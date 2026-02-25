La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

El exfutbolista sorprendió a la conductora al destacar una de las mejores preparaciones de su pareja

Con el certamen adentrado en su etapa final, los participantes de MasterChef (Telefe) viven días de estrés y mucha presión. En ese marco, este martes, los competidores tuvieron que someterse a una dura prueba: preparar sushi. Si bien el armado parecía ser una cuestión simple, el procedimiento se volvió complicado, sacando el enojo y la furia de muchos contendientes. En ese marco, Maxi López y Wanda Nara volvieron a protagonizar un ida y vuelta que marcó la esencia de su vínculo.

Todo comenzó luego de que la conductora presentara el desafío del día. Fue entonces cuando los participantes corrieron al almacén para conseguir los elementos necesarios para su preparación. “Somos menos, hay más espacio, así que se trabaja con más tranquilidad”, comenzó diciendo López a cámara. Minutos después, Wanda comentó que quedaba solo un minuto para salir del almacén. “Sésamo negro, sésamo integral, vinagres, arroz se llevaron todo. ¿Agarraron verdura, salmón, queso crema?¿Qué salsa vas a hacer Maxi?”, le preguntó a su expareja.

En medio de la cuenta regresiva, Nara continuó: “A mi me gusta agridulce, si la aprendés...me sirve que Maxi aprenda a hacer sushi”. Con la mirada fija en la cámara, el exdelantero afirmó: “Wanda no ayuda en nada”. Luego, frente a su expareja, López afirmó: “¿Sabés quién me hace el sushi? Daniela”.

Sorprendida por las palabras de Maxi, la conductora comentó: “¿Cómo que Daniela hace sushi? Qué completa”. Ya una vez fuera del mercado, López se dirigió a cámara y comentó: “Viste vos, mejoré. No le gustó cuando le dije que lo hace Daniela”.

Una semana atrás, la conductora y el exdelantero habían protagonizado otro llamativo ida y vuelta luego de que Nara recordara el día que contrató a un detective para vigilar a López en Italia. “Yo contraté detectives en Sicilia. Era donde estaba el culpable. Tenía un 500 y acá el implicado tenía una Ferrari, nunca se encontraban. Era como Andy (Chango) mi detective, era medio lento”, expresó la conductora. Minutos después, Andy Chango agregó que él había estudiado para convertirse en investigador durante su adolescencia, pero que no llegó a terminar los estudios.

Luego Wanda le preguntó al participante si seguía ofreciendo sus servicios como detective. “Seguro que es culpable la persona. Cuando alguien te encarga algo de fidelidad no hace falta seguirlo. Si alguien se le ocurre contratar a un detective es que es culpable”, disparó Chango.

Wanda Nara asustó a Maxi López durante su turno en el mercado más temido (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Sorprendida por la respuesta, la conductora expresó: “¿Pero por qué me tratás de cornuda si no te di a quién tenés que seguir? Capaz es un ex que quiero saber qué hace”. Rápidamente, quien se metió en la conversación fue López: “No aceptes ese trabajo. Depende qué ex. Primera administración no, segunda sí”.

Previamente, en otro capítulo de MasterChef, la influencer le había jugado una broma pesada a su expareja en el “mercado a oscuras”. Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui anunciaron el regreso del tradicional mercado a oscuras, una instancia donde los famosos deben ingresar casi a ciegas para recolectar los ingredientes que utilizarán en su plato. Esta vez, con un agregado especial: la ambientación de Halloween incluyó un espantapájaros que irrumpía para provocar sustos inesperados.

Cuando llegó el turno de Maxi López, la tensión ya estaba instalada. El exfutbolista avanzó directo hacia las heladeras del fondo, donde lo esperaba el espantapájaros que lo hizo gritar sin filtro. Sin embargo, el verdadero sobresalto no vino solo de la escenografía.

En plena oscuridad, Wanda decidió ingresar para sembrar misterio. Con voz susurrante, se acercó y lanzó: “Maxi, tenemos cosas que aclarar, me quedó una cuenta pendiente”. El tono fantasmagórico buscaba desconcentrarlo, pero el resultado fue otro: entre la sorpresa y la ironía, él reaccionó con fastidio. “Volá de acá, Wanda”, se escuchó decir cuando ella gritó tras asustarse también con el espantapájaros.