argentino Traslados alcanzó el primer puesto de visualizaciones en Prime Video en Latinoamérica, posicionándose como el documental más visto en la región. Este logro refleja el creciente interés del público por propuestas que abordan la memoria histórica y los hechos de la dictadura argentina.

“Traslados” se convirtió en tendencia en Prime Video en Latinoamérica porque documenta con rigor los llamados “Vuelos de la Muerte”, una de las formas de represión más brutales de la dictadura argentina. La obra integra pruebas históricas con un lenguaje audiovisual pensado para conectar con nuevas generaciones, fomentando la reflexión y el debate sobre el pasado reciente.

Zoe Hochbaum, junto al director
Zoe Hochbaum, junto al director Nicolás Gil Lavedra estrenó Traslados, el documental sobre los vuelos de la muerte en la última dictadura: “El cine es mi forma de militancia”

De qué trata Traslados y por qué es relevante

El documental pone foco en el mecanismo de los “Vuelos de la Muerte”, en los que víctimas eran arrojadas desde aeronaves militares durante la dictadura argentina. Su producción prioriza la narración ágil y una apuesta visual dirigida a sensibilizar a quienes no vivieron aquellos años.

Traslados apuesta por sensibilizar y educar a un público intergeneracional, combinando documentación histórica con una propuesta pensada para estimular la reflexión sobre la importancia de la verdad y la memoria. La proyección en Prime Video amplía el alcance de su mensaje, reforzando su función en el debate público sobre derechos humanos.

"Traslados" gano a mejor documental,
"Traslados" gano a mejor documental, Martin Fierro de Cine

El documental, dirigido por Nicolás Gil Lavedra, estructura su narrativa a partir de una investigación periodística conducida por Eduardo Anguita y Daniel Cecchini, que recolectó por primera vez archivos dispersos, documentos inéditos y testimonios de sobrevivientes y expertos. El guion de Gustavo Gersberg integra estos componentes en un relato coral, donde convergen voces de víctimas, familiares, especialistas en justicia transicional y figuras emblemáticas vinculadas a la búsqueda de verdad.

Con recursos visuales que van desde animaciones y reconstrucciones hasta imágenes inéditas de archivo, Traslados explica el funcionamiento de los Vuelos de la Muerte: un dispositivo sistemático de exterminio mediante el cual miles fueron arrojados vivos al mar y al río por fuerzas armadas durante la dictadura.

Traslados destaca hitos como la
Traslados destaca hitos como la recuperación de los cuerpos de las monjas francesas Duquet y Domon y la operación en Madres de Plaza de Mayo

Entre los hitos abordados, el film recupera la localización de los cuerpos de las monjas francesas Léonnie Duquet y Alice Domon, la operación de infiltración militar en Madres de Plaza de Mayo y el regreso, en 2023, de uno de los aviones utilizados en los operativos, según el testimonio del piloto, director y actor Enrique Piñeyro.

Reconocimientos y repercusión internacional de Traslados

La película ha sido proyectada en cines de Argentina y España, y ha participado en festivales destacados como el Marche du Film del Festival de Cannes, el Festival de San Sebastián, el de Varsovia y Palm Springs.

En el marco de su estreno, se realizó una función especial en la Sala Lugones del Teatro San Martín de Buenos Aires. El evento incluyó un cierre musical de Vera Spinetta y Sebastián Furman, quienes interpretaron “Los Dinosaurios” de Charly García ante una ovación de pie, por parte de los invitados.

Vera Spinetta y Sebastián Furman,
Vera Spinetta y Sebastián Furman, quienes interpretaron “Los Dinosaurios” de Charly García ante una ovación de pie, el día de la presentación de Traslados

La posibilidad de verse a través de streaming ha multiplicado la audiencia del documental, potenciando su valor como herramienta en la construcción de la memoria colectiva para espectadores dentro y fuera de Argentina.

