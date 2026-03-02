Teleshow

El sorprendente encuentro entre Emilia Mernes y una estrella del cine porno que puso incómodo a Duki

La pareja del cantante y la influencer brillaron en la primera fila de un desfile internacional de la Semana de la Moda en Milán. El video del tenso momento

Guardar

La cantante y Mia Khalifa se encontraron en un desfile de modas (Video: X)

La Semana de la Moda 2026 volvió a regalar una postal inesperada que no tardó en viralizarse. Emilia Mernes compartió primera fila y selfies con Mia Khalifa, una de las figuras más reconocidas del cine para adultos, durante un desfile internacional que reunió a celebridades, influencers y referentes del fashion business. Las imágenes circularon primero en historias de Instagram y luego explotaron en TikTok y X. En una de las fotos se las ve posando juntas, con gestos cómplices y miradas directas a cámara. En otra secuencia, grabada en pleno desfile, ambas aparecen sentadas una al lado de la otra en la primera fila, mientras los flashes iluminan la pasarela.

Durante el show de GCDS, Emilia apostó por un look total black: vestido corto ajustado con detalles estructurados, lentes de sol oscuros y el cabello suelto con ondas marcadas. Su estilismo combinó sensualidad y elegancia urbana, una marca registrada en sus últimas apariciones internacionales. A su lado, Mia Khalifa eligió un vestido en tonos lilas, con textura reptil y escote pronunciado, acompañado por joyería delicada y maquillaje intenso que resaltó su impronta glam. Lo impensado, se dio cuando ambas notaron que llevaban los mismos tacos.

En la primera fila de
En la primera fila de un evento de moda, la cantante argentina coincidió con la empresaria y exestrella de cine para adultos
Ambas coincidieron en un detalle
Ambas coincidieron en un detalle de moda: Emilia Mernes y Mia Khalifa lucieron los mismos tacos durante el desfile, sorprendiendo a sus seguidores

El momento generó una catarata de comentarios. Algunos celebraron el “crossover menos pensado”, mientras que otros analizaron cada gesto captado por las cámaras. En un breve video que se viralizó, también se ve a Duki sentado junto a ellas, en lo que muchos usuarios interpretaron como una escena “tensa” o “incómoda”. Sin embargo, todo quedó en el terreno de las especulaciones digitales.

No es la primera vez que Emilia coincide con Mia en un evento de moda. Meses atrás ya habían posado juntas en otro fashion week europeo, donde la cantante argentina fue una de las invitadas destacadas. En aquella oportunidad, la imagen también se volvió viral y abrió debates en redes sobre estilismo, presencia internacional y el impacto global de ambas figuras. Además, su vínculo se consolidó al seguirse mutuamente en Instagram.

Las selfies y videos de
Las selfies y videos de Emilia Mernes y Mia Khalifa en el show de GCDS rápidamente se viralizaron
El encuentro entre Emilia y
El encuentro entre Emilia y Mia Khalifa se convirtió en el "crossover menos pensado" de la moda, con sus looks icónicos destacándose en la pasarela

Mia Khalifa, por su parte, viene construyendo una nueva etapa como empresaria, modelo e influencer vinculada al mundo de la moda y causas sociales. Su presencia en las principales capitales fashion confirma su reconversión mediática. Emilia, en tanto, continúa consolidando su proyección internacional, combinando su carrera musical con apariciones estratégicas en eventos de alto perfil.

Lejos de cualquier polémica concreta, el encuentro funcionó como un símbolo de la globalización del espectáculo: una popstar argentina y una exestrella del cine para adultos compartiendo pasarela, flashes y primeras filas en uno de los escenarios más codiciados del mundo fashion.

Los artistas Duki y Emilia
Los artistas Duki y Emilia posan sonrientes en la primera fila del desfile de Moschino durante la Semana de la Moda de Milán, luciendo elegantes atuendos.

Días atrás, Duki fue una de las figuras destacadas en el desfile de Moschino durante la Semana de la Moda 2026 en Milán. El artista argentino se mostró fiel a su estilo urbano con un look total beige: lució una campera liviana y un pantalón ancho bordado con flores rojas y verdes, acompañado por una remera estampada. Como accesorios, sumó unas gafas oscuras y un bolso de gran tamaño en tonos crudo y marrón.

