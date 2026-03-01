El tierno homenaje de Maxi López y Daniela Christiansson a su hijo Lando: “Dos meses de vos”

El invierno suizo se volvió aún más significativo para Maxi López y Daniela Christiansson desde la llegada de su hijo Lando, quien nació el 31 de diciembre de 2025. La pareja celebró los primeros dos meses de vida del bebé con mensajes cargados de ternura y de imágenes familiares que compartieron en la intimidad de su hogar en Europa. Maxi eligió una foto en la que sostiene a Elle en un brazo y a Lando en el otro, de espaldas a la cámara, para compartir su felicidad con sus seguidores. “Felices dos meses Landito bebé. We love you so much (”te amamos mucho)”, escribió junto a un corazón azul, mostrando una escena de auténtico amor familiar.

Daniela Christiansson también homenajeó el crecimiento de su hijo. En la instantánea que publicó, se la ve vestida con un sweater fucsia y el pelo recogido, mientras sostiene al pequeño Lando en brazos y toma una selfie frente al espejo. “Two months of yo” (“dos meses de vos”), escribió en inglés, acompañando la dedicatoria con el hashtag #happymonthsarry (feliz aniversario de mes). Las imágenes retratan el clima cálido y hogareño, con la familia reunida junto a una estufa a leña, mientras por los ventanales se observa el paisaje invernal de Suiza.

El presente de Maxi López se encuentra marcado por la paternidad activa y la dedicación a su familia. Cada día comparte momentos junto a Daniela y sus hijos, Elle y Lando, mostrando una faceta íntima que trasciende la figura del exfutbolista. La decisión de mantener las fotos de Lando sin mostrar su rostro todavía refleja el deseo de resguardar la privacidad de los más pequeños, en un entorno de calidez y afecto familiar.

El futuro inmediato de la familia apunta a la Argentina. Maxi López planea instalarse nuevamente en el país, esta vez acompañado por Daniela, Elle y Lando. Tras años de residir en Europa, el exfutbolista habría alquilado una casa cerca de la de Wanda Nara en Nordelta, barrio donde viven sus tres hijos mayores: Valentino, Constantino y Benedicto. El objetivo es claro: poder compartir el día a día con todos sus hijos y disfrutar de una convivencia que no pudo tener cuando los chicos eran pequeños. Las rutinas europeas y el arraigo argentino comienzan a entrelazarse en el plan familiar de López, que busca una integración plena entre sus dos mundos.

La despedida de Maxi López de la Argentina, antes de volver a Suiza para reencontrarse con Daniela y sus hijos menores, estuvo marcada por un mensaje emotivo que compartió en redes sociales. Sentado en el aeropuerto, junto a sus maletas y el emoji de un avión despegando, López sintetizó el cierre de una etapa. “En estos últimos meses me han regalado algo que no se compra, que no se entrena y que no se aprende: cariño verdadero. Quiero decirles gracias. Gracias de corazón.” Las palabras reflejan gratitud y una conexión renovada con el país que lo vio nacer. López agradeció cada gesto recibido: “En momentos donde uno a veces se siente vulnerable, ustedes me hicieron sentir fuerte. Me hicieron sentir acompañado. Me hicieron sentir en casa”.

La carta pública de despedida continuó con definiciones sobre la identidad nacional y el significado del reencuentro con sus raíces. “Es pasión, es lucha, es familia, es amor incondicional. Y eso lo viví en la piel con cada muestra de apoyo que recibí. Ustedes me recordaron quién soy y de dónde vengo”, sostuvo. El exfutbolista destacó el orgullo de pertenecer y el valor de la memoria: “Me llevo ese amor conmigo para siempre. Y sepan algo: todo lo que me dieron, lo guardo en el alma”. El mensaje cerró con una secuencia de agradecimientos: “Gracias por no soltarme. Gracias por creer. Gracias por querer. Los llevo en el corazón, hoy y siempre.” La despedida no significó un adiós definitivo, sino la promesa de un regreso próximo y la apertura de un nuevo capítulo familiar en suelo argentino.

El paso de Maxi López por MasterChef Celebrity también resultó determinante en su vínculo con el público argentino. Durante los meses que permaneció en el país, López se mostró desde un costado diferente. Alejado de las polémicas mediáticas que marcaron parte de su carrera, se presentó como padre, compañero y figura cercana. La experiencia en el reality culinario permitió que su imagen se redescubriera y que el cariño de la audiencia se multiplicara con cada emisión. El público argentino encontró en Maxi a una figura sensible y genuina, capaz de conectar desde lo cotidiano y lo familiar, más allá de sus logros deportivos.