El equipo creativo detrás de Traslados

La idea original corresponde a Zoe Hochbaum y la producción estuvo a cargo de OrcaFilms, con un equipo multidisciplinario en investigación, edición, fotografía, arte y sonido.

El largometraje tiene una duración de 92 minutos y está dirigido a mayores de 13 años, continúa disponible en toda Latinoamérica a través de Prime Video, ampliando su impacto y acercando su mensaje a nuevas audiencias.

La producción de Traslados estuvo
La producción de Traslados estuvo a cargo de OrcaFilms, bajo la dirección de Nicolás Gil Lavedra y guion de Gustavo Gersberg

Tras alcanzar el liderazgo en visualizaciones, Traslados extiende su presencia digital e invita a públicos de distintas generaciones a repensar episodios fundamentales de la historia argentina mediante el acceso que brinda el streaming.

Temas Relacionados

TrasladosLatinoaméricaDictadura ArgentinaVuelos De La MuerteRécord De AudienciaMemoria Colectiva

Últimas Noticias

Iliana Calabró abrió su corazón sobre el nacimiento prematuro de su nieto: “Iba a ser difícil”

En su paso por Almorzando con Juana, la actriz recordó cómo vivió la llegada anticipada del pequeño Bento, fruto de la relación de su hijo Nicolás y su nieta Bárbara

Iliana Calabró abrió su corazón

Jenny Mavinga angustiada tras una quemadura en Gran Hermano 2026: “¡Ay, me quemó!

La participante congoleña, enfrentó momentos difíciles tras un percance que conmocionó a todo el grupo

Jenny Mavinga angustiada tras una

El esperado reencuentro entre Edith Hermida y Beto Casella: todos los detalles

La reunión tuvo lugar durante el cumpleaños del locutor Mariano Flax, en un ambiente distendido donde las tensiones generadas por el fin de la dupla televisiva quedaron relegadas

El esperado reencuentro entre Edith

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El encuentro reunió a su círculo más cercano en una velada única navegando por el Bósforo. Los detalles románticos y los gestos de cariño de Mauro Icardi, su hija Rufina y su madre, Marcela

La China Suárez celebró sus

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

En el cumpleaños número 85 del cantante, sus hijas compartieron un mensaje cargado de cariño en redes sociales, dejando ver la complicidad y el afecto que reina entre la familia

El saludo de Julieta y
DEPORTES
El delantero Robert Lewandowski destacó

El delantero Robert Lewandowski destacó la importancia de la disciplina en su carrera

El encendido cruce entre Mourinho y Lucho González en el clásico entre Benfica y Porto: “Me llamó traidor 50 veces”

“El hambre de salir adelante”: la reflexión del Kun Agüero sobre los jugadores que triunfan en el fútbol argentino

El video de la maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia de la Fórmula 1 desde todos los ángulos: “Pura muñeca”

Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera: los detalles de la nueva obra

TELESHOW
Iliana Calabró abrió su corazón

Iliana Calabró abrió su corazón sobre el nacimiento prematuro de su nieto: “Iba a ser difícil”

Jenny Mavinga angustiada tras una quemadura en Gran Hermano 2026: “¡Ay, me quemó!

El esperado reencuentro entre Edith Hermida y Beto Casella: todos los detalles

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

INFOBAE AMÉRICA

Un hallazgo clave ayuda a

Un hallazgo clave ayuda a predecir el impacto del calentamiento global en la Antártida

La mansión del cuñado de ‘El Mencho’ en Punta del Este fue subastada en USD 1.200.000: los planes para la zona

El dólar en Uruguay tuvo su mayor suba semanal en seis años por el efecto de la guerra en Medio Oriente

10 años del crimen de David Fremd, asesinado al grito de “Alá es grande”: su hijo contó que le tiene “miedo a la vida”

Japón se prepara para el despliegue de su primer misil de largo alcance de desarrollo nacional