La preocupación de Juana Repetto por su cambio físico tras el nacimiento de su hijo: “Engordé un montón”

La actriz relató a sus seguidores el angustiante momento que vive tras dar a luz (Video: Instagram)

Juana Repetto atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida tras convertirse en madre por tercera vez con el nacimiento de Timoteo. Sin embargo, en medio de la felicidad por la llegada del bebé, la actriz decidió mostrarse completamente sincera con sus seguidores y hablar sobre un aspecto que hoy la tiene preocupada: los cambios que experimentó su cuerpo después del embarazo.

A través de sus historias de Instagram, donde reúne a una comunidad de más de un millón de seguidores, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto compartió un video íntimo grabado en su habitación mientras su hijo recién nacido descansaba en su cuna. Allí, sin filtros, expresó la angustia que le genera no poder volver a usar la ropa que tenía antes del embarazo. “Me estresa la ropa”, confesó de manera directa al comenzar su descargo. Luego, intentó poner en perspectiva el momento que está atravesando y recordó que su cuerpo todavía se encuentra en proceso de recuperación. “Es como que me veo y digo ‘bueno, es mi cuerpo, está volviendo’. Hasta hace menos de tres semanas estaba embarazada”, reflexionó.

La actriz reconoció un aumento de peso significativo durante el embarazo y compartió que aún no puede volver a usar su ropa habitual

Sin embargo, la situación se vuelve más difícil cuando intenta vestirse para salir. “Todo bien, pero cuando me quiero ir a vestir y no hay nada que me quepa…”, explicó con frustración. Según contó, muchas de las prendas que utilizaba antes del embarazo todavía no le entran, por lo que sigue recurriendo a la misma ropa que usaba durante la gestación. En ese contexto, también se refirió a algunos comentarios que recibe en redes sociales y que, lejos de ayudarla, terminan generándole más incomodidad. “Encima ustedes me ponen ‘Ay, dejá de tener los mismos vestidos’, ‘No deberías ponerte los vestidos que usabas embarazada’, ‘Estás vestida igual hace cinco meses’”, relató sobre los mensajes que recibe.

La actriz explicó que esas críticas no contemplan la realidad que está viviendo en este momento. “Y sí, no me entraba otra cosa”, respondió con ironía. Luego agregó una aclaración que refleja el impacto físico que tuvo el embarazo en su cuerpo. “Sigue sin entrarme otra cosa”, afirmó. Repetto también fue muy honesta al hablar del aumento de peso que experimentó durante la gestación. “Porque no es que subí de peso solo la panza. Tengo, o sea, engordé un montón. Me fui al car…”, expresó sin rodeos.

Juana Repetto relató la frustración que siente al no encontrar ropa que le quede tras el embarazo, optando aún por prendas de la gestación

A pesar de la angustia que le genera la situación, la actriz aseguró que ya comenzó a pensar en pequeños pasos para recuperar su rutina y sentirse mejor con su cuerpo. Según contó, recientemente consultó con su partera sobre la posibilidad de retomar algunas actividades físicas. “Hoy le pregunté a mi partera si ya puedo salir a caminar”, explicó. La respuesta fue positiva, aunque con algunas limitaciones propias del proceso de recuperación posparto. “Me dijo que sí, que levantar peso y eso todavía no, pero salir a caminar, sí”, detalló. Con esa autorización médica, Juana adelantó cuál será su plan para volver a sentirse más cómoda con su imagen. “Así que voy a empezar a caminar y me voy a ordenar con las comidas porque quiero que me entre mi ropa”, comentó.

Su testimonio generó una fuerte identificación entre muchas mujeres que atraviesan situaciones similares después de un embarazo. Con su estilo frontal y sin idealizar la maternidad, Repetto volvió a compartir una experiencia real sobre los cambios físicos y emocionales que pueden surgir tras el nacimiento de un hijo. En medio de la felicidad por la llegada de Timoteo, la actriz eligió hablar con honestidad sobre una preocupación cotidiana que muchas madres viven en silencio. Y lo hizo, una vez más, desde la naturalidad que caracteriza sus redes: mostrando que la recuperación también es parte del proceso.