Teleshow

Moria Casán agasajó a Mirtha Legrand el día de su cumpleaños: “La one absoluta del espectáculo”

La conductora recordó el impacto de su primera invitación a los almuerzos y destacó la trayectoria de la legendaria presentadora con unas emotivas palabras en su programa

Guardar
Las sentidas palabras de Moria Casán para saludar a Mirtha Legrand el día de su cumpleaños

El cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand se transformó en un acontecimiento nacional. Este lunes, Moria Casán decidió dedicarle un emotivo homenaje en su programa de El Trece. Las palabras de la One, cargadas de admiración y respeto, resonaron más allá del estudio televisivo y capturaron la atención de quienes reconocen en Chiquita una figura central del espectáculo argentino.

Desde el inicio de la emisión de La Mañana con Moria, la conductora eligió poner en primer plano la celebración de la legendaria presentadora. “Hoy la única noticia que tiene que servir acá en este país maravilloso, en este ‘ispa’, es la señora Legrand”, afirmó Casán, remarcando la magnitud del aniversario. Con su característico estilo directo, subrayó: “La Legrand, como lo dice ella, ya es leyenda”.

En su homenaje, Moria recordó el momento en que su propia carrera televisiva dio un giro significativo gracias a una invitación de la Chiqui. Compartió con la audiencia cómo esa experiencia marcó un antes y un después en su trayectoria. “Me siento honradísima de haber sido invitada por primera vez, estando yo en el medio, apenas empecé, por la señora Mirtha Legrand a su mesa. En este mismo canal, en este canal prácticamente empezamos todos. Yo empecé y vine, y el primer día de que sentás con la Legrand es como que te da el pasaporte a la notoriedad”, relató.

La mesa de Legrand se consolidó con el tiempo como un espacio de consagración para figuras emergentes y consagradas de la televisión. Casán enfatizó el valor simbólico de esa invitación: “Si bien había debutado en el teatro, empecé a ser notoria en la tele gracias a la Chiqui”. Para ella, el gesto de la presentadora fue determinante en su consolidación mediática y profesional.

Moria Casán en su programa compartió extractos de su paso por la mesa de Mirtha Legrand

La trayectoria de Mirtha no solo se mide por su longevidad, sino también por su capacidad de atravesar décadas, crisis y transformaciones sociales. Moria la definió como “un estandarte nuestro”, y profundizó sobre el papel de Legrand como referente y figura histórica. “Señora Legrand, me honra haber estado en su mesa, me honra que esté en nuestro país, me honra que sea la gran reina de los argentinos y que vaya a cumplir sus 99 habiendo pasado todo en la vida. Lo peor y lo mejor”, expresó.

Al repasar la biografía de Mirtha, la conductora rememoró las adversidades que la figura debió enfrentar: “Hay que pasar la muerte de un hijo, hay que pasar la muerte de los hermanos. Hay que pasar todo y seguir arriba con el profesionalismo”. En ese sentido, Casán remarcó la resiliencia de la presentadora y el amor por su público, citando una de sus frases emblemáticas: “Ella misma dice: ‘Les he dado mi vida’”.

Para la conductora, ese recorrido vital y profesional otorga a Legrand un carácter casi monárquico dentro del espectáculo argentino: “Ella es la única reina de este país. Realeza absoluta, linaje, linaje”.

Mirtha Legrand y Moria Casán
Mirtha Legrand y Moria Casán en un encuentro de divas

En tono humorístico y reflexivo, Moria se preguntó sobre el sentido de los regalos en una fecha tan especial para alguien que ha atravesado casi un siglo de historia argentina. “Ahora, ¿qué le regalás a una mujer que ha pasado el blanco y negro, todos los gobiernos, todas las crisis, todos los mundiales? ¿Qué le regalás? No le podés regalar una aspiradora. Le tenés que regalar como lo mínimo, un monumento en la 9 de Julio”, ironizó.

