Teleshow

Los días de relax de Andy Chango tras ser eliminado de MasterChef: snorkel y paseos en barco en el Caribe

El actor compartió en sus redes sociales el viaje que realizó junto a su hija y agradeció el apoyo de sus fans durante el programa

Guardar
Andy Chango mostró sus días de relax tras finalizar su participación en MasterChef

Tras arduas semanas de trabajo, cocción y aprendizaje, Andy Chango abandonó las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe). El actor fue eliminado del certamen en la recta final del ciclo, dejando una profunda marca entre sus compañeros y sus fanáticos. Así las cosas, con la idea de distenderse antes de afrontar su próximo desafío, el artista decidió realizar un viaje de relax junto a su hija, Martina.

A través de sus redes sociales, Chango y su pequeña compartieron postales de sus días de tranquilidad en el Caribe. “Nos lo pasamos bien Andy Chango. Feliz porque pude ir a bucear teniéndole miedo al mar y agarrar una langosta que ahora nos vamos a comer”, escribió su hija junto a un carrete de fotos en el que mostraba a su papá practicando snorkel.

En el video se veía a Chango nadando en las aguas cristalinas de Cartagena de Indias, Colombia, y luego moviéndose hasta la superficie para respirar. Entre el resto de la publicación, la joven compartió una imagen donde se los ve a ambos en un barco, posando con sus visores puestos.

El actor Andy Chango realizó
El actor Andy Chango realizó un viaje de relax junto a su hija Martina tras dejar MasterChef Celebrity (Instagram)

Previamente, Martina también había compartido una imagen en la que ambos sonreían a cámara a bordo de una embarcación. “Primer día Isla del pirata”, escribió, refiriéndose a la excursión que encararían ese día. Por su parte, en su cuenta de Instagram, el actor compartió un reel en el que se lo ve realizando ejercicios de estiramiento de cara al mar. “Relajando después de MasterChef y mentalizándome para disfrutar con tremenda banda el 25 de abril”, describió en el video.

Días atrás, la competencia de MasterChef Celebrity tuvo una de sus noches más emotivas tras la eliminación de Andy Chango, quien se despidió del certamen como el decimoctavo expulsado a pocos capítulos de la gran final.

Al comienzo de la velada, seis celebridades permanecían con el delantal negro: Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, Chino Leunis, Sofía Gonet y Andy Chango. Sabían que uno abandonaría la competencia, mientras desde el balcón los participantes con delantal blanco —Ian Lucas, “Turco” Husaín, Emilia Attías, “Cachete” Sierra y Marixa Balli— seguían atentos el desarrollo.

Andy Chango disfruta de de
Andy Chango disfruta de de sus vacaciones tras su participación en MasterChef (Instagram)

El desafío consistió en cocinar un plato cuyo ingrediente principal era carne Wagyu, reconocida por su alta calidad. La particularidad de la gala radicó en que cada concursante accedió a los ingredientes mediante un sorteo al azar, sumando una cuota de incertidumbre adicional.

El jurado, compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, evaluó cada plato con rigor, incrementando la presión sobre los participantes. La reciente eliminación de Susana Roccasalvo y la cercanía de la final alteraron el clima habitual del estudio.

Sin embargo, el jurado no quedó conforme con la propuesta de Chango, lo que determinó su salida y generó sorpresa entre quienes veían en él a uno de los favoritos para llegar a la final. Wanda Nara, conductora del ciclo, lo despidió diciendo: “Te quedaste 90 capítulos, pensé que te ibas antes”.

El comentario resonó en redes sociales y fue interpretado como un gesto de humor irónico. Chango respondió con una frase dirigida a los televidentes: “A las señoras de barrio, lamento defraudarlas”. El artista fue despedido entre abrazos, elogios y muestras de afecto por parte de sus compañeros.

Durante su paso por el programa, Chango destacó por un perfil creativo y una actitud positiva frente a los desafíos. Tras su eliminación, agradeció la experiencia y aseguró que fue “muy feliz” durante su participación, lo que motivó mensajes de apoyo del público y el equipo.

