Maxi López se despidió de Argentina con un conmovedor mensaje: “Me llevo este amor conmigo para siempre”

En el aeropuerto, sentado frente a sus maletas, Maxi López compartió una imagen que sintetizo el momento que vive: piernas estiradas, valijas a un costado y el emoji de un avión despegando. La escena transmite el cierre de una etapa y el inicio de otra. Antes de volar rumbo a Suiza, donde lo esperan su esposa Daniela Christiansson, su hija Elle y su pequeño hijo Lando, el exfutbolista abrió su corazón en una carta pública que deja ver la huella profunda que le deja este regreso a la Argentina. “En estos últimos meses me han regalado algo que no se compra, que no se entrena y que no se aprende: cariño verdadero. Quiero decirles gracias. Gracias de corazón.”

La despedida se vuelve un acto de gratitud. Maxi López agradece cada palabra de aliento, cada abrazo, cada mensaje, cada gesto de respeto y afecto recibido en el país que lo vio nacer. “En momentos donde uno a veces se siente vulnerable, ustedes me hicieron sentir fuerte. Me hicieron sentir acompañado. Me hicieron sentir en casa”. No recurrió a grandes gestos, pero la emoción atravesó sus palabras. Eligió definir a la Argentina no solo como un territorio, sino como una forma de sentir: “Es pasión, es lucha, es familia, es amor incondicional. Y eso lo viví en la piel con cada muestra de apoyo que recibí. Ustedes me recordaron quién soy y de dónde vengo.”

Maxi López escribió unas tiernas palabras en su despedida de Argentina que emocionaron a sus seguidores (Instagram)

El paso por su tierra tiene un significado especial, marcado por una conexión renovada con sus raíces y con quienes lo siguen desde hace años. “Me emociona saber que todavía existe ese corazón enorme que late por los suyos, que no se olvida de los que ama, que no suelta la mano cuando alguien lo necesita. Eso es lo que más orgullo me da de ser argentino.” El agradecimiento se transformó en promesa de memoria: “Me llevo ese amor conmigo para siempre. Y sepan algo: todo lo que me dieron, lo guardo en el alma.”

La carta finaliza con una secuencia que despliega cercanía y reciprocidad: “Gracias por no soltarme. Gracias por creer. Gracias por querer. Los llevo en el corazón, hoy y siempre.” La despedida de Maxi López no suena a adiós definitivo. El propio protagonista dejó claro que su historia con la Argentina sigue abierta y que pronto habrá un nuevo capítulo.

Maxi López emprendió el regreso a Suiza para reencontrarse con su mujer Daniela Chrstiansson y sus dos hijos (Instagram)

El destino inmediato es Suiza. Allí lo esperan Daniela Christiansson y sus dos hijos más pequeños. Elle, la primera hija que tuvo junto a la modelo sueca, y Lando, nacido el último día de 2025, completan la familia que el exfutbolista construyó en Europa. El reencuentro tiene un tinte especial después de semanas de distancia, marcadas por compromisos laborales y por la experiencia de una paternidad reciente. La pareja se acompaña a la distancia, mantiene el contacto y cultiva la complicidad que los une hace más de una década.

El regreso a Suiza no significa un cierre para la etapa argentina. Maxi López planea volver al país en poco tiempo, esta vez con la familia unida. Según rumores, habría alquilado una casa en Nordelta, en el mismo barrio donde reside su exmujer Wanda Nara y donde viven sus hijos mayores: Valentino, Constantino y Benedicto. La decisión apunta a acercar a todos sus hijos y a consolidar una vida familiar que combine las rutinas europeas con el arraigo argentino.

Durante los últimos meses, Maxi se instaló en Argentina para participar en MasterChef Celebrity y para pasar tiempo con sus hijos mayores. El paso por el reality culinario le permitió mostrarse desde otro lugar, lejos del fútbol y de las polémicas mediáticas. El público descubrió a un Maxi cercano, sensible y dispuesto a compartir momentos personales. La aceptación fue inmediata y el cariño se multiplicó en cada emisión. La experiencia televisiva sirvió para que muchos lo vieran como padre, compañero y figura popular, más allá de su carrera deportiva.

Maxi López viajó a Suiza a reencontrarse con Daniela Christiansson y sus hijos (Instagram)

En paralelo con la despedida, unos días antes, la pareja de Maxi y Daniela celebró San Valentín a la distancia. Desde Mar del Plata, donde grabó parte del ciclo televisivo, Maxi envió un ramo de flores rojas y frescas a Suiza, acompañado de un elegante florero negro. Daniela compartió la sorpresa en sus redes sociales con un mensaje: “Volver a casa y encontrarme con una hermosa sorpresa @officialmaxilopez”. El gesto reforzó el vínculo a pesar de los kilómetros y demostró que la conexión se sostiene con pequeños detalles cotidianos.

Maxi López y Wanda Nara disfrutaron de sus hijos como una familia ensamblada donde los problemas quedaron atrás (Masterchef Celebrity)

Ambos publicaron un álbum de fotos que recorre más de una década de relación. Las imágenes incluyen postales inéditas de los tres hijos mayores de Maxi junto a Wanda Nara, escenas familiares con Elle desde bebé y retratos de Lando, el recién nacido, cuyo rostro aparece parcialmente cubierto. El álbum ofrece una mirada íntima y familiar, con recuerdos que atraviesan distintas etapas y muestran la evolución del vínculo con Daniela y los hijos.

Las redes sociales se hicieron eco de la publicación y los mensajes de los seguidores no tardaron en llegar. Frases como “El álbum que todos queríamos ver”, “El último romántico” y “¡Amo esto! Después de tanta farándula, la realidad supera todo” se repitieron entre los comentarios, junto a elogios para la familia y muestras de cariño para la pareja. El clima de despedida se mezcló con la expectativa de una nueva etapa, tanto en Argentina como en Europa.