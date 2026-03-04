La llamativa respuesta de Rosalía cuando Mariana Enriquez le preguntó qué cualidad aprecia más en un nombre

En su última visita a la Argentina, Mariana Enriquez y Rosalía compartieron una charla íntima donde conocieron sus preferencias en detalle (Spotify Argentina)

El cruce entre la literatura argentina y la música global tuvo un capítulo inesperado en diciembre pasado, cuando Mariana Enriquez y Rosalía se sentaron cara a cara para protagonizar una entrevista que ya es furor en redes sociales. El encuentro, realizado en un bar notable del centro porteño, reunió a dos referentes de mundos diferentes, pero igualmente disruptivos, en una charla que combinó profundidad, humor y reflexiones sobre el presente. Además de conversar sobre sus carreras y sus universos creativos, la escritora y la cantante se animaron a responder el clásico cuestionario Proust, revelando sus ideas sobre el amor, la identidad y el sentido del humor.

En medio de la dinámica, Enriquez aprovechó para consultarle a Rosalía sobre sus gustos y preferencias, en un intercambio que rápidamente dio la vuelta al mundo. “¿Qué cualidad apreciás más en un hombre?”, preguntó la autora de Nuestra parte de noche. La respuesta de la artista española no tardó en desatar risas y complicidad: “Y... que sea gay”, lanzó, entre carcajadas. Enriquez, lejos de sorprenderse, coincidió de inmediato: “Bueno, coincidimos”. “¿Verdad?”, preguntó Rosalía, a lo que Mariana respondió con un “sí” convencido.

El juego siguió con una reflexión sobre la construcción binaria de las preguntas. Rosalía, mordaz, señaló: “¿Y en una mujer? Yo de golpe a lo mejor diría: ‘Qué curioso que hagan la distinción, como que hagan qué cualidad aprecias en un hombre, qué cualidad en una mujer, ¿por qué?’”. Mariana Enriquez lo explicó con simpleza: “Y porque es antigua...”. “Ya, porque la primera cosa que pensaría es como qué cualidad te resalta más para vos o te llama más atención de la gente...”, continuó la compositora. Enriquez completó: “De una persona”. “Exacto”, asintió Rosalía. “Bueno, pero eran muy binarios en esta época”, remató la escritora, dejando en evidencia la distancia generacional y conceptual con el presente.

La conversación se volvió aún más interesante cuando Rosalía le devolvió la pregunta a la escritora: “Y, vos en una mujer, ¿qué dirías?”. La autora argentina respondió sin dudar: “El humor”. “Ah, qué buena”, reaccionó la cantante. Enriquez profundizó: “Creo que hay que reírse de una misma, porque creo que nos meten tantas cosas, responsabilidades y no sé qué”. Rosalía coincidió: “Y nos lo tomamos muy en serio”. “Sí, yo creo que sí”, insistió Mariana. “Y no hace falta. Me gusta. Buena esa”, concluyó la española, cerrando un intercambio que reflejó admiración mutua y una complicidad poco habitual en entrevistas de este tipo.

La secuencia entre Enriquez y Rosalía causó furor entre los seguidores de ambas, quienes celebraron el inesperado encuentro de talentos. Los videos y fragmentos de la charla se viralizaron rápidamente, generando una ola de reacciones positivas en redes sociales. “Dos mujeres mirándose con admiración y cariño, ¡qué lindo!”; “Son mis madres”; “Son una representación de las voces de mi cabeza juntas”; “Devoraron”; “Amo su forma de ver la vida”; “Nunca me imaginé que iba a verlas juntas”, fueron solo algunos de los comentarios que se destacaron en medio del furor generado por el video.

En paralelo al vaivén de emociones que suscitó la viralización del encuentro, Mariana aportó su propia mirada sobre el detrás de escena de ese encuentro tan especial. “En diciembre del año pasado hicimos esta entrevista con Rosalía, en realidad un Cuestionario Proust, que ella no había respondido nunca. Lo hicimos de mañana, con el bar cerrado y no se enteró nadie”, relató la escritora, resaltando la intimidad y el clima de complicidad que marcaron la charla. Mariana no dudó en destacar lo distinta que es Rosalía respecto de otras celebridades: “Ella es rarísima como celebrity: muy tranquila, amorosa, interesada; hablamos de rock argentino y de la gira que se le venía y de lo cansada que estaba de sobreexplicar Lux. Conozco mucho famoso y pocos te ofrecen medialunas y te tratan como a un ser normal, con entorno mínimo y poco invasivo”. Así, Enriquez dejó en claro que, más allá de la fama, el encuentro estuvo marcado por la sencillez y la calidez que pocas veces se encuentran en figuras internacionales.

En un contexto donde los cruces entre disciplinas ganan cada vez más espacio, la charla entre Enriquez y Rosalía se instala como un momento de frescura y profundidad, capaz de generar identificación y abrir nuevos debates sobre los vínculos, las identidades y la manera en que nos miramos a nosotros mismos y a los demás. Un encuentro que ya es parte de la historia pop y cultural, y que confirma que cuando los talentos se encuentran, la admiración y la complicidad pueden generar verdaderos momentos de inspiración.