Pachu Peña recordó en Infobae en Vivo el sketch junto a Leo Messi que se hizo viral y la reacción del astro: “¿Se habrá enojado?”

Pachu Peña pasó por Infobae a la Tarde, el ciclo de Infobae en Vivo conducido por Manu Jove, Paula Guardia Bourdin, Lara López Calvo y Rosendo Grobo

Pachu Peña fue el invitado especial en Infobae a la Tarde, el ciclo vespertino de Infobae en Vivo que conducen Manu Jove, Lara López Calvo, Paula Guardia Bourdin y Rosendo Grobo.

Durante la emisión, los presentadores repasaron la trayectoria humorística de Peña, destacando su impronta cómica y los momentos más recordados de la televisión argentina.

En la primera parte del diálogo, el humorista evocó varias etapas de su carrera. Habló de sus inicios junto a Pablo Granados, su infancia y juventud en Rosario y las anécdotas escolares con Fito Páez. También mencionó su arribo al histórico VideoMatch y la mirada puesta en futuros proyectos en BTV junto a Beto Casella.

“El dúo con Pablo fue una escuela de vida; después lo que vino en televisión fue creciendo por sí solo, fue una locura”, subrayó Peña en el estudio de Infobae a la Tarde.

El centro de la entrevista lo ocupó la anécdota sobre el sketch viral de “No hay dos sin tres”, donde participó Lionel Messi. El conductor Manu Jove introdujo el tema: “Otro rosarino ilustre, ya no solo a nivel local, en el mundo, es por supuesto Messi, ¿no? Y no sé si lo viste o te lo vas a acordar. La semana pasada se viralizó esto que vemos”.

Pachu Peña en Infobae en Vivo

Peña intervino con humor: “Sí, eso fue en Canal 9. Era culpa de Daniel Hadad (risas). Le mando un gran abrazo, lo quiero mucho. Ahí ya era una figura del Barcelona”.

En su relato, Pachu Peña contó cómo fue la llegada de Messi al rodaje y el ambiente en el set: “Yo lo venía siguiendo, estaba con su padre, Jorge Messi, y le dije que quedate tranquilo que yo te lo cuido, porque el sketch era así... ”.

Mientras miraban el video del programa, el humorista confesó su admiración por el futbolista: “Yo no me animaba, porque me daba cosa, porque lo veía tan, tan chico y lo admiraba tanto, ya. Mirá ahi, un beso en la nuca... (risas) Y se pasaban de cariñosos los gauchos”.

La dinámica del sketch giraba en torno a personajes de campo. Peña recordó: “Lo que hacía Freddy era maravilloso, que era el conductor del programa. Hombres de campo”.

El equipo de Infobae a la Tarde reaccionó ante el regreso del video y el cambio de época en la percepción del humor. Peña reflexionó: “Perdona, me gusta que esto lo difundieron no sé si la BBC de Londres o un canal inglés. Lo pasaron diciendo: ‘Miren lo que hicieron en Argentina con Messi’ ”.

Pachu Peña habló en Infobae en Vivo del viejo skecth con Leo Messi que se volvió viral en los últimos meses

La viralización del sketch motivó una conversación sobre cómo varían los códigos del humor con el paso de los años. Peña reconoció: “Vos vas interpretando y vas identificando eso, o hacés más o menos siempre lo mismo, y habrá un público que se acomode en todo caso”.

Al ser consultado por la repercusión reciente, el humorista admitió su sorpresa: “Eso me sorprendió que apareció de nuevo, no sé por qué, quién lo subió y todo. Y después pensé, digo: ‘Se habrá enojado ahora, a esta altura’, Messi viendo eso que también por ahí le llegó”.

En cuanto a posibles reencuentros, Peña relató a los conductores: “Lo cruzamos en Rosario con Pablo en una despedida de Maxi Rodríguez, y lo quisimos ver en Ecuador ahora porque fue a jugar ahí con el Inter de Miami un partido…”.

Sin embargo, el intento resultó fallido: “La custodia que era de México, no nos dejó”, señaló el humorista sobre la seguridad que les impidió el acercamiento.

La atmósfera de complicidad y camaradería permaneció hasta el final de la charla. “No, gracias a ustedes. Un placer”, concluyó Peña frente al equipo de Infobae a la Tarde.

El regreso inesperado del sketch, que ahora vuelve a ser tema de conversación y nostalgia para miles de espectadores, dejó a Pachu Peña con la incógnita sobre cómo lo percibe hoy Messi, y la certeza de que el humor de otras épocas sigue generando debate en las redes y los medios internacionales.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube (@infobae)