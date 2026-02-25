Cochito López habló de los rumores que lo vincularon con Pampita en Punta del Este

Cochito López desmintió al aire de LAM los rumores que lo vinculaban con Pampita

La aparición de rumores sobre un supuesto affaire entre Juan Manuel Cochito López y Caroiina Pampita Ardohain generó una inmediata reacción del automovilista, quien salió al cruce y negó de manera contundente cualquier vínculo con la modelo. “Es todo mentira, no tengo ni idea de dónde lo sacaron a toda esta historia que dijeron. Lo desmiento al 100%”, afirmó en un audio enviado a la periodista Karina Iavícoli en el programa LAM (América). La respuesta, directa y sin rodeos, buscó desactivar la versión que lo vinculaba sentimentalmente a la conductora.

La negativa de Cochito López no solo fue enfática, sino que evitó cualquier referencia personal hacia Pampita. El automovilista recalcó, además, que “no existe nada de esta historia que inventaron”, posicionándose en un lugar de absoluto desconocimiento respecto al origen del rumor. Con esta declaración, intentó cerrar cualquier especulación y ponerle fin a una noticia que rápidamente se expandió en los medios.

La génesis de la versión surgió a partir de los dichos de Martín Salwe, panelista de SQP (América), quien aseguró públicamente que Pampita habría engañado a su actual pareja, Martín Pepa, durante unas vacaciones en Punta del Este. Según detalló Salwe, la modelo y el automovilista se habrían encerrado dos noches en un hotel. Este relato bastó para que el tema explotara en el universo mediático argentino.

La modelo mostró su enojo luego de las versiones de infidelidad

Frente a la magnitud que tomó el rumor, Pampita no tardó en pronunciarse. Se comunicó primero con el programa SQP y luego con LAM, donde desmintió categóricamente el vínculo con Cochito López. “No tengo comunicación con esa persona. No sé qué es de su vida, no es un amigo con el que hable, absolutamente nada”, manifestó Pampita a Yanina Latorre, dejando en claro la distancia total que la separa del automovilista.

Durante su descargo, la modelo fue aún más precisa al explicar dónde estuvo durante los días en cuestión. Aseguró que pasó ese tiempo junto a su hijo, Benicio, alejando cualquier sospecha de infidelidad. Pampita también apuntó de forma directa al panelista: “Salwe está diciendo mentiras. No sostiene su información, sostiene su invento, es una mentira”. Su intervención, cargada de molestia, buscó cortar la cadena de versiones y puso el foco en la responsabilidad de los comunicadores.

A pesar de las reiteradas desmentidas, Martín Salwe mantuvo su postura. El panelista reapareció en LAM para defender su versión y sostuvo: “Yo lo que conté es verdad. No hay chance de que sea mentira”. Esta insistencia avivó aún más la polémica, ya que Pampita volvió a intervenir en vivo para exigir que se dejara de hablar del tema. “Uno puede recibir información incorrecta, pero si la damnificada sale y dice que es mentira, esto se tiene que terminar. Estaba con mi hijo”, remarcó Pampita, quien mostró su malestar ante la persistencia de la noticia.

La modelo desmintió la situación familiar que atraviesa con su pareja

El caso puso de manifiesto el funcionamiento de los programas de espectáculos en la Argentina y el impacto inmediato que generan los rumores personales en la agenda mediática. Las intervenciones de panelistas, conductores y periodistas de ciclos como SQP y LAM resultaron determinantes en la circulación y desmentida de la noticia. La dinámica televisiva, basada en el intercambio de versiones, declaraciones cruzadas y la búsqueda de pruebas, evidenció cómo una información sin sustento comprobable puede instalarse en el centro de la discusión pública y forzar a los protagonistas a salir a aclarar su situación.

En la cobertura del caso, tanto Cochito López como Pampita optaron por respuestas contundentes, evitando alimentar la polémica con detalles o referencias personales. La postura del automovilista, que no mencionó en ningún momento a la modelo de manera directa, se complementó con la decisión de Pampita de no nombrar a Cochito durante su descargo. Esta actitud, sumada a las afirmaciones categóricas de ambos, apuntó a desarticular el rumor de manera inmediata.