Así fue el primer show de Alejandro Sanz en Buenos Aires: fotos y videos de un amor incondicional

El Campo Argentino de Polo en Buenos Aires se colmó para recibir a Alejandro Sanz en la primera de sus dos fechas previstas en la ciudad, en el marco de la gira internacional ¿Y Ahora Qué?. El cantante español ofreció un repaso sostenido por los temas más reconocidos de su repertorio y las canciones de su último álbum, acompañado por su banda y por una audiencia que agotó la capacidad del predio y dándose el gusto de estrenar un tema con una cantante argentina.

A lo largo de más de dos horas, el vínculo entre el artista y el público se mantuvo constante, reforzado por gestos y mensajes que pusieron en primer plano la reciprocidad de afecto con sus seguidores argentinos. La minigira argentina que comenzó el 4 de marzo en el Autódromo de Rosario, continuará esta noche en el reducto de Palermo y concluirá el domingo 8 en el Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

Los regalos de los fans argentinos para Alejandro Sanz

Antes del concierto, el español mostró la gran cantidad de obsequios con los que lo esperaban sus fans. Collages de fotografías, flores, camisetas y banderas argentinas, así como globos en forma de corazón. El cantante compartió un video en sus redes sociales donde mostró estos regalos, evidenciando la gratitud y la relación especial que mantiene con su audiencia local. Y que repitió al finalizar el show, donde publicó un mensaje en el que destacó la particular energía de la capital argentina: “Buenos Aires tiene esa costumbre. Te canta una noche, y ya te quedas un poco a vivir en ella”.

Una cantante en vestido blanco y un músico en traje gris cautivan al público desde sus sillones en el escenario de Stage AE, rodeados por la banda en una noche de música en vivo. (Gentileza Live Dale Play)

El Campo Argentino de Polo agotó localidades en la primera fecha del tour de Alejandro Sanz en Buenos Aires (Gentileza Live Dale Play)

Con ocho músicos en escena y una puesta imponente en la que se destacó una pantalla concavoconvexa de 300 metros cuadrados, Sanz revalidó sus credenciales de más de tres décadas con el público porteño. Canciones como “Desde cuando”, “Mi soledad y yo” y “Hoy no me siento bien” manejaron los climas y las emociones de una noche en la que hasta la lluvia pareció asociarse. El cielo que amenazó durante toda la jornada desplegó unas tenues gotas, las justas para condimentar el espectáculo.

Durante la parte más intimista del concierto, el madrileño se sirvió unos mates e invitó a la argentina Yami Safdie a estrenar el tema que grabaron juntos. Todavía inédito, “Cuéntame” se publicará el 26 de marzo y los afortunados que asistieron al Campo de Polo tuvieron la oportunidad de testearlo en vivo y en directo.

Pero Sanz también usó el escenario para dejar un mensaje de paz en un mundo convulsionado. Lo hizo a través del arte, con una intervención y la palabra graffiteada en diferentes idiomas a modo de plegaria, mientras empuñaba la bandera argentina a modo de gratitud. También interactuó con cada uno de sus músicos, haciéndolos parte de su gran fiesta, y de esa conexión con el público local que se reatroalimenta en cada visita. Y que tuvo en “Corazón partío” el final tan esperado como emotivo.

Alejandro Sanz intercaló clásicos de todas las épocas con las canciones de su álbum ¿Y ahora qué +? (Gentileza Live Dale Play)

Alejandro Sanz invitó a Yami Safdie para cantar "Cuéntame", el inédito que publicarán a fines de marzo (Gentileza Live Dale Play)

La gira se desprende del lanzamiento de “¿Y AHORA QUé +?”, el más reciente álbum de estudio de Alejandro Sanz. Este trabajo representa una transformación en su proceso creativo, marcada por la colaboración con jóvenes productores y compositores como Elena Rose, Casta, Spreadlove, Andy Clay, Edgar Barrera y Rayito. El disco se grabó entre Madrid y Miami, lo que permitió una fusión de influencias y energías que redefinen la propuesta musical del artista. Según se desprende del enfoque de este nuevo álbum, Sanz optó por dejar atrás métodos de trabajo anteriores y apostar por una sonoridad más actual, orientada a conectar con nuevas generaciones.

Dentro del repertorio de “¿Y AHORA QUé +?”, la canción “Palmeras en el Jardín” ocupa un lugar destacado, al haber sido el primer sencillo de esta etapa y marcar el rumbo del disco. Además, incluye colaboraciones con artistas de diferentes géneros y procedencias, como “La cita” con Emilia Mernes, “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, y un nuevo tema junto a Shakira, “Bésame”, que se convirtió en la tercera colaboración entre ambos y logró registros sobresalientes en plataformas digitales y rankings internacionales.

El cielo de Buenos Aires amagó una lluvia que apenas acarició a los fans que colmaron el Campo Argentino de Polo (Gentileza Live Dale Play)

El recibimiento del público argentino a Alejandro Sanz forma parte de una relación que se ha consolidado con el paso de los años. Desde aquella primera vez en 1994, el artista español supo construir un vínculo sostenido con la audiencia local, que se refleja en cada visita y se potencia en las redes sociales, donde sus seguidores expresan su admiración y afecto con mensajes, obsequios y muestras de cariño. El propio Sanz reconoció esta conexión al compartir imágenes y palabras dedicadas a quienes lo acompañaron en el Campo Argentino de Polo.