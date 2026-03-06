Guillermo Coppola fue dado de alta tras un día internado: “Venía con un poco de cansancio”

Guillermo Coppola recibió el alta médica tras completarse estudios programados (Infobae en Vivo)

Tras permanecer internado, Guillermo Coppola fue dado de alta este viernes al mediodía. La salud del exmanager de Diego Maradona había generado preocupación entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que había sido hospitalizado. La noticia de su salida del establecimiento fue confirmada por su hija Natalia en diálogo con Teleshow.

“Está todo bajo control. Él está haciéndose estudios. Se los tuvo que hacer hoy a la mañana, por eso ayer se internó. Fue todo programado. No fue de urgencia ni nada. Está todo re bien, bajo control. Se hizo un cateterismo”, comenzó diciendo la hija de Coppola al detallar el paso a paso del procedimiento que hizo su padre.

Acto seguido, Natalia destacó que Guillermo se encontraba en su hogar y que el proceso fue absolutamente programado para chequear la salud del exmanager: “Él ya está en su casa. Está descansando, eran unos estudios que había que hacer. Estaban programados. Él no se sentía mal ni nada. Venía con un poco de cansancio de la voz, por lo de la fibrosis pulmonar. Estaba con un poco menos de aire y por eso había que chequearlo. Para corroborar que tenía la hipertensión pulmonar y ahora ven qué tratamiento hay que darle. Ayer se internó, esto fue hoy por la mañana, y al mediodía ya salió y se fue a su casa. Él está bien, siempre sale para adelante, está hablando y todo”.

La hospitalización de Coppola fue confirmada por su hija Natalia, quien aseguró que el exmanager se encuentra en buen estado de salud (Candela Teicheira)

En un principio, la noticia de su internación había sido dada a conocer por Fede Flowers en el programa que conduce Luis Majul en El Observador. En ese marco, el comunicador destacó que el procedimiento habría sido llevado a cabo como consecuencia de sus complicaciones tras contagiarse Covid en 2021. “Desde ese momento en esta parte él quedó muy mal a nivel pulmonar. De hecho, tuvo varias afecciones siempre y estuvo internado en terapia intensiva en su momento”, expresó el periodista.

En ese aspecto, cinco años atrás, Coppola había sido internado al sufrir un complicado cuadro de dificultades respiratorias, principalmente como consecuencia del Covid 19. A partir de entonces, el exmanager debió centrar sus esfuerzos en atender la fibrosis pulmonar que la enfermedad le generó.

El empresario, que en aquel momento tenía 73 años, estuvo internado en el Sanatorio Finochietto, y confirmó la noticia en diálogo con Teleshow. “Acabo de salir, estoy yendo rumbo a casa para continuar con la recuperación y volver al trabajo”, adelantó.

Guillermo Coppola, exmanager de Diego Maradona, mantuvo una actitud positiva ante sus problemas pulmonares y agradeció el apoyo del público

Consultado por cómo se sentía, el ex representante de Diego Maradona había comentado: “Me siento bien, pero no para tirar cohetes. La cantidad de gente preocupada que tira buena onda, una oración, buena energía. Para destacar eso. Ya vamos a hablar, no quiero hablar mucho. Justo hablaba con mi señora de ese tema. Les súper agradezco a todos y les mando un beso gigante. Voy a seguirle metiendo, con fuerza. Por eso yo digo siempre: ‘¡Animal! ¡Metele garra, animal!’”, se dijo a sí mismo, a la vez en que devolvió la gratitud recibida en su celular durante su internación.

Guillermo fue relatando sus días en la clínica. Durante uno de sus peores días, le mandó un audio a Mariana Brey, periodista en ese entonces de Los Ángeles de la Mañana, para dar más detalles de su cuadro de salud actual: “Estoy en terapia con asistencia respiratoria, con bigotera por ahora. Esperemos que ahí quede. Después todo lo demás bien, todo lo demás perfecto, solo los pulmones complicados, pero bueno. Hay que prestar mucha atención y cuidarse mucho”.

Tiempo después, en 2023, la figura del mundo del fútbol volvió a tener que atenderse al sentir un fuerte dolor en el pecho. Con la idea de controlar la situación, el exmanager del Diez quedó en observación en la Clínica Colón de la ciudad de Mar del Plata. Luego de ser atendido, y una vez que el tema quedó en calma, recibió el alta médica.