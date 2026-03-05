Sol Pérez confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Nunca la muestro”

Con el regreso de sus diversos, Sol Pérez confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta (Instagram)

Con el esperado regreso de Gran Hermano Generación Dorada a la pantalla de Telefe, no solo los participantes y los giros de la competencia acaparan la atención del público. También el equipo de analistas volvió a escena y, entre ellos, Sol Pérez se consolidó como una de las figuras que más miradas atrae. Dueña de un estilo propio y siempre dispuesta a sorprender, la abogada y panelista sabe cómo captar la atención tanto por sus opiniones como por sus originales apuestas de moda. En la presentación de uno de sus últimos vestuarios, Sol decidió mostrar una faceta más íntima y sincera al confesar cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta.

La revelación llegó a partir de un breve clip que Sol compartió en sus redes sociales, donde lució un conjunto completamente negro de estilo sofisticado y moderno. El look incluyó un top de diseño asimétrico y holgado, que deja la espalda al descubierto y cae en el frente creando un elegante efecto drapeado. Este combinaba con un pantalón ajustado al cuerpo, potenciando la figura y aportando un aire contemporáneo. Sol completó el estilismo con una pulsera plateada en la muñeca derecha, el cabello largo y suelto, y un maquillaje que resaltó sus rasgos con un toque glam. “Por acá lista para una nueva gala. Con esta espalda no puedo decir que no entreno”, escribió Sol en alusión a su constante actividad física y el trabajo que dedica a su cuerpo.

La analista del reality compartió que la espalda es la parte que menos le gusta de su cuerpo

Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores llegó después. En sus historias de Instagram, Sol compartió una imagen de espaldas y, con total honestidad, confesó una de sus inseguridades: “Nunca muestro mi espalda porque es una de las cosas que menos me gusta, pero esta captura lo amerita”.

La sinceridad de la panelista generó una ola de mensajes de apoyo y cariño en la publicación original. “Sos una reina”; “La más bella de la televisión”; “No podés ser tan impresionante”; “Todo te queda hermoso, Sol”; “Nuestra analista favorita”, fueron solo algunos de los comentarios que los usuarios le dedicaron, celebrando su belleza y su apertura para hablar de sus complejos.

Esta no es la primera vez que Pérez comparte pensamientos íntimos y muestra los detalles de sus osados looks. La semana pasada, durante el estreno de la temporada, la analista ya había dado que hablar por su elección de vestuario. “Primer día de Gran Hermano Generación Dorada. ¿Qué opinan? ¡Que neeeeeervios!”, escribió en sus redes junto a un video desde el camerino, donde se la vio acompañada por su equipo de estilistas. Ellos se encargaron de cada detalle del peinado, maquillaje y vestuario, preparándola para una noche que daría inicio a una nueva etapa del reality.

Previo a volver a ocupar su rol como analista, Sol Pérez compartió cómo fue la preparación para la primera gala del reality (Instagram)

En esa primera gala, Sol apostó por un conjunto de dos piezas que no pasó desapercibido: una falda larga de tela metalizada en tono dorado, con aberturas laterales, y un top halter a juego, cruzado y con recortes estratégicos que dejaron al descubierto el abdomen y parte de la cintura. El look, inspirado en el glam de pasarela, se destacó por los apliques dorados en el escote, el cuello y la cadera, agregando un brillo especial al outfit. Y completó el conjunto con el cabello suelto y ondas suaves, maquillaje sofisticado con labios en tono borgoña y una actitud segura, mostrando cada ángulo y detalle del estilismo elegido para inaugurar la temporada.

Así, entre galas, posteos y confesiones, Sol Pérez reafirma su lugar como referente de estilo y personalidad en la televisión argentina. En cada gala de Gran Hermano Generación Dorada, la abogada y panelista no solo deslumbra con su look, sino que también conquista por su autenticidad y su manera de romper moldes, dentro y fuera de la pantalla.