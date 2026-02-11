Teleshow

El desafío extremo de MasterChef Celebrity: la reacción de los famosos al descubrir que debían cocinar larvas y grillos

El reality culinario volvió a desafiar a los participantes con ingredientes exóticos para la gastronomía argentina

Las figuras tuvieron que cocinar platos con ingredientes muy exóticos para nuestro país (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Las instancias finales de MasterChef Celebrity (Telefe) ofrecen gala a gala desafíos más complejos a los famosos de cara a la gran final. Si hace una semana presenciaron cómo un grupo de carniceros despostaban tres medias reses, este martes se inició bajo el nombre de “semana de terror”: los famosos tuvieron que incorporar a sus recetas grillos y larvas de escarabajo, ingredientes exóticos muy alejados de la gastronomía argentina.

Por supuesto, el gran momento llegó cuando las figuras del programa tuvieron que levantar las cajas misteriosas. El primero en plantear su máximo temor fue el Turco Husaín que aseguró que le tenía fobia a las arañas, pero cuando le tocó descubrir que había en el interior de su estación de cocina su reacción fue de total asombro y asco. Sus compañeros lo siguieron con reacciones similares.

“¡Ay, la conch... de la lora! ¿Qué esto, bolud...?!, exclamó La Reini, mientras el Chino Leunis dio un salto, para luego bromear pidiendo que ”llamen a un fumigador". “Estos bichitos me dan mucha impresión”, comentó Marixa Balli, mientras observaba con atención y algo de repugnancia la copa de grillos sobre su mesada.

Grillos, uno de los ingredientes
Grillos, uno de los ingredientes exóticos que fue parte del desafío del reality de cocina (MasterChef Celebrity, Telefe)
Las larvas de escarabajo comestibles
Las larvas de escarabajo comestibles ofrecen una opción nutritiva y fácil de producir. Son ricas en proteínas, grasas saludables y micronutrientes

Aunque el impacto fue fuerte, luego las celebrities se fueron familiarizando con los insectos. La primera en animarse a probarlos fue Sofía Gonet habilitando los chistes con doble sentido que predominaron durante toda la noche. “¿Me lo como? ¿Qué me dan si lo hago? Me he comido cosas peores", se despachó, divertida, para después degustar un grillo. “No es muy rico, es como una pasta rara”, definió, mientras lo comparaba con el sabor de los garbanzos.

Wanda Nara llevó el reto más allá y propuso: “Cachete, quiero que te comas tres juntos”. El pedido fue recibido con risas, y al final el actor los probó y le dio el visto bueno al particular ingrediente, más común dentro de la cultura culinaria del Sudeste Asiático y de México. “Es más el asco que uno tiene en la cabeza a lo que realmente sabe. No está mal. Se ve como un garbanzo, algo raro, medio crocante también”, dio su veredicto.

Las caras de Cachete Sierra,
Las caras de Cachete Sierra, Wanda Nara y Marixa Balli en el desafío extremo de MasterChef Celebrity

La resistencia no tardó en hacerse evidente. Susana Roccasalvo sentenció: “Yo ni con la orden de un juez, perdón”. Wanda Nara aprovechó para remarcar la contradicción: “Qué rara una mujer tan viajada por el mundo come bichos”. Las bromas continuaron sobre las costumbres culinarias de cada participante. “Ella es más Italia, no tanto Tailandia”, acotó Damián Betular.

Al igual que la periodista, Marixa se sinceró sobre sus límites: “No, imposible que los coma. No, no, no. Me he comido bichitos de dos patas, pero esto así raro, no. ¿Quién no se comió un bichito de dos patas?”, exclamó, muy risueña.

La conductora se animó a los ingredientes exóticos de la competencia y lanzó frases a puro doble sentido (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Por su parte, la conductora no quiso quedarse atrás y con cierta resistencia al principio, terminó “picando” de los grillos que le ofreció La Reini. “Probate un snack, Wanda. Tienen cáscara de limón, ralladura de limón, sal, pimienta y están fritos”, le ofreció. “¡Sí, pero es un gusano igual!“, exclamó. Sin embargo, terminó dándole su visto bueno: ”Mmm. Son como caramelos".

“¿Querés probar un bichito de estos?“, le preguntó El Turco con picardía a la animadora, mientras retiraba las larvas de escarabajo del aceite caliente. ”No, gracias. Ya probé un montón de bichos en estas cocinas y afuera de estas cocinas", lanzó, con suspicacia. “¿Y cómo te fue mejor?“, quiso saber el exfutbolista, prestándose al juego. ”Es que el bicho es siempre bicho", concluyó, ¿hablando de los ingredientes exóticos de la noche o tal vez de algún ex?

