Fede Bal contó el incómodo momento que un guardia de seguridad le hizo pasar con Evelyn Botto: “Lo fui a buscar”

El actor pasó un incómodo momento junto a su pareja y reveló qué hizo al respecto (Video: Urbana Play)

Aunque hoy atraviesan un gran momento juntos, los comienzos de la relación entre Fede Bal y Evelyn Botto no estuvieron exentos de momentos incómodos. El actor y conductor recordó una situación insólita que vivió cuando la locutora empezaba a visitarlo en su casa de Nordelta y terminó protagonizando un fuerte cruce con un guardia de seguridad del barrio privado en el que vive.

La anécdota salió a la luz durante una entrevista con el programa radial Perros de la Calle, que conduce Andy Kusnetzoff por Urbana Play. Allí, Bal repasó algunas situaciones de los primeros meses de su vínculo con Botto, cuando todavía no habían formalizado el noviazgo y su relación era más bien casual. Según relató, en esa etapa ella solía visitarlo de vez en cuando y en varias oportunidades llegaba a su casa en Uber, ya que no maneja. Sin embargo, con el correr de las semanas el actor empezó a notar algo extraño en el comportamiento de su pareja.

Fede Bal reveló el incómodo episodio con un guardia de seguridad durante los inicios de su relación con Evelyn Botto (Instagram)

“Entraba en Uber y ella venía con cara de o...”, comentó entre risas al recordar cómo la veía cada vez que llegaba a su casa. Al principio no entendía qué estaba pasando ni por qué Evelyn parecía incómoda al entrar al barrio. De hecho, durante un tiempo ella evitó contarle lo que sucedía. La explicación llegó después de varias visitas, cuando finalmente la locutora decidió revelarle qué ocurría cada vez que pasaba por la guardia de seguridad del lugar. Allí, según contó Bal, uno de los empleados había comenzado a hacerle bromas que, lejos de resultar graciosas, terminaron generando tensión entre ellos.

“El tipo de la puerta se me hace el chistoso y me tira: ‘¿Usted es de apellido Pereyra? Ah no… esa es la de la semana pasada’”, recordó el actor sobre lo que le contó su novia. Según explicó, ese comentario no fue un hecho aislado: el guardia repitió ese tipo de chistes en distintas oportunidades. En otra ocasión, incluso habría cambiado el apellido en la broma. “La semana pasada me dijo: ‘¿Usted es Zelaya? Ah no… esa es la que viene mañana’”, agregó Botto en su relato, visiblemente molesta por la situación que debía enfrentar cada vez que ingresaba al barrio.

El actor decidió confrontar al guardia tras enterarse de los molestos comentarios que recibía su pareja en cada visita (RSFotos)

La reacción de Bal no tardó en llegar. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, el actor decidió intervenir personalmente. “Agarré el auto y fui a buscar a ese viejo verg…ro”, contó sin filtros durante la entrevista radial, dejando en claro que la actitud del guardia no le causó ninguna gracia. En el estudio, Kusnetzoff y el resto del equipo reaccionaron con sorpresa ante la historia. El conductor incluso señaló lo desubicado del comentario que había recibido la locutora. “Es malísimo lo que estás diciendo. Encima a Eve…”, comentó entre risas, mientras Bal continuaba con el relato.

Lejos de tomar la situación con humor, el actor explicó que lo que más le molestó fue que la broma ponía en duda su comportamiento frente a su pareja. “Bol..., ¿cómo vas a hacer eso? Porque encima no es verdad. ¿Cómo le explico a Evelyn que no es verdad?”, recordó que le dijo al guardia cuando fue a enfrentarlo. Para Bal, el problema no era solo el comentario en sí, sino el impacto que podía tener en su relación. “Te estás haciendo el gracioso y me está costando carísimo esto”, expresó al recordar la discusión que mantuvo con el empleado de seguridad.

En ese contexto, el actor reflexionó sobre lo que considera un límite claro entre el humor y el respeto. “¿Viste cuando alguien quiere usar el humor y no sabe cómo?”, planteó durante la charla con Kusnetzoff, dejando entrever que la situación lo había incomodado profundamente. A pesar del mal momento, la historia quedó como una anécdota más dentro del inicio del romance entre ambos. Con el paso del tiempo, la pareja logró superar ese episodio y hoy vive una etapa mucho más consolidada.