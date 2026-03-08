El video del desenfrenado baile de Mauricio Macri en la boda de Emily Lucius y Rodrigo Valladares

El expresidente asistió al casamiento de su sobrino y bailó junto a la influencer (Video: Instagram)

La boda de la influencer Emily Lucius y el empresario Rodrigo Valladares Macri se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del fin de semana, no solo por la presencia de numerosas figuras del espectáculo y el deporte, sino también por un momento inesperado que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En medio de la celebración, Mauricio Macri fue protagonista de una escena que sorprendió a muchos: el expresidente se sumó al baile en la pista y terminó protagonizando un pogo junto a la novia y otros invitados al ritmo del hit “I Gotta Feeling” de The Black Eyed Peas.

La fiesta se realizó en una quinta familiar de los Macri en Los Polvorines, en la provincia de Buenos Aires, donde los novios celebraron su unión rodeados de familiares, amigos y varias personalidades conocidas. La ceremonia había sido precedida días antes por el paso de la pareja por el Registro Civil de la calle Uruguay, donde formalizaron legalmente su matrimonio. Pero la gran celebración llegó durante el fin de semana con una boda al aire libre que apostó por una estética de inspiración italiana, con decoración vibrante, flores de colores cálidos y una ambientación pensada para recrear el espíritu de las celebraciones mediterráneas.

La influencer Emily Lucius compartió los detalles más emblemáticos de su boda con 1,9 millones de seguidores en Instagram (Crédito: RSFOTOS)

La creadora de contenido, que cuenta con más de 1,9 millones de seguidores en Instagram, compartió distintos momentos del día en sus redes sociales. “Bendecida y completamente feliz”, escribió al describir lo que definió como una jornada inolvidable junto a su flamante esposo. Entre los momentos más emotivos de la celebración estuvo la entrada de Emily acompañada por su padre, Miguel Ángel Lucius, quien se emocionó al verla con su vestido de novia.

Para la ceremonia, la influencer eligió un vestido blanco largo con escote corazón y hombros al descubierto, al que acompañó con un delicado collar de brillantes. Más tarde, durante la celebración, optó por otro modelo de estilo minimalista, con hombros caídos y una falda voluminosa que lucía una fila de botones en la espalda. Rodrigo Valladares Macri, por su parte, se inclinó por un clásico esmoquin negro con camisa blanca y corbata negra.

Mauricio Macri dijo presente en la boda de Emily Lucius y su sobrino, Rodrigo Valladares (Crédito: RSFOTOS)

La ceremonia también tuvo momentos cargados de emoción cuando la hermana de la novia, Belu Lucius, fue una de las encargadas de oficiar el acto y dedicó unas palabras a la pareja. Su esposo, el exjugador de la selección argentina de rugby Javier Ortega Desio, también tomó el micrófono y emocionó a los presentes con un mensaje lleno de afecto para los recién casados. Entre los invitados se encontraban numerosas figuras del mundo del espectáculo, el deporte y la televisión. Asistieron Rocío Marengo junto a Eduardo Fort, Mica Viciconte y Fabián Cubero, Paula “la Peque” Pareto, Federico Bal, Sofía “Jujuy” Jiménez, Candela Ruggeri con Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, Sofía Pachano y Santi Ramundo, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez, entre otros.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la fiesta no tuvo que ver con el glamour de la ceremonia ni con las palabras emotivas de los familiares, sino con lo que ocurrió cuando comenzó la música y los invitados se volcaron a la pista de baile. En un video que empezó a circular en redes sociales, se puede ver a Mauricio Macri sumándose al festejo con entusiasmo. Tomado de las manos de Emily Lucius y rodeado de otros invitados que formaban una ronda en la pista, el exmandatario saltó y bailó al ritmo de “I Gotta Feeling”, uno de los clásicos de fiesta de la banda estadounidense Black Eyed Peas. La escena, que mostraba al exmandatario completamente distendido y disfrutando del momento, generó sorpresa y rápidamente se viralizó en distintas plataformas.

Mauricio Macri recordó a su hermana Sandra en un mensaje para los recién casados, destacando el costado emotivo del evento (Instagram)

Más allá del episodio divertido en la pista de baile, la jornada también tuvo un costado emotivo para Macri. Al día siguiente del casamiento, el exmandatario publicó un mensaje en sus redes sociales dedicado a su sobrino Rodrigo y a la flamante pareja. “Contento y emocionado de ver a mi sobrino Rodrigo casarse este fin de semana y de verlo tan enamorado”, escribió junto a una imagen de los recién casados. En su mensaje también recordó a su hermana Sandra Macri, madre del novio, quien falleció en 2014 tras luchar contra una enfermedad. “Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”, expresó.