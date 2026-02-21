María Becerra fue abordada por un famoso instagramer en Nueva York y sorprendió con su fluidez al hablar en inglés

María Becerra fue abordada por el famoso instagramer Feroz Khan Zadran en las calles de Nueva York y sorprendió con un fluido inglés

Las calles de Nueva York fueron el escenario de un encuentro fortuito entre la cantante argentina María Becerra y Feroz Khan Zadran, un famoso instagramer apodado “El Rey de Bleecker Street”. La artista, quien llegó desde Miami tras cantar en los Premios Lo Nuestro y sumarse a una campaña de adopción de perros, fue abordada durante una caminata por la ciudad.

Zadran, un creador de contenidos digitales reconocido por sus entrevistas improvisadas en la vía pública, realizó su saludo característico y elogió el estilo de Becerra. “Disculpa, disculpa, yo amo tu look. Tienes un look increíble. ¿A qué te dedicas?”, preguntó, deteniéndola entre risas.

Becerra reconoció de inmediato a su entrevistador. “¡Oh, te conozco!”, expresó sonriendo. Luego confirmó que había visto sus videos en Instagram y le agradeció por los halagos.

El entrevistador repitió su pregunta sobre el trabajo de la artista. “Eh, soy como una artista... cantante, compositora”, respondió Becerra, mostrando su inglés fluido. “Actúo a veces”, añadió, mientras Zadran asentía y destacaba su carisma.

Enseguida, la conversación se orientó hacia el aspecto creativo del trabajo de Becerra. Zadran preguntó por su parte favorita de la carrera artística. “Me encanta crear diferentes universos... diferentes personajes, hacer canciones que conecten con la gente... que la gente pueda sentirse identificada”, relató la cantante.

María Becerra, "La Nena de Argentina", en plena entrevista con el instagramer neoyorquino

La charla continuó con la presentación de la artista. “¿Cómo te llamas? ¿Dónde puede encontrarte la gente?”, indagó Zadran. “Mi nombre es María Becerra. Soy de Argentina”, detalló, presentándose para la audiencia digital.

Zadran se interesó por los motivos personales detrás de la carrera de Becerra. “Sabes, yo solía ser muy tímida y, como que me faltaba confianza”, confesó la cantante. “Así que me encanta ser una showgirl, ¿sabes? Porque cuando subo al escenario, puedo ponerme en el papel de un personaje... así puedo ser una persona diferente cada día”, añadió, profundizando sobre su transformación en escena.

El tema derivó rápidamente hacia el estilo personal de Becerra. Zadran quiso saber sobre el origen de sus prendas. “Sí, es de Marianne Caroe”, explicó Becerra sobre uno de sus accesorios, atribuyéndolo a la diseñadora francesa. “Y esto es vintage. La campera es vintage”, agregó, mostrando su predilección por la ropa con historia.

Feroz Khan Zadran, el instagramer que abordó a María Becerra en Nueva York

En uno de los momentos centrales, Zadran percibió un acento y consultó sobre los idiomas de la cantante. “Sí, mi primer idioma es español”, afirmó Becerra con seguridad. Aprovechando, Zadran pidió que compartiera un consejo al público, primero en español y luego en inglés.

Becerra aprovechó la ocasión para dejar un mensaje breve en ambos idiomas, resaltando la importancia de brindar oportunidades a los animales abandonados: “Adopten, no compren”.

Cuatro días atrás, y antes de participar en los premios Lo Nuestro, la cantante fue la figura central de una jornada de adopción responsable en Miami, celebrada en The Underline Coral Gables, junto a Chewy Bark Park, en Florida. En su acción, fue apoyada por el público y organizaciones locales, y animó a sus seguidores a dar un hogar a perros rescatados. Tras la actividad,se realizó un tatuaje en homenaje a sus propios perros y gatos, como mostró el sitio TMH en su cuenta de TikTok.

En su entrada a los premios, la quilmeña deslumbró en la alfombra roja. En un guiño a su último álbum Quimera, la joven asistió acompañada por sus cuatro alter egos. Y cuando allí mismo una periodista de Uforia le preguntó qué animal sería si fuera un therian, sorprendió: “A ver, si yo fuera un therian me gustaría ser un delfín. Un therian acuático. Pero sabés por qué me encantan, porque los delfines son malditos. Dicen que son así. Son mala gente, se hacen bullying, pelean. Me gusta. Además nunca duermen, tienen un cerebro que durante la noche se les duerme la mitad. No sé si cierran un ojito, y después se les duerme la otra mitad. No duermen nunca realmente”.