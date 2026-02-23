Moria Casán agasajó a Mirtha Legrand el día de su cumpleaños: “La one absoluta del espectáculo”

Las sentidas palabras de Moria Casán para saludar a Mirtha Legrand el día de su cumpleaños

El cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand se transformó en un acontecimiento nacional. Este lunes, Moria Casán decidió dedicarle un emotivo homenaje en su programa de El Trece. Las palabras de la One, cargadas de admiración y respeto, resonaron más allá del estudio televisivo y capturaron la atención de quienes reconocen en Chiquita una figura central del espectáculo argentino.

Desde el inicio de la emisión de La Mañana con Moria, la conductora eligió poner en primer plano la celebración de la legendaria presentadora. “Hoy la única noticia que tiene que servir acá en este país maravilloso, en este ‘ispa’, es la señora Legrand”, afirmó Casán, remarcando la magnitud del aniversario. Con su característico estilo directo, subrayó: “La Legrand, como lo dice ella, ya es leyenda”.

En su homenaje, Moria recordó el momento en que su propia carrera televisiva dio un giro significativo gracias a una invitación de la Chiqui. Compartió con la audiencia cómo esa experiencia marcó un antes y un después en su trayectoria. “Me siento honradísima de haber sido invitada por primera vez, estando yo en el medio, apenas empecé, por la señora Mirtha Legrand a su mesa. En este mismo canal, en este canal prácticamente empezamos todos. Yo empecé y vine, y el primer día de que sentás con la Legrand es como que te da el pasaporte a la notoriedad”, relató.

La mesa de Legrand se consolidó con el tiempo como un espacio de consagración para figuras emergentes y consagradas de la televisión. Casán enfatizó el valor simbólico de esa invitación: “Si bien había debutado en el teatro, empecé a ser notoria en la tele gracias a la Chiqui”. Para ella, el gesto de la presentadora fue determinante en su consolidación mediática y profesional.

Moria Casán en su programa compartió extractos de su paso por la mesa de Mirtha Legrand

La trayectoria de Mirtha no solo se mide por su longevidad, sino también por su capacidad de atravesar décadas, crisis y transformaciones sociales. Moria la definió como “un estandarte nuestro”, y profundizó sobre el papel de Legrand como referente y figura histórica. “Señora Legrand, me honra haber estado en su mesa, me honra que esté en nuestro país, me honra que sea la gran reina de los argentinos y que vaya a cumplir sus 99 habiendo pasado todo en la vida. Lo peor y lo mejor”, expresó.

Al repasar la biografía de Mirtha, la conductora rememoró las adversidades que la figura debió enfrentar: “Hay que pasar la muerte de un hijo, hay que pasar la muerte de los hermanos. Hay que pasar todo y seguir arriba con el profesionalismo”. En ese sentido, Casán remarcó la resiliencia de la presentadora y el amor por su público, citando una de sus frases emblemáticas: “Ella misma dice: ‘Les he dado mi vida’”.

Para la conductora, ese recorrido vital y profesional otorga a Legrand un carácter casi monárquico dentro del espectáculo argentino: “Ella es la única reina de este país. Realeza absoluta, linaje, linaje”.

Mirtha Legrand y Moria Casán en un encuentro de divas

En tono humorístico y reflexivo, Moria se preguntó sobre el sentido de los regalos en una fecha tan especial para alguien que ha atravesado casi un siglo de historia argentina. “Ahora, ¿qué le regalás a una mujer que ha pasado el blanco y negro, todos los gobiernos, todas las crisis, todos los mundiales? ¿Qué le regalás? No le podés regalar una aspiradora. Le tenés que regalar como lo mínimo, un monumento en la 9 de Julio”, ironizó.

La magnitud de Legrand como figura pública le otorga, según Casán, un lugar único en el imaginario colectivo. “La señora es la número uno total. A mí dicen que yo soy la One, por favor, muy atrás. Yo seré la One de la vanguardia, pero usted, señora, es la One absoluta del espectáculo argentino y la dueña de la historia”, concluyó, para luego compartir un tape con difrerentes momentos de ambas, juntas en pantalla.

El tributo de Moria Casán en televisión no solo celebró un cumpleaños, sino que puso en palabras el valor simbólico de Mirtha Legrand como ícono transversal y perdurable. Su reconocimiento dejó en claro el impacto que tiene la presentadora tanto en la vida de sus colegas como en la cultura popular argentina.