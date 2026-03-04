Teleshow

MasterChef Celebrity: el exigente desafío en duplas que dejó a un participante al borde de la eliminación

Alianzas inesperadas y polémicas en la definición perfilan a los favoritos y dejaron a un concursante con el tan temido delantal negro

Está llegando el final de Masterchef

La última semana de Masterchef Celebrity Argentina inició con la preparación de la torta banoffee, en una competencia donde participaron famosos junto a exconcursantes. La jornada estuvo marcada por la exigencia del jurado y momentos cargados de tensión y creatividad.

En la jornada transmitida el 3 de marzo de 2026, los participantes elaboraron tortas banoffee en duplas. Las decisiones del jurado determinaron qué celebridades avanzaban a la fase final y quién quedaría en riesgo de eliminación. Entre controversias, evaluaciones y anécdotas, se definieron los próximos pasos de la competencia.

Para conformar las parejas, cada equipo sumó a exparticipantes de ediciones anteriores, excepto Maxi López, que fue asistido por Wanda Nara, su ex pareja y madre de sus hijos mayores. La conductora se destacó al decorar la torta con muñecos de “Hello Kitty”, justificando su elección como parte de una escena especial. Sin embargo, tal decoración suscitó comentarios y destacó un error en la base de la masa.

Durante la presentación de López y Nara, surgieron críticas por el uso de la decoración, pues buscaban cubrir imperfecciones. Nara respondió con ironías, apuntando que Mica Viciconte “no hizo nada” y sugiriendo que podría defender su trabajo “poniéndose los guantes de boxeo”.

El chef Germán Martitegui intervino ante la situación del dúo y afirmó: “Ustedes empezaron a pelear y arreglar sus cuentas pendientes cuando estaban pesando, así que pesaron cualquier cosa y no escucharon a Mica Viciconte”.

En otro equipo, Ian Lucas y Vicky Xipolitakis recibieron elogios por el sabor conseguido en su postre; Martitegui expresó que el resultado “lo hizo viajar al Caribe”.

Por su parte, Cachete Sierra y Tomás Fonzi fueron foco de bromas, ya que Claudio El Turco Husaín dijo que su torta “parecía una fugazzetta”. No obstante, los chefs consideraron que era, hasta ese momento, la mejor presentación estética.

El grupo de Marixa Balli y El Mono de Kapanga explicó ante el jurado el colapso de su postre, atribuyendo el incidente a Sierra, quien asumió su parte. Finalmente, Balli recibió una valoración positiva, aunque Martitegui mencionó la falta de banana en el postre.

Por último, la dupla de Roberto Moldavsky y Husaín tuvo dificultades: la base de la torta quedó expuesta, marcando una devolución negativa del jurado desde el inicio.

El panel conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Martitegui evaluó cada réplica de la torta banoffee. El italiano reconoció la propuesta de López y Nara: “Hubo una buena entrega de sabores, con una masa generosa y la crema en un punto al borde”.

Betular, más crítico, señaló: “Sobra masa, falta toffee y la crema tendría que estar más batida para marcar el diseño”. Así, los jueces mantuvieron el nivel de exigencia y detalle técnico, tanto en sabor como en presentación.

El comentario de Martitegui sobre el equipo de Lucas y Xipolitakis destacó el nivel alcanzado en la competencia. Las devoluciones a Sierra y Fonzi combinaron observaciones técnicas y un tono humorístico, reflejando la dinámica interna del certamen.

Al final de la jornada, el jurado felicitó a Ian Lucas, quien fue reconocido por realizar la mejor torta banoffee y accedió a la última semana como finalista. También avanzaron Cachete Sierra y Marixa Balli, asegurando su presencia en la etapa decisiva.

Por otra parte, la definición puso cara a cara a López y Husaín. Husaín recibió el delantal negro, quedando en riesgo de eliminación, mientras López continuó en competencia.

La jornada concluyó en un ambiente de expectativa para la próxima gala, con los finalistas definidos y un solo concursante en la antesala del último desafío eliminatorio.

