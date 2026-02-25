Pampita mostró su furia tras los rumores de infidelidad y habló de su relación con Martín Pepa

En los últimos días, los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Pampita hacia Martín Pepa comenzaron a sonar fuerte en el mundo del espectáculo. Cansada y angustiada por la situación, la modelo decidió no quedarse de brazos cruzados. Fue así como la conductora se pronunció en vivo y aclaró la situación.
Todo comenzó cuando Yanina Latorre y su equipo trataban el tema en SQP (América) destacando que algunas versiones la vinculaban sentimentalmente con Juan Manuel “Cochito” López durante una estadía en Punta del Este. Fue entonces que la modelo decidió llamar en vivo y hablar al respecto.
“En ese hotel estuve con mi hijo, Benicio, que se quedó los dos días conmigo todo el tiempo. Si quieren llamen al hotel. No tengo comunicación con esa persona, no hablo por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por ningún lado. No hablo con esa persona, no sé qué es de su vida, no tengo idea, no tengo idea. No es un amigo con el que yo hable, ni que me comunique, ni me comente cosas, ni nada, absolutamente nada. Y estoy muy bien con mi novio, y estuve todo el verano con mi novio”, afirmó la modelo en tono serio.
Durante la conversación, Pampita aclaró que en ese viaje solo estuvo acompañada por su hijo menor y afirmó no mantener comunicación de ningún tipo con López. “Cuando hay mentiras soy la primera en salir a aclarar las cosas. No es verdad”, subrayó Pampita, evidenciando su molestia ante las acusaciones.
Pampita detalló cómo transcurrieron los días en el hotel La Locanda, en Punta del Este, y reiteró que su único acompañante fue su hijo: “En el hotel saben, hay 80 personas, tengo mil fotos y videos con mi hijo, estuve los dos días”.
En su descargo, Pampita aclaró otros aspectos sobre la convivencia durante la estadía: “Dormí con mi hijo en una cama de dos plazas. No estoy pensando en nada más que no sea estar con mi familia”.
La conductora manifestó la importancia de responder de manera inmediata ante versiones falsas: “Y la verdad que salgo a aclarar rápido porque no me gustan las mentiras, no me gusta que crezcan las mentiras”.
Como si fuera poco, la figura de la televisión advirtió que recurrirá a la justicia si considera que alguien intenta difamarla: “Si a alguna persona se le ocurre mentir, llevaré a la Justicia hasta las últimas consecuencias porque no me gusta que ensucien mi relación de pareja actual”.
El panel del programa aportó referencias sobre episodios anteriores con Pampita. La modelo defendió su postura y su vida de pareja: “Yo no soy una mujer soltera, así que no ando divirtiéndome en ningún lado con nadie porque soy una persona en pareja, comprometida, de novia, y ustedes me conocen, que soy una mina fiel, que no me gusta la pavada”.
Minutos después, Ángel de Brito se comunicó con Pampita en LAM (América). Con el mismo enojo, la modelo se pronunció: “No entiendo por qué inventan algo así. No entiendo por qué sale eso. Estuve todas las vacaciones con mi novio, alquilamos una casa en José Ignacio. Después de esos dos días me fui a Estados Unidos, acabo de llegar, de estar un mes en Estados Unidos. Obviamente no publico tantas fotos como en otras relaciones porque es una relación que la vivo desde otro lugar”.
Al momento de estar al aire, la conductora también destacó cómo se encuentra su vínculo con Pepa: " Estoy superbién yo con mi novio. Y no soy una persona infiel, no soy una persona histérica, no me gusta jugar con nada. Soy superclara, así como me gusta que sean conmigo. No, no soy una persona que provoca celos, ni que se hace la graciosa. A esta altura de la vida tengo muy claro todo. Cuando estoy de novia, soy de una sola persona. Es mi forma de manejarme. Entonces, nada coincide para que inventen algo así“.