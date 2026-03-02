Teleshow

La emoción de Mariano Iúdica por la fuerte decisión de su sobrino: “Eligió consagrar su vida al sacerdocio”

Es el séptimo hijo de una familia numerosa y optó por el camino espiritual. Entre aplausos y nostalgia, surgió una historia de fe, despedidas y apoyo incondicional. La palabra del conductor a Teleshow

Guardar
La familia Iúdica celebra públicamente
La familia Iúdica celebra públicamente la decisión de Santiago de consagrar su vida al sacerdocio y destaca el apoyo incondicional al joven

La determinación de dedicar su vida al sacerdocio por parte de Santiago Iúdica fue celebrada de manera pública por su tío, el conductor Mariano Iúdica. La familia expresó su respaldo en redes sociales, reconociendo el valor espiritual de esta decisión.

Mariano Iúdica manifestó a través de su cuenta de Instagram, el orgullo y la emoción compartidos por toda la familia frente a la vocación de Santiago. El mensaje enfatizó el acompañamiento familiar y la importancia del apoyo en momentos de elecciones trascendentes como esta.

Santiago Iúdica se destacó desde
Santiago Iúdica se destacó desde joven por su solidaridad, su servicio pastoral en San Juan y su carácter activo y divertido dentro de la familia

Mariano compartió el mensaje para toda su comunidad: “Santi acaba de elegir CONSAGRAR SU VIDA al SACERDOCIO... Toda la familia lo apoya y celebra su profunda decisión!!!”. Las palabras del conductor reflejaron el apoyo incondicional de los Iúdica hacia la nueva etapa de Santiago. La repercusión del mensaje fue inmediata en plataformas digitales, donde seguidores y allegados sumaron muestras de reconocimiento al gesto familiar y destacaron la dimensión emocional de la decisión.

En conversación con Teleshow, el conductor contó la emoción que aún vive toda la familia. “Este nene, que toda la vida fue un chico muy, muy particular, muy divertido, pero muy solidario, muy ayudador, siempre atento a todos los demás”, relató Mariano aludiendo tanto a su carácter como a su papel en una familia numerosa en la que “mi hermano tiene nueve hijos, él es el séptimo”.

Mariano Iudica con Romina, y
Mariano Iudica con Romina, y un domingo en familia

La figura de Santiago Iúdica resulta emblemática en la comunidad donde reside, y en todos los grupos sociales a los que pertenece: “siempre quiso misionar, ayudó en la iglesia, siempre estaba listo y pronto para todo tipo de grupos y siempre misionando, colaborando en todo”. Desde pequeño apoyó activamente en la pastoral de San Juan y, pese a su vocación religiosa, mantenía intereses comunes: “Tuvo su novia y sus cosas, pero siempre yendo a ver a River”, cuenta con emoción el conductor.

La familia está encabezada por Fernando Iúdica, quien se desempeña como director del Hospital Austral. Dentro de esa misma familia, dos de las hijas se destacan como médicas reconocidas: “Una es la encargada de oncología infantil, tremendo. Y la otra es una cirujana muy potente que hace también cirugía de tórax”, detalla Mariano a Teleshow sobre los integrantes de su familia.

(Gastón Taylor)
(Gastón Taylor)

El proceso de formación religiosa implica, para la familia, una transformación: “Lo van a dejar de ver por mucho tiempo, porque una vez que se ordenan medio que desaparecen, se van a hacer su seminario hasta que se hacen sacerdotes. Es una carrera como de diez años y aparecen esporádicamente”. Por este motivo, la mezcla de emociones es inevitable: “Hay una mezcla también ahí de angustia, pero de emoción”.

Desde un tono optimista y expectante: “Ahora vamos a ver cómo, ojalá que Santi santifique a toda la Argentina y, no sé...a lo mejor son dos años, veinte años, y es el cardenal Iúdica”, expresa Mariano.

