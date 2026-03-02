El sorprendente encuentro entre Emilia Mernes y una estrella del cine porno que puso incómodo a Duki

La cantante y Mia Khalifa se encontraron en un desfile de modas (Video: X)

La Semana de la Moda 2026 volvió a regalar una postal inesperada que no tardó en viralizarse. Emilia Mernes compartió primera fila y selfies con Mia Khalifa, una de las figuras más reconocidas del cine para adultos, durante un desfile internacional que reunió a celebridades, influencers y referentes del fashion business. Las imágenes circularon primero en historias de Instagram y luego explotaron en TikTok y X. En una de las fotos se las ve posando juntas, con gestos cómplices y miradas directas a cámara. En otra secuencia, grabada en pleno desfile, ambas aparecen sentadas una al lado de la otra en la primera fila, mientras los flashes iluminan la pasarela.

Durante el show de GCDS, Emilia apostó por un look total black: vestido corto ajustado con detalles estructurados, lentes de sol oscuros y el cabello suelto con ondas marcadas. Su estilismo combinó sensualidad y elegancia urbana, una marca registrada en sus últimas apariciones internacionales. A su lado, Mia Khalifa eligió un vestido en tonos lilas, con textura reptil y escote pronunciado, acompañado por joyería delicada y maquillaje intenso que resaltó su impronta glam. Lo impensado, se dio cuando ambas notaron que llevaban los mismos tacos.

El momento generó una catarata de comentarios. Algunos celebraron el “crossover menos pensado”, mientras que otros analizaron cada gesto captado por las cámaras. En un breve video que se viralizó, también se ve a Duki sentado junto a ellas, en lo que muchos usuarios interpretaron como una escena “tensa” o “incómoda”. Sin embargo, todo quedó en el terreno de las especulaciones digitales.

No es la primera vez que Emilia coincide con Mia en un evento de moda. Meses atrás ya habían posado juntas en otro fashion week europeo, donde la cantante argentina fue una de las invitadas destacadas. En aquella oportunidad, la imagen también se volvió viral y abrió debates en redes sobre estilismo, presencia internacional y el impacto global de ambas figuras. Además, su vínculo se consolidó al seguirse mutuamente en Instagram.

Mia Khalifa, por su parte, viene construyendo una nueva etapa como empresaria, modelo e influencer vinculada al mundo de la moda y causas sociales. Su presencia en las principales capitales fashion confirma su reconversión mediática. Emilia, en tanto, continúa consolidando su proyección internacional, combinando su carrera musical con apariciones estratégicas en eventos de alto perfil.

Lejos de cualquier polémica concreta, el encuentro funcionó como un símbolo de la globalización del espectáculo: una popstar argentina y una exestrella del cine para adultos compartiendo pasarela, flashes y primeras filas en uno de los escenarios más codiciados del mundo fashion.

Los artistas Duki y Emilia posan sonrientes en la primera fila del desfile de Moschino durante la Semana de la Moda de Milán, luciendo elegantes atuendos.

Días atrás, Duki fue una de las figuras destacadas en el desfile de Moschino durante la Semana de la Moda 2026 en Milán. El artista argentino se mostró fiel a su estilo urbano con un look total beige: lució una campera liviana y un pantalón ancho bordado con flores rojas y verdes, acompañado por una remera estampada. Como accesorios, sumó unas gafas oscuras y un bolso de gran tamaño en tonos crudo y marrón.

El outfit, que combinó elementos de streetwear con detalles sofisticados y guiños a la moda italiana, captó la atención de los presentes y de la prensa internacional. El cantante de trap posó relajado y seguro, consolidando su presencia como referente de la nueva generación y demostrando su versatilidad para moverse tanto en el mundo de la música como en el de la moda. Su paso por el evento confirma el creciente vínculo entre los artistas urbanos argentinos y las grandes casas de diseño a nivel global.

La dupla fue una de las parejas más fotografiadas en el desfile de Moschino durante la Semana de la Moda en Milán. Sentados juntos en la primera fila, ambos lucieron estilos coordinados en tonos beige: Emilia apostó por un trench clásico con detalles dorados en las mangas y stilettos marrones, mientras que Duki eligió un conjunto oversize con pantalón bordado con flores rojas y verdes, sumando gafas oscuras y una actitud relajada.