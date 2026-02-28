Teleshow

El exitoso debut de Paulo Londra en el festival de Viña del Mar: fue ovacionado y reconocido con gaviota de oro y plata

Desde su aparición entre el público hasta la interpretación junto a Ana Tijoux, el artista argentino vivió una noche llena de momentos inolvidables y ovaciones que lo consagran ante toda América Latina

Paulo Londra debutó en Viña
Paulo Londra debutó en Viña del Mar 2026 con un show memorable y recibió la Gaviota de oro y plata que consagran su carrera internacional (Crédito: Prensa Paulo Londra)

La llegada de Paulo Londra al mayor escenario musical de América Latina marcó un hito en la Quinta Vergara. El artista argentino fue ovacionado y obtuvo dos premios fundamentales en su debut, reforzando la proyección internacional de la música urbana ante una multitud en Viña del Mar.

En su primera presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Paulo Londra ofreció un show enérgico que cautivó tanto al público del recinto como a sus seguidores en toda la región. La noche culminó con una ovación y la entrega de dos premios: la Gaviota de oro y la Gaviota de plata, reconocimientos de alto valor que consolidan un momento histórico en su carrera.

La multitud celebró la llegada
La multitud celebró la llegada de Paulo Londra al mayor escenario musical de América Latina y ovacionó su presentación en la Quinta Vergara (Crédito: Prensa Paulo Londra)

Estos símbolos están reservados únicamente a quienes logran una conexión excepcional en Viña del Mar. Londra expresó su gratitud tras recibir estos galardones, calificando la experiencia como “un honor y un privilegio”.

La obtención de la Gaviota de oro y la Gaviota de plata representa tanto el éxito del espectáculo como una consagración personal para el artista.

La apertura del show sorprendió al público. Londra apareció desde las gradas de la Quinta Vergara y fue recibido con aplausos. Durante el espectáculo interpretó canciones como “Tal vez”, “Adán y Eva” y “Por eso vine”, lo que encendió rápidamente el ánimo de los asistentes.

El artista argentino sorprendió al
El artista argentino sorprendió al público de Viña del Mar con un repertorio de éxitos como 'Tal vez', 'Adán y Eva' y 'Por eso vine', elevando la energía del festival (Crédito: Prensa Paulo Londra)

Ya posicionado como centro de la jornada, el cantante incluyó títulos recientes de su repertorio, entre ellos “PVSL” y “Gracias”, manteniendo la energía en lo más alto. Invitar a Ana Tijoux, reconocida rapera chilena, fue uno de los momentos más destacados. Juntos interpretaron “1977”, lo que constituyó un homenaje al hip hop local y generó el aplauso masivo del auditorio.

Su actuación también incluyó “1%”, su trabajo más reciente, lo que subraya su relevancia como exponente del género urbano.

Las reacciones se multiplicaron en redes sociales. El músico expresó su alegría por comenzar 2026 en Viña del Mar y agradeció el apoyo de sus seguidores con palabras de gratitud. “Arrancar el 2026 así es de locos, gracias por tanto amor futbol y playa, los tiempos de Dios son perfectos”, publicó en Instagram.

Durante la conferencia de prensa previa, Londra había manifestado que actuar en la Quinta Vergara implica una responsabilidad positiva. “Siento un poco de presión también, pero dicen que la presión es un privilegio, así que a disfrutarlo”, afirmó. También destacó la importancia de sus principios y el respaldo de su familia, señalando que procura ser un referente para su entorno cercano.

El cantante expresó sus nervios antes de presentarse en la "Ciudad Jardín"

El presente del argentino está marcado por desafíos profesionales y personales. Londra anunció el lanzamiento de un nuevo álbum en el año, así como canciones inéditas que ampliarán su repertorio.

El vínculo entre Londra y el público chileno se manifestó más allá del escenario. Antes del festival, fue recibido por una multitud en el aeropuerto y compartió momentos informales en las playas. En ese marco, el artista protagonizó un divertido partido de fútbol tenis a metros del mar. Allí, rodeado por cientos de fanáticos, el cantante aprovechó para despejarse y recibir el cariño de su público.

Más allá de lo laboral, Paulo atraviesa un presente de mucha emoción. Meses atrás anunció que será papá por tercera vez. La noticia fue confirmada por el propio cordobés durante una presentación suya en Perú. “Voy a tener otra nena”, fue la frase con la que compartió la noticia con sus seguidores y que generó los gritos de todos los presentes.

El joven se encuentra en pareja con Martina Quetglas, con quien está comprometido desde junio de 2025. La joven lo acompañó en ese momento desde arriba del escenario y horas antes de que comience el concierto compartió una foto desde detrás de bastidores y escribió, junto a un emoji de corazón: “Hola Perú”.

