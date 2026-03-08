Teleshow

El video del desenfrenado baile de Mauricio Macri en la boda de Emily Lucius y Rodrigo Valladares

El expresidente sorprendió a todos con sus pasos en la pista y se animó al pogo con la influencer y los invitados, sumando un toque descontracturado a una noche inolvidable

Guardar

El expresidente asistió al casamiento de su sobrino y bailó junto a la influencer (Video: Instagram)

La boda de la influencer Emily Lucius y el empresario Rodrigo Valladares Macri se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del fin de semana, no solo por la presencia de numerosas figuras del espectáculo y el deporte, sino también por un momento inesperado que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En medio de la celebración, Mauricio Macri fue protagonista de una escena que sorprendió a muchos: el expresidente se sumó al baile en la pista y terminó protagonizando un pogo junto a la novia y otros invitados al ritmo del hit “I Gotta Feeling” de The Black Eyed Peas.

La fiesta se realizó en una quinta familiar de los Macri en Los Polvorines, en la provincia de Buenos Aires, donde los novios celebraron su unión rodeados de familiares, amigos y varias personalidades conocidas. La ceremonia había sido precedida días antes por el paso de la pareja por el Registro Civil de la calle Uruguay, donde formalizaron legalmente su matrimonio. Pero la gran celebración llegó durante el fin de semana con una boda al aire libre que apostó por una estética de inspiración italiana, con decoración vibrante, flores de colores cálidos y una ambientación pensada para recrear el espíritu de las celebraciones mediterráneas.

La influencer Emily Lucius compartió
La influencer Emily Lucius compartió los detalles más emblemáticos de su boda con 1,9 millones de seguidores en Instagram (Crédito: RSFOTOS)

La creadora de contenido, que cuenta con más de 1,9 millones de seguidores en Instagram, compartió distintos momentos del día en sus redes sociales. “Bendecida y completamente feliz”, escribió al describir lo que definió como una jornada inolvidable junto a su flamante esposo. Entre los momentos más emotivos de la celebración estuvo la entrada de Emily acompañada por su padre, Miguel Ángel Lucius, quien se emocionó al verla con su vestido de novia.

Para la ceremonia, la influencer eligió un vestido blanco largo con escote corazón y hombros al descubierto, al que acompañó con un delicado collar de brillantes. Más tarde, durante la celebración, optó por otro modelo de estilo minimalista, con hombros caídos y una falda voluminosa que lucía una fila de botones en la espalda. Rodrigo Valladares Macri, por su parte, se inclinó por un clásico esmoquin negro con camisa blanca y corbata negra.

Mauricio Macri dijo presente en
Mauricio Macri dijo presente en la boda de Emily Lucius y su sobrino, Rodrigo Valladares (Crédito: RSFOTOS)

La ceremonia también tuvo momentos cargados de emoción cuando la hermana de la novia, Belu Lucius, fue una de las encargadas de oficiar el acto y dedicó unas palabras a la pareja. Su esposo, el exjugador de la selección argentina de rugby Javier Ortega Desio, también tomó el micrófono y emocionó a los presentes con un mensaje lleno de afecto para los recién casados. Entre los invitados se encontraban numerosas figuras del mundo del espectáculo, el deporte y la televisión. Asistieron Rocío Marengo junto a Eduardo Fort, Mica Viciconte y Fabián Cubero, Paula “la Peque” Pareto, Federico Bal, Sofía “Jujuy” Jiménez, Candela Ruggeri con Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, Sofía Pachano y Santi Ramundo, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez, entre otros.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la fiesta no tuvo que ver con el glamour de la ceremonia ni con las palabras emotivas de los familiares, sino con lo que ocurrió cuando comenzó la música y los invitados se volcaron a la pista de baile. En un video que empezó a circular en redes sociales, se puede ver a Mauricio Macri sumándose al festejo con entusiasmo. Tomado de las manos de Emily Lucius y rodeado de otros invitados que formaban una ronda en la pista, el exmandatario saltó y bailó al ritmo de “I Gotta Feeling”, uno de los clásicos de fiesta de la banda estadounidense Black Eyed Peas. La escena, que mostraba al exmandatario completamente distendido y disfrutando del momento, generó sorpresa y rápidamente se viralizó en distintas plataformas.