El outfit, que combinó elementos de streetwear con detalles sofisticados y guiños a la moda italiana, captó la atención de los presentes y de la prensa internacional. El cantante de trap posó relajado y seguro, consolidando su presencia como referente de la nueva generación y demostrando su versatilidad para moverse tanto en el mundo de la música como en el de la moda. Su paso por el evento confirma el creciente vínculo entre los artistas urbanos argentinos y las grandes casas de diseño a nivel global.

La dupla fue una de las parejas más fotografiadas en el desfile de Moschino durante la Semana de la Moda en Milán. Sentados juntos en la primera fila, ambos lucieron estilos coordinados en tonos beige: Emilia apostó por un trench clásico con detalles dorados en las mangas y stilettos marrones, mientras que Duki eligió un conjunto oversize con pantalón bordado con flores rojas y verdes, sumando gafas oscuras y una actitud relajada.

Temas Relacionados

EmiliaEmilia MernesMia KhalifaDukiGCDS

Últimas Noticias

Que simboliza un “Dirndl”, el dije de origen alemán que lleva Evangelina Anderson: “Hermoso recuerdo”

Se trata de un regalo que le hicieron en 2022, antes de regresar a la Argentina tras su etapa en Münich junto a Martín Demichelis. “Tradición, elegancia y orgullo”, definió la participante de MasterChef Celebrity

Que simboliza un “Dirndl”, el

Pachu Peña hizo reir a Juana Viale al contar que dos chicas lo confundieron con otro actor: “Una estaba alcoholizada”

El momento en Almorzando con Juana llenó de carcajadas la mesa con el intercambio entre el humorista, la conductora y Connie Ballarini

Pachu Peña hizo reir a

Estaría confirmado el jurado del nuevo reality de Guido Kaczka: quiénes serían sus integrantes

“Es mi sueño”, el programa que ocupará el prime time de El Trece, ya tendría un cuarteto elegido para evaluar a los participantes

Estaría confirmado el jurado del

Cinthia Fernández tiene su cuenta de Instagram suspendida: qué dijo la última vez que logró recuperarla

Con este episodio, serían cinco las ocasiones que la influencer y panelista de La Mañana con Moria sufrió el cierre de esa red social

Cinthia Fernández tiene su cuenta

Se conoció la fecha en la que saldría el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Es muy factible”

El proceso judicial entre la conductora y el futbolista entró en su etapa final en Italia, con marzo como el mes decisivo para la sentencia de divorcio y la división de bienes de la pareja

Se conoció la fecha en
DEPORTES
La selección argentina femenina cayó

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

La pirueta con la que el japonés Ryoga Kida anotó su primer gol en Primera: la peculiar historia del delantero de Argentinos

Brilló en el Manchester United, jugó un Mundial y aterrizó en Sudamérica para sumarse a un gigante de Brasil

Los videos de los incidentes tras la derrota de Newell’s en el clásico: gases, balas de goma y destrozos en el Parque Independencia

Los mejores memes del triunfo de Rosario Central en el clásico ante Newell’s: Di María, Copetti y la paternidad en el historial

TELESHOW
Que simboliza un “Dirndl”, el

Que simboliza un “Dirndl”, el dije de origen alemán que lleva Evangelina Anderson: “Hermoso recuerdo”

Pachu Peña hizo reir a Juana Viale al contar que dos chicas lo confundieron con otro actor: “Una estaba alcoholizada”

Estaría confirmado el jurado del nuevo reality de Guido Kaczka: quiénes serían sus integrantes

Cinthia Fernández tiene su cuenta de Instagram suspendida: qué dijo la última vez que logró recuperarla

Se conoció la fecha en la que saldría el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Es muy factible”

INFOBAE AMÉRICA

Un incendio obligó a cerrar

Un incendio obligó a cerrar un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos en medio de los ataques iraníes

Tensión en Medio Oriente: el precio del petróleo se dispara y caen las bolsas en Asia

La transición de Venezuela necesita que la oposición real inicie campaña electoral

Las principales aerolíneas internacionales mantienen la suspensión de vuelos hacia Medio Oriente por la escalada de las tensiones

Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel: al menos siete heridos cerca de Jerusalén