Con la salida de Andy Chango, la competencia entra en su etapa definitoria. Evangelina Anderson, Maxi López, La Joaqui, Chino Leunis y Sofía Gonet permanecen en carrera, con el objetivo de ocupar un lugar en la final, ya grabada según se confirmó en las últimas horas.

Temas Relacionados

Andy ChangoMasterChef CelebrityColombia

Últimas Noticias

Flor Torrente recordó a su papá Rubén con un emotivo mensaje a casi un año de su muerte: “Todavía no puedo ver tus fotos”

La actriz le dedicó unas palabras a su padre luego de terminar un rodaje importante para ella

Flor Torrente recordó a su

La respuesta de Juli Poggio a Santiago del Moro tras insinuar acomodo en Gran Hermano: “Estaba harta”

La exparticipante admitió que eligió mal sus palabras al hablar de una selección arbitraria y detalló cómo funciona realmente el ingreso de participantes al famoso reality

La respuesta de Juli Poggio

Sofía “la Reini” Gonet reveló su cita más insólita y su rutina amorosa: “Llevo a todas mis presas”

La influencer confesó que tiene un modus operandi cuando sale con un hombre y confesó que en alguna ocasión le trajo problemas

Sofía “la Reini” Gonet reveló

Furia habló con Teleshow sobre la chance de regresar a Gran Hermano: “Habría que resolver algunas cosas, pero diría que si”

La ex integrante del reality reconoció que “en la calle me piden que entre” y contó por qué descartó ser parte de “La noche de los ex”. Además, su rol en la obra Sex, cómo está su leucemia y el análisis de los principales participantes de la casa

Furia habló con Teleshow sobre

Graciela Alfano habló sobre su ingreso a la casa de Gran Hermano: “Una diva nunca”

Tras la salida de Daniela de Lucía el nombre de la exvedette comenzó a circular para entrar al reality más famoso

Graciela Alfano habló sobre su
DEPORTES
Escándalo en la NFL: un

Escándalo en la NFL: un jugador le fue infiel a su novia el mismo día que le propuso matrimonio

Equilibrio, propiocepción y resistencia: así entrenó Hunter Hess para desafiar la gravedad en los Juegos Olímpicos

El fuerte mensaje de Marcos Acuña tras el supuesto conflicto con Gallardo: “No entiendo por qué instalan tantas mentiras”

El representante de Coudet confirmó el contacto con los dirigentes de River: el mensaje que le envió al entrenador

El Chacho Coudet habló sobre su posible llegada a River Plate para suceder a Gallardo: la frase que generó ilusión

TELESHOW
Flor Torrente recordó a su

Flor Torrente recordó a su papá Rubén con un emotivo mensaje a casi un año de su muerte: “Todavía no puedo ver tus fotos”

La respuesta de Juli Poggio a Santiago del Moro tras insinuar acomodo en Gran Hermano: “Estaba harta”

Sofía “la Reini” Gonet reveló su cita más insólita y su rutina amorosa: “Llevo a todas mis presas”

Furia habló con Teleshow sobre la chance de regresar a Gran Hermano: “Habría que resolver algunas cosas, pero diría que si”

Graciela Alfano habló sobre su ingreso a la casa de Gran Hermano: “Una diva nunca”

INFOBAE AMÉRICA

La clave biológica que convierte

La clave biológica que convierte a los loros en los grandes imitadores del reino animal

Alertan por la llegada en la región de un hongo que salta de gatos a humanos

Estados Unidos inicia proceso legal para confiscar el Skipper y los 2 millones de barriles de petróleo vinculado a Irán y Venezuela

Donald Trump no está “del todo satisfecho” con la postura de Irán: “A veces hay que usar la fuerza”

“Rostro de dragón” y cresta gigante: así es el dinosaurio hallado en el Sahara que sorprende a la paleontología mundial