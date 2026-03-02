Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, trajo una ola de felicitaciones de celebridades del fútbol y el espectáculo en redes sociales

La llegada de Gia revolucionó las redes sociales y generó una ola de mensajes de amor para Paulo Dybala y Oriana Sabatini. La pareja compartió la primera imagen de su hija, una tierna postal en la que se ve la pequeña tomando el dedo de sus padres, y en cuestión de minutos el posteo se llenó de corazones, emojis y felicitaciones de colegas, amigos y figuras del espectáculo y el deporte.

“Un aplauso pa’ mami y papi”, escribió Dybala junto a la publicación, celebrando el nacimiento de su primera hija con un verso de LA MuDANZA, canción de Bad Bunny. La imagen superó rápidamente el millón y medio de “me gusta” y confirmó el cariño que despiertan tanto en Argentina como en el exterior.

Desde el mundo del fútbol, los mensajes no tardaron en aparecer. Lisandro Martínez comentó: “Los felicito, lo mejor para los 3”. Leandro Paredes dejó varios corazones celebrando la noticia. Julián Álvarez escribió un contundente “Felicidadesss”. Darío Benedetto expresó su alegría con un “Vamooooo”. También se sumó Ángel Di María con un afectuoso “Felicidades”. Desde el entorno cercano del plantel, Camila Galante escribió: “Yo no puedo más de amor con esta bebé, los amo a los 3”, Jorgelina Cardoso añadió: “Felicidades familia!!! Bebita hermosa!!!”, mientras que Emilia Ferrero celebró: “Felicidades”.

En el ámbito del espectáculo y la música, los saludos fueron igual de efusivos. Jimena Barón comentó: “Gia bombona bienvenida, esa madraza que idolaaa. Que sean muy felices los 3”. Tini Stoessel expresó: “Qué emoción tan grande, felicidades”. Mica Vázquez escribió un emocionado “Ayyyyy”. Juariu dejó corazones en apoyo. Paula Chaves saludó con un “Bienvenidaaaaaaaa”. Catherine Fulop, abuela de la pequeña, escribió: “Dios me los bendiga”. Finalmente, Gianinna Maradona comentó: “Bienvenida bebaaaa. Qué felicidad. Abrazo enorme para toda la familia”.

Araceli González manifestó: “Hermoso! Felicidades a los dos. @fulopcatherine me imagino la emoción! Tan bellooooo”. Carla Quevedo, quien fue entrevistada en el podcast de la flamante madre, dejó: “escribir un libro✔️ tener un hijo✔️ plantar un árbol❌ te quiero mamurraaaaaaaaaa!”.

Desde los medios y el mundo empresarial, Wanda Nara escribió: “Bebita hermosa”. Marley comentó: “Muchas felicidades a ambos”. Diego Leuco dejó varios corazones en señal de cariño. Por su parte, Darío Turovelzky, productor de Telefe escribió: “Muchas felicidades”, mencionando a ambos padres y Darío Barassi dejó un: “Vamoooo”.

El parto de Gia se adelantó algunos días respecto a la fecha prevista inicialmente, que era el 11 de marzo, y tomó por sorpresa tanto a la pareja como a sus seguidores. Oriana, de 29 años, había manifestado en varias oportunidades su deseo de estar acompañada por su familia en ese instante tan especial. En las jornadas previas, los abuelos Catherine Fulop y Ova Sabatini viajaron a Italia para acompañar a su hija, sumando emoción y contención al nacimiento de la niña. La llegada de Gia representó la concreción de un deseo largamente anhelado: “Había pensado en hacerlo en Argentina por la familia, pero es difícil... La niña nacerá en Italia. Ante todo porque quiero un parto natural, si es posible, y luego porque quiero que el padre esté aquí”, había explicado la cantante y actriz semanas atrás.

El nacimiento de Gia aconteció apenas horas después de un momento clave en la carrera de Paulo Dybala. El futbolista argentino disputó el clásico entre Roma y Juventus, un partido de alto voltaje que sumó relevancia en la previa de un acontecimiento familiar decisivo. La llegada de su primera hija marca un punto de inflexión en la vida personal y profesional de Dybala, quien desde hace tiempo había expresado su deseo de formar una familia junto a Oriana.

La pareja decidió que el nacimiento se realizara en Italia, luego de evaluar distintas alternativas. Si bien en un primer momento Oriana contempló la posibilidad de dar a luz en Argentina, la logística del viaje y el calendario de competencias de Dybala terminaron inclinando la balanza hacia Roma. La artista también expresó su deseo de contar con una partera argentina, buscando así preservar la conexión con su país natal en un momento tan trascendente.