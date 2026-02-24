Los consejos amorosos de Brian Sarmiento en su primera noche en Gran Hermano

El exfutbolista tomó el rol de celestino entre Juanicar y Lola Poggio (Video: X)

Luego de varios meses fuera del aire, Gran Hermano regresó a la pantalla de Telefe con una edición especial llamada Gran Hermano Generación Dorada. Entre los 18 participantes que ingresaron en el primer programa se destacó Brian Sarmiento, quien rápidamente asumió el rol de celestino en la casa más famosa de la televisión argentina.

Mientras los participantes se acomodaban en los respectivos cuartos, hombres por un lado y mujeres por el otro, surgió una conversación que marcó el tono de las primeras horas en la casa. Juanicar, actor de La Sociedad de la Nieve, mostró su interés por Lolo Poggio, la hermana de Julieta Poggio, y Brian Sarmiento no tardó en intervenir para impulsar el acercamiento.

“¿Lolo quién es?”, preguntó Sarmiento, a lo que uno de sus compañeros respondió: “Lolo es la chica rubia”. Juanicar precisó: “La que tiene el corsé. La que estaba al lado mío y tú y yo”. Entre bromas, Sarmiento le dijo: “¿Cómo la fichaste, Wanchus?” y Juanicar respondió: “Yo no me iba a regalar. Recién llegamos hoy, bolu...”.

Brian lo animó a dar el primer paso: “Decile: ‘Che, Lolo, te dejaste las cosas allá y te doy esto para...’”. Uno de los chicos bromeó: “Si me das un beso”, mientras Sarmiento insistía: “Ese es el primer paso. Dale, dale, tocá la puerta, porque están las chicas, ¿eh? Decí ‘permiso’”.

Sarmiento le aconsejo que se acerca despacio y que busque pequeñas excsas para acercarse

Ya en el cuarto de las chicas, el cruce fue espontáneo y divertido. “Permiso”, dijeron al entrar. “¿Lolo?”, preguntaron, y Poggio respondió: “Yo. Thank you (gracias)”. Después, Lolo comentó: “Me rompieron. Mirá”. La charla siguió con una frase directa de una de las chicas de la casa: “¿A vos te gustan las mujeres?”. Juanicar, sorprendido, respondió: “Qué directa que sos, Dani”. Lolo no frenó: “Si querés dormir acá...”. Y Juanicar aclaró: “No, no, me gustan las dos cosas, pero me da igual. No, no, está... gracias”.

Al regresar al cuarto de los hombres, la anécdota fue el centro de la conversación. “Ey, perro, no te abandona”, comentaron. “Ey, y lo que te dijo, perro, ¿ah, gracias? Era eso, era eso”, remarcó Sarmiento. “Le tocó la mano y le dijo mucho gusto, ¿qué va a hacer?”, sumó otro. “Claro, pero ¿cómo te dijo gracias? Tiene mucho que ver cómo fue el gracias", quiso saber el exfutbolista de Estudiantes de La Plata. “¿Hubo onda o no hubo onda?”, insistió Brian. “Lo dejé ahí, yo puedo”, concluyó Juanicar, mientras el resto celebraba: “Ya está, picó. Ojo”.

Con sus intervenciones, Brian Sarmiento se posicionó como uno de los animadores de la nueva edición, incentivando los primeros vínculos y divirtiendo a sus compañeros. La escena, cargada de humor, espontaneidad y el clásico juego de seducción, dejó en claro que el espíritu de Gran Hermano sigue intacto y que las primeras horas en la casa pueden marcar el ritmo de una temporada llena de estrategias, acercamientos y momentos virales.

Uno por uno los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca Figura histórica de la televisión argentina. Actriz, cantante, directora y productora, Andrea fue la primera en ingresar a la casa y sorprendió con su decisión de exponerse en el reality. Con una carrera que comenzó en la infancia y una personalidad competitiva, prometió jugar sin personajes y a mostrar su costado más real. Ordenada, estratégica, y de fuerte carácter, representa una de las grandes apuestas del ciclo.

Emanuel Di Gioia Participante de Gran Hermano 2011, regresa por la revancha. Tiene 41 años, es de San Martín, y combina su trabajo en un taller de chapa y pintura con la práctica de artes marciales. Se define como “pibe de barrio”, obsesivo de la limpieza y el orden, y asume que viene a jugar diferente y a dejar atrás los conflictos del pasado.