Mauricio Macri recordó a su
Mauricio Macri recordó a su hermana Sandra en un mensaje para los recién casados, destacando el costado emotivo del evento (Instagram)

Más allá del episodio divertido en la pista de baile, la jornada también tuvo un costado emotivo para Macri. Al día siguiente del casamiento, el exmandatario publicó un mensaje en sus redes sociales dedicado a su sobrino Rodrigo y a la flamante pareja. “Contento y emocionado de ver a mi sobrino Rodrigo casarse este fin de semana y de verlo tan enamorado”, escribió junto a una imagen de los recién casados. En su mensaje también recordó a su hermana Sandra Macri, madre del novio, quien falleció en 2014 tras luchar contra una enfermedad. “Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”, expresó.

Temas Relacionados

Mauricio MacriEmily LuciusRodrigo ValladaresRodrigo Valladares Macri

Últimas Noticias

La China Suárez publicó fotos de su adolescencia a pocas horas de cumplir 34 años: "Esta niña flogger"

La actriz mostró retratos de sus años juveniles, cuando empezaba a asomar su figura en la época de Casi Ángeles. Además, el regalo que le envió el Galatasaray por el Día de la Mujer

La China Suárez publicó fotos

Juana Repetto mostró la cicatriz de su cesárea a casi un mes del parto: “El templo de mis tres hijos”

A corazón abierto, la actriz se sintió agradecida con su cuerpo y los parámetros sociales a los que debió enfrentarse

Juana Repetto mostró la cicatriz

Oriana Sabatini mostró a su beba Gia en la intimidad de su hogar a casi una semana de su nacimiento

La artista compartió una imagen cálida junto a su hija recién nacida y los primeros días como flamante mamá

Oriana Sabatini mostró a su

El look de “hada” de Juana Viale con el que brilló en su programa entre sedas y bordados

La conductora eligió un diseño artesanal de Gabriel Lange para su regreso a la mesa de El Trece y deslumbró con detalles de alta costura en una jornada especial

El look de “hada” de

La reacción de Zaira Nara luego de la furia de Paula Chaves con ella: sus días de trabajo y glamour en París

Entre compromisos laborales y paseos por las calles de la capital francesa, la modelo mostró cómo enfrenta la actitud de su antigua amiga tras sus polémicos dichos

La reacción de Zaira Nara
DEPORTES
Giro inesperado en el caso

Giro inesperado en el caso que involucró a Neymar con su ex cocinera: el posteo de la mujer

“Siempre pensé que Aranda era el Iniesta de Argentina”: el enorme elogio de una ex figura de Boca Juniors al juvenil

La sentencia de una ex figura de River sobre la posible llegada de Icardi: “Que no me jodan con los quilombos que tiene con la mujer”

La peculiar presentación de Lucas Blondel en Huracán con Morena Beltrán como protagonista

La tajante frase de Flavio Briatore sobre el debut de Alpine en la Fórmula 1 y su participación en el GP de Australia

TELESHOW
La China Suárez publicó fotos

La China Suárez publicó fotos de su adolescencia a pocas horas de cumplir 34 años: "Esta niña flogger"

Juana Repetto mostró la cicatriz de su cesárea a casi un mes del parto: “El templo de mis tres hijos”

Oriana Sabatini mostró a su beba Gia en la intimidad de su hogar a casi una semana de su nacimiento

El look de “hada” de Juana Viale con el que brilló en su programa entre sedas y bordados

La reacción de Zaira Nara luego de la furia de Paula Chaves con ella: sus días de trabajo y glamour en París

INFOBAE AMÉRICA

Mojtaba Khamenei es el nuevo

Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo del régimen de Irán

“Aunque no soy soldado, no me siento como una civil”: el enorme esfuerzo de las esposas ucranianas en tiempos de guerra

Reino Unido destruyó un dron iraní lanzado hacia Irak en medio de la escalada de hostilidades de Teherán en la región

Cómo las ondas gravitacionales pueden resolver el debate sobre la velocidad de expansión del universo

Netanyahu instó al pueblo iraní a rebelarse contra el régimen: “El momento de la verdad se acerca”