“Es un chico que está muy presente en la familia, muy activo. Es el que hace los costillares, en la casa de mi hermano, es el asador, juega al fútbol bárbaro, al rugby, entonces, es una despedida grosa para todos”, sostiene Mariano

Mariano Iúdica celebra la decisión
Mariano Iúdica celebra la decisión de Santiago: “Santi acaba de elegir CONSAGRAR SU VIDA al SACERDOCIO... Toda la familia lo apoya y celebra su profunda decisión!!!”

La decisión de Santiago Iúdica: vocación y entorno familiar

Mariano Iúdica y su familia
Mariano Iúdica y su familia festejando emocionados la alegría de la elección de Santiago

Santiago Iúdica, hijo de Fernando (hermano mayor de los Mariano) y Débora, asumió la vocación de abrazar el sacerdocio. Este paso marca una experiencia de gran significado tanto para él como para sus allegados.

La muestra pública de respaldo ante la vocación de Santiago ilustra cómo el sostén y la unión familiar pueden fortalecer los caminos individuales trascendentes.

Temas Relacionados

Santiago IúdicaMariano IúdicaVocación SacerdotalApoyo FamiliarSacerdocio

Últimas Noticias

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

Este lunes la cantante y el futbolista se convirtieron en padres y horas más tarde compartieron un emotivo posteo con la beba

La primera foto de la

Luciano Castro recibió el alta ambulatoria por su autointernación: la reacción de Griselda Siciliani

En medio del tenso panorama mediático, el actor recibió el permiso para salir de la clínica de rehabilitación y su expareja fue consultada al respecto

Luciano Castro recibió el alta

La apasionada foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en la intimidad: “Ahora y todo”

La pareja compartió un vistazo de su fogoso romance luego de dejar la polémica mediática en el pasado

La apasionada foto de Ivana

La romántica noche de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán: cena a la luz de las velas, vino tinto y romance a pleno

La conductora viajó junto a su novio a Italia y juntos vivieron una velada donde la calma y el disfrute estuvieron en primer plano

La romántica noche de Wanda

Maxi López y Daniela Christiansson cumplieron uno de sus requisitos para mudarse a la Argentina: la tierna foto

A menos de una semana de su reencuentro en Ginebra, la familia se prepara para relocalizarse en la tierra natal del exfutbolista

Maxi López y Daniela Christiansson
DEPORTES
Tras la salida de Gallardo,

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Estudiantes recibirá a Vélez por el Torneo Apertura con la cima de la zona A en juego: la agenda completa del día

El blooper por una falla tecnológica que cometió el árbitro en el último minuto del clásico entre Peñarol y Nacional

Incertidumbre por la participación de Irán en la Copa del Mundo por la tensión en Medio Oriente

Impacto en la F1: Aston Martin está “en un pozo negro” de cara al Gran Premio de Australia y sólo podría dar “unas vueltas”

TELESHOW
La primera foto de la

La primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Un aplauso pa mami y papi”

Luciano Castro recibió el alta ambulatoria por su autointernación: la reacción de Griselda Siciliani

La apasionada foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en la intimidad: “Ahora y todo”

La romántica noche de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán: cena a la luz de las velas, vino tinto y romance a pleno

Maxi López y Daniela Christiansson cumplieron uno de sus requisitos para mudarse a la Argentina: la tierna foto

INFOBAE AMÉRICA

Comparsa universitaria promueve cultura,

Comparsa universitaria promueve cultura, valores y protección del entorno en el carnaval de Huancayo

El analista internacional Fabián Calle, sobre el ataque a Irán: “No hay casos de cambio de régimen por bombardeo”

Tres Picassos salen a subasta: la vigencia del artista español y la promesa de alcanzar una cifra exorbitante

Avanza en Panamá ley que exigirá agua sin costo en combos de comida rápida

Crisis política en Perú muestra cómo China podría utilizar militarmente el puerto de Chancay contra Estados Unidos