Lolo Poggio Bailarina, influencer y hermana de Juli Poggio (finalista de GH 2022). Ya tiene experiencia en streaming y televisión infantil, y cuenta con una fuerte presencia en redes. Su desafío será despegarse de la comparación con su hermana y construir su propio juego. Carismática y mediática, promete ser una de las jugadoras más observadas.

En el primer programa ingresaron 18 personas a la casa, que recibió un makeover completo

Carmiña Masi Periodista y conductora paraguaya, frontal e intensa. Conocida por su perfil filoso y por no temerle a la polémica, llega desde Asunción con la intención de jugar fuerte, generar incomodidad y destacarse por su personalidad directa.

Tomy Riguera Futbolista de Defensores de Belgrano y creador de contenido junto a su madre. Sociable, paciente y conciliador, nunca estuvo en pareja formal y se presenta como candidato a protagonizar un romance. Tranquilo y estratégico, podría avanzar sin hacer mucho ruido.

Pincoya (Jennifer Galvarini Torres) Finalista de Gran Hermano Chile, muy popular y polémica. Casada, madre de un hijo, técnica en enfermería. Su personalidad intensa y su habilidad para enfrentar conflictos la posicionan como una jugadora fuerte y sin miedo al choque.

Brian Sarmiento Exfutbolista de clubes como Racing, Banfield y Estudiantes de La Plata, y empresario. Popularizó la frase #TamoActivo y se destaca por su perfil extrovertido y mediático. Amante del show y de la exposición, promete espectáculos, humor y conflicto desde el primer día.

Danelik Galazan Influencer tucumana con más de 920 mil seguidores en Instagram y 5 millones en TikTok. Su gran sueño es ser cantante y ve en Gran Hermano la plataforma ideal para impulsar su carrera. Carismática y ambiciosa, deberá trasladar el magnetismo virtual a la convivencia real.

Lolo Poggio llega al estudio lista para escribir su propio capítulo en la casa (Video: Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

Manuel Ibero Durigon Estudiante de abogacía, conocido por ser la expareja de Zoe Bogach. Seguro de sí mismo, estratégico y dispuesto a confrontar, quiere romper el mito de que los atractivos no son inteligentes y mostrar su propia versión de la historia.

Catalina Tcherkaski (Titi) Influencer y estudiante en UADE. Se define como querible pero combativa, le gusta pelear y no oculta su costado frontal. Su desafío será equilibrar simpatía y temperamento para destacarse en la convivencia.

Yisela Pintos (Yipio) Influencer y comediante uruguaya. Está en pareja y se define como intensa, muy sincera y emocional. Es conocida por su humor y por no tener filtros, lo que puede generar tanto risas como conflictos.

Juani Car (Juanicar) Actor, cantante y streamer, participó en “La Sociedad de la Nieve”. Amante del espectáculo y de la exposición, se define como “un dilema caminando” y muy farandulero. Promete entretener y estar siempre en el centro de la escena.

Daniela De Lucía Coach, escritora, conductora y panelista de televisión. Con experiencia en medios y redes, plantea el encierro como desafío profesional y apuesta a su entrenamiento personal para resistir la presión del juego.

Nicolás Sicaro (Nik) Cantante e influencer, estrella de YouTube con millones de seguidores. Creador de contenido de comedia y desafíos, también tiene vínculos de amistad con figuras conocidas como Ian Lucas y Fede Vigevani.

La edición especial Gran Hermano Generación Dorada celebra los 25 años del reality en Argentina por Telefe

Divina Gloria Actriz y cantante, ícono de la vanguardia y el pop de culto en Argentina. Camaleónica y positiva, se consagró junto a Alberto Olmedo y ahora busca entretener y aportar historia y carácter a la casa.

Gabriel Lucero Dibujante, compositor y humorista, conocido por su proyecto “Gente Rota”, donde convierte audios reales en animaciones con humor negro. Obsesivo y creativo, aporta un perfil distinto y mucha personalidad.

Jenny Mavinga Nacida en El Congo, vive en La Plata hace 22 años. Madre de dos hijas, próxima a casarse, cuenta con una historia de vida atravesada por la resiliencia y el cambio. Busca inspirar y ayudar a otras mujeres.

Eduardo Carrera Participante de Gran Hermano Argentina 2003 y GH España. Actualmente trabaja en un consultorio dental y es padre de un hijo. Llega por la revancha, con intención de divertir a la gente y mostrar su lado ocurrente.