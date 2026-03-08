Teleshow

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Mujer: la reacción de la actriz

La pareja, que actualmente vive en Turquía, sigue dando que hablar con sus demostraciones de afecto en medio del proceso de divorcio del futbolista con Wanda Nara

La mañana del 8 de marzo encontró a la China Suárez compartiendo con sus seguidores una escena cargada de emoción para ella. La actriz publicó una imagen donde se la ve rodeada de un enorme ramo de rosas rosadas, regalo que recibió de Mauro Icardi con motivo del Día de la Mujer. En la fotografía, la intérprete sostiene el arreglo floral entre las manos, se inclina hacia atrás y deja escapar una carcajada amplia, mientras luce calzas marrones y un sweater a juego.

Acompañando la imagen, la actriz escribió: Te amo con todo mi corazón Mauro Icardi, junto a dos emojis: un corazón rosa y una carita que se derrite de amor. El detalle cromático conecta el mensaje con el color de las flores, subrayando la intención y el cuidado del futbolista en la elección del obsequio. El gesto adquiere un matiz especial al ocurrir a solo un día del cumpleaños de Suárez, lo que refuerza el clima de celebración y cercanía que atraviesa la relación.

Mauro Icardi le regaló un
Mauro Icardi le regaló un ramo de rosas rosadas a la China Suárez por el Día de la Mujer (Instagram)

La reacción de la actriz tras recibir el ramo no se limitó a ese primer posteo. Minutos después, Icardi decidió repostear en sus propias redes sociales la historia publicada por la China, sumando un mensaje corto y directo: “Feliz día mi amor”, acompañado también de un corazón rosado. El intercambio de dedicatorias y gestos públicos de afecto entre ambos se expuso ante millones de seguidores, en un contexto donde la exposición mediática de la pareja resulta habitual.

Este tipo de demostraciones no pasan inadvertidas para el público ni para los medios. El regalo de Icardi y la respuesta entusiasta de Suárez se inscriben en un momento especial para la actriz, marcada por la cercanía de su cumpleaños y el próximo divorcio de su pareja de Wanda Nara, que estaría signado para el 11 de marzo.

La China Suárez recibió un
La China Suárez recibió un arreglo floral de Mauro Icardi en el Día de la Mujer (Instagram)

El gesto de Icardi cobra relevancia adicional si se tiene en cuenta el escenario complejo que atraviesa el delantero del Galatasaray en el plano personal y legal. Mientras comparte estos momentos de intimidad y celebración con la actriz, el futbolista enfrenta un fallo judicial adverso en su conflicto con Wanda Nara, su expareja y madre de sus hijas. Días atrás, el Juzgado Civil 106 dictó una resolución que obliga al delantero a abonar una deuda alimentaria superior a USD 147.582, cifra confirmada por abogados y detallada en los documentos judiciales difundidos por Ángel de Brito y Juan Etchegoyen.

La resolución judicial rechazó el planteo de Icardi sobre la caducidad de los alimentos provisorios y ordenó al deportista a presentar en un plazo de cinco días toda la documentación que acredite sus ingresos actuales. En caso de incumplimiento, el caso podría escalar ante la FIFA a través de la Asociación de Fútbol Argentino, según lo dispone el Código Civil y Comercial de la Nación. El panelista Juan Etchegoyen precisó: “Tengo documento judicial, Maurito con esto está en llamas ahora en Estambul.” La noticia constituye la primera disposición formal que obliga al delantero a regularizar la deuda con la empresaria.

La pelea mediática entre Mauro
La pelea mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma capítulos legales y escándalos económicos

En paralelo, la situación legal de Icardi y Nara avanza en otro frente. El proceso de divorcio entre ambos se encuentra cerca de una definición, ya que el próximo 11 de marzo se cumplen los dos años de plazo requeridos por la legislación italiana para solicitar el divorcio. De acuerdo con la abogada Lara Piro, es “muy factible” que para la audiencia programada el 25 de marzo el divorcio ya esté dictado. Sin embargo, la liquidación de la sociedad conyugal y la división de bienes seguirán su propio curso, por lo que el conflicto económico podría extenderse aun cuando el vínculo formal quede disuelto.

La China Suárez, mientras tanto, se posiciona en el centro de la escena mediática, mostrando el costado más íntimo de su vínculo con Icardi y recibiendo gestos de afecto que contrastan con la complejidad legal y financiera que rodea al futbolista. La imagen de la actriz celebrando el Día de la Mujer con un ramo de rosas rosadas y una sonrisa amplia se instala como una postal de felicidad en medio de un contexto donde la exposición pública y los desafíos legales conviven a diario.

