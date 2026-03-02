Pachu Peña hizo reir a Juana Viale al contar que dos chicas lo confundieron con otro actor: “Una estaba alcoholizada”

El desopilante momento de Pachu Peña en la mesa de Juana Viale: "me confundieron con Darín"

Las confusiones entre Pachu Peña y un famoso actor argentino generaron un momento inolvidable en la mesa de Juana Viale durante Almorzando con Juana por El Trece. Rodeado por figuras como Connie Ballarini, Juan José Campanella y Julia Calvo, el humorista, hoy panelista de BTV, el programa que conduce Beto Casella en América TV, relató entre risas cómo fue confundido dos veces con el célebre intérprete, desatando un clima de carcajadas y bromas alrededor de su cabellera.

La anécdota se inició con recuerdos del viaje a Madrid junto a Pablo Granados y Diego Korol. “Somos muy amigos los tres. Y bueno, con Pablo fuimos a un evento allá a Madrid y nos juntamos a comer y a charlar”, compartió Peña en Almorzando con Juana. En medio de ese clima distendido, Viale lanzó: “Quiero decir que nunca te vimos tan limpio, Pachu”, lo que desató las primeras carcajadas.

El tema del cabello se impuso en la charla. “Está pegajoso de champú”, bromeó la conductora, mientras Connie Ballarini sumó: “El Rey León está bien”. Ambas coincidieron: “Eso es salud”. Entre risas, Peña respondió: “Sí, sí, tengo pelo, tengo pelo. Fui al casting, fui al casting”.

Pachu Peña y su divertida anécdota en Almorzando con Juana

A continuación, el humorista introdujo la anécdota central: “Vos sabés que me confundieron, le comenté a Juan, dos veces. Una, bueno, una chica estaba alcoholizada, con Darín me confundieron”. Ballarini le preguntó si había sido en España, pero Peña aclaró: “No, acá en Buenos Aires”, lo que desató carcajadas.

Peña explicó el motivo de los equívocos: “Pero por el pelo debe ser”. Juana Viale intervino con picardía: “¿Tienen el pelo igual?” y, tras una breve pausa, agregó riendo: “Sí, son parecidos, ¿eh?”. “Y... Ricardo tiene pelo”, retrucó el humorista. La conductora entonces propuso: “A ver, poneme cara de Darín”.

Connie Ballarini añadió señalando al cameraman: “Claro, la cámara, la cámara”. La conductora siguió observando el parecido: “Los ojos, claro, los ojos se le ven igual, Pachu”. Peña remató irónico: “Igual, igual”. Viale entonces sentenció entre risas: “Cuando te reís y cuando no se te ven los ojos, ahí son igual”. Ballarini finalizó el intercambio con humor: “Si estás con los ojos cerrados, digo: es Darín”.

La complicidad se mantuvo cuando Peña señaló: “De espalda, igual. De espaldas uno dice... Para hacer de doble de riesgo”. Todo el segmento se transformó en uno de los momentos más espontáneos de la temporada de Almorzando con Juana.

Pachu Peña pasó por Infobae a la Tarde, el ciclo de Infobae en Vivo conducido por Manu Jove, Paula Guardia Bourdin, Lara López Calvo y Rosendo Grobo

La anécdota de Pachu con Messi

Pachu Peña tuvo un paso por Infobae a la Tarde, programa conducido por Manu Jove, Lara López Calvo, Paula Guardia Bourdin y Rosendo Grobo. Allí, el humorista evocó su época con Pablo Granados y el papel del dúo en la televisión argentina. “El dúo con Pablo fue una escuela de vida; después lo que vino en televisión fue creciendo por sí solo, fue una locura”, expresó en Infobae en Vivo.

La charla se centró en el sketch viral de “No hay dos sin tres”, protagonizado junto a Lionel Messi. “Yo lo venía siguiendo, estaba con su padre, Jorge Messi, y le dije que quedate tranquilo que yo te lo cuido, porque el sketch era así...”, relató Peña en la emisión.

Con un tono distendido, el humorista agregó: “Yo no me animaba, porque me daba cosa, porque lo veía tan, tan chico y lo admiraba tanto, ya. Mirá ahí, un beso en la nuca... (risas) Y se pasaban de cariñosos los gauchos”. El video, viralizado recientemente, fue difundido incluso por medios extranjeros, como contó el propio Peña: “Lo difundieron no sé si la BBC de Londres o un canal inglés. Lo pasaron diciendo: ‘Miren lo que hicieron en Argentina con Messi’”.

Pachu Peña con Pablo Granados, uno de los duos humorísticos más recordados

La sorpresa del humorista por el resurgimiento de aquella escena fue evidente: “Eso me sorprendió que apareció de nuevo, no sé por qué, quién lo subió y todo. Y después pensé, digo: ‘¿Se habrá enojado ahora, a esta altura?’, Messi viendo eso que también por ahí le llegó”.

Consultado sobre un posible reencuentro con Messi, Peña relató: “Lo cruzamos en Rosario con Pablo en una despedida de Maxi Rodríguez, y lo quisimos ver en Ecuador ahora porque fue a jugar ahí con el Inter de Miami un partido…”. Sin embargo, el intento fracasó: “La custodia que era de México, no nos dejó”.

A raíz de la viralidad del sketch con Messi y de los cruces espontáneos en la mesa de Almorzando con Juana, Pachu Peña se reafirmó en el centro de la conversación mediática, mientras el humor argentino de distintas épocas sigue abriendo debates y despertando nostalgia entre la audiencia digital.