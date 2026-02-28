Los días de relax de Andy Chango tras ser eliminado de MasterChef: snorkel y paseos en barco en el Caribe

Andy Chango mostró sus días de relax tras finalizar su participación en MasterChef

Tras arduas semanas de trabajo, cocción y aprendizaje, Andy Chango abandonó las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe). El actor fue eliminado del certamen en la recta final del ciclo, dejando una profunda marca entre sus compañeros y sus fanáticos. Así las cosas, con la idea de distenderse antes de afrontar su próximo desafío, el artista decidió realizar un viaje de relax junto a su hija, Martina.

A través de sus redes sociales, Chango y su pequeña compartieron postales de sus días de tranquilidad en el Caribe. “Nos lo pasamos bien Andy Chango. Feliz porque pude ir a bucear teniéndole miedo al mar y agarrar una langosta que ahora nos vamos a comer”, escribió su hija junto a un carrete de fotos en el que mostraba a su papá practicando snorkel.

En el video se veía a Chango nadando en las aguas cristalinas de Cartagena de Indias, Colombia, y luego moviéndose hasta la superficie para respirar. Entre el resto de la publicación, la joven compartió una imagen donde se los ve a ambos en un barco, posando con sus visores puestos.

Previamente, Martina también había compartido una imagen en la que ambos sonreían a cámara a bordo de una embarcación. “Primer día Isla del pirata”, escribió, refiriéndose a la excursión que encararían ese día. Por su parte, en su cuenta de Instagram, el actor compartió un reel en el que se lo ve realizando ejercicios de estiramiento de cara al mar. “Relajando después de MasterChef y mentalizándome para disfrutar con tremenda banda el 25 de abril”, describió en el video.

Días atrás, la competencia de MasterChef Celebrity tuvo una de sus noches más emotivas tras la eliminación de Andy Chango, quien se despidió del certamen como el decimoctavo expulsado a pocos capítulos de la gran final.

Al comienzo de la velada, seis celebridades permanecían con el delantal negro: Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, Chino Leunis, Sofía Gonet y Andy Chango. Sabían que uno abandonaría la competencia, mientras desde el balcón los participantes con delantal blanco —Ian Lucas, “Turco” Husaín, Emilia Attías, “Cachete” Sierra y Marixa Balli— seguían atentos el desarrollo.

El desafío consistió en cocinar un plato cuyo ingrediente principal era carne Wagyu, reconocida por su alta calidad. La particularidad de la gala radicó en que cada concursante accedió a los ingredientes mediante un sorteo al azar, sumando una cuota de incertidumbre adicional.

El jurado, compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, evaluó cada plato con rigor, incrementando la presión sobre los participantes. La reciente eliminación de Susana Roccasalvo y la cercanía de la final alteraron el clima habitual del estudio.

Sin embargo, el jurado no quedó conforme con la propuesta de Chango, lo que determinó su salida y generó sorpresa entre quienes veían en él a uno de los favoritos para llegar a la final. Wanda Nara, conductora del ciclo, lo despidió diciendo: “Te quedaste 90 capítulos, pensé que te ibas antes”.

El comentario resonó en redes sociales y fue interpretado como un gesto de humor irónico. Chango respondió con una frase dirigida a los televidentes: “A las señoras de barrio, lamento defraudarlas”. El artista fue despedido entre abrazos, elogios y muestras de afecto por parte de sus compañeros.

Durante su paso por el programa, Chango destacó por un perfil creativo y una actitud positiva frente a los desafíos. Tras su eliminación, agradeció la experiencia y aseguró que fue “muy feliz” durante su participación, lo que motivó mensajes de apoyo del público y el equipo.

Con la salida de Andy Chango, la competencia entra en su etapa definitoria. Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, Chino Leunis y Sofía Gonet permanecen en carrera, con el objetivo de ocupar un lugar en la final, ya grabada según se confirmó en las últimas horas.