La magnitud de Legrand como figura pública le otorga, según Casán, un lugar único en el imaginario colectivo. “La señora es la número uno total. A mí dicen que yo soy la One, por favor, muy atrás. Yo seré la One de la vanguardia, pero usted, señora, es la One absoluta del espectáculo argentino y la dueña de la historia”, concluyó, para luego compartir un tape con difrerentes momentos de ambas, juntas en pantalla.

El tributo de Moria Casán en televisión no solo celebró un cumpleaños, sino que puso en palabras el valor simbólico de Mirtha Legrand como ícono transversal y perdurable. Su reconocimiento dejó en claro el impacto que tiene la presentadora tanto en la vida de sus colegas como en la cultura popular argentina.

Temas Relacionados

Moria CasánMirtha Legrand99 añosCumpleaños de MirthaEl Trece

Últimas Noticias

La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras la cirugía de reducción mamaria: “Ya no me duele la espalda”

La influencer relató los prejuicios, miedos y beneficios de la intervención y animó a sus seguidores a informarse y buscar profesionales de confianza

La Tora Villar contó cómo

Marcelo Teto Medina contó cómo enfrenta el cáncer de colon: “Terminé mi 5° etapa de quimioterapia"

El conductor se mostró conmovido por el acompañamiento de su entorno y celebró la finalización de un período clave en su tratamiento oncológico

Marcelo Teto Medina contó cómo

Así será la 1° semana de Gran Hermano: más presiones, estrategias y nominaciones exprés en un confesionario renovado

Los participantes deberán jugar desde el momento del ingreso a la casa más famosa del país, mientras la experiencia multiplataforma y las transformaciones en el reality marcan la diferencia

Así será la 1° semana

La noche especial de Valeria Mazza en el doble festejo de cumpleaños con su hijo Benicio: cena con velas y mucho amor

La modelo organizó una comida íntima junto a su familia, donde las emociones se duplicaron al compartir la fecha especial con el menor del clan Gravier

La noche especial de Valeria

Anamá Ferreira será abuela por primera vez: “Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía”

El embarazo de Taína Laurino desató una ola de alegría en el entorno mediático y familiar, y un emotivo mensaje de la conductora

Anamá Ferreira será abuela por
DEPORTES
Crece la expectativa en Italia

Crece la expectativa en Italia por la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors: “Los contactos son constantes”

El diálogo entre Lando Norris y otro piloto que reveló la separación del campeón de la F1 y la modelo Magui Corceiro

Impacto en Europa: aseguran que el Cholo Simeone dejará el Atlético de Madrid para dirigir a un gigante en Italia

Terminó el round, era atendido en su esquina y se desplomó: la escalofriante secuencia en una pelea de boxeo que recorre el mundo

La hilarante respuesta de un jugador de tenis tras el desliz de una periodista durante una entrevista

TELESHOW
La Tora Villar contó cómo

La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras la cirugía de reducción mamaria: “Ya no me duele la espalda”

Marcelo Teto Medina contó cómo enfrenta el cáncer de colon: “Terminé mi 5° etapa de quimioterapia"

Así será la 1° semana de Gran Hermano: más presiones, estrategias y nominaciones exprés en un confesionario renovado

La noche especial de Valeria Mazza en el doble festejo de cumpleaños con su hijo Benicio: cena con velas y mucho amor

Anamá Ferreira será abuela por primera vez: “Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía”

INFOBAE AMÉRICA

Venezuela anunció la reconversión del

Venezuela anunció la reconversión del Helicoide de centro de torturas en espacio social: “Comenzó la fase de ejecución”

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Inversión de la Optimización del Sistema Eléctrico y Bloque Sanitario del Aeropuerto de Iquitos

La alianza entre Los Lobos y el CJNG evidenció la dimensión del crimen organizado en Ecuador

Mario Godoy enfrenta dos investigaciones penales tras su destitución de la Judicatura de Ecuador

Gobierno y ONG impulsan expansión de humedal clave para biodiversidad panameña