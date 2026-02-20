La original entrada de María Becerra a los Premios Lo Nuestro junto a sus alter egos: “Con todas las chicas”

La cantante arribó a la alfombra roja junto a sus cuatro personalidades del álbum Quimera

Tras su comentado paso por la Casita de Bad Bunny -durante sus shows en el estadio Monumental- María Becerra continuó con sus compromisos y dirigió a Miami para la entrega de los premios Lo Nuestro 2026. Allí, la cantante generó impacto en la alfombra roja al hacer una original entrada. En un guiño a su último álbum Quimera, la joven asistió acompañada por sus cuatro alter egos.

“Hola, estamos yendo a la alfombra de los premios Lo Nuestro con todas las chicas. Estoy feliz, ansiosa y chocha porque va a ser una alfombra única”, comenzó diciendo María en un video mientras caminaba por la ciudad. A su espalda podía verse a cuatro jóvenes personificadas como los personajes que Becerra interpretó en su disco: Shanina, Jojo, Maite y Gladys.

Ya una vez en el evento, María causó impacto al lucir un vestido de color plateado compuesto por un corset de textura satinada con estructura rígida y escote pronunciado. La parte trasera del corset presentaba un diseño de cintas entrecruzadas ajustadas, resaltando la silueta. La falda larga, confeccionada en tela satinada del mismo tono, caía de forma recta y sin pliegues visibles. Su pelo lacio, oscuro y brillante estaba peinado con raya lateral y recogido detrás de la oreja, permitiendo ver varios tatuajes en el cuello, la clavícula y el brazo izquierdo.

En la alfombra roja de los premios Lo Nuestro, la cantante argentina se refirió a sus próximos desafíos

La argentina arriba a la premiación tras ser nominada a la categoría Mejor combinación femenina por su canción “Pa’ qué volviste?” junto a Elena Rose. En la misma terna compiten Ha*Ash y Thalia, Emilia, Tini y Nicki Nicole, Yuridia y Majo Aguilar, Tokischa y Nathy Peluso, Kenia Os y Anitta, Goyo y Greeicy, Karol G y Mariah Angeliq, Alicia Villarreal y Lila Downs y Yuri y Ángela Aguilar.

Por su parte, este año, artistas como Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro aparecen como los más nominados con 10 menciones cada uno. Detrás de ellos aparecen Beéle, Fuerza Regida y Karol G con ocho menciones; Xavi con siete; y con seis nominaciones cada uno están Alejandro Fernández, Elena Rose, J Balvin, Maluma, Morat y Shakira.

Más allá de su nominación, María Becerra también se lucirá sobre el escenario de la 38ª edición de los premios con una presentación inolvidable. Previo a este evento, la oriunda de Quilmes había participado de una jornada de adopción de perros en Miami, en The Underline Coral Gables y Chewy Bark Park. La cantante aprovechó su estadía en Florida para invitar a su audiencia a sumar hogares para animales rescatados. También reafirmó su compromiso público con el bienestar animal a través de un tatuaje en técnica de microrrealismo en honor a sus mascotas.

María Becerra deslumbra en los premios Lo Nuestro con sus alter egos

La jornada reunió a organizaciones locales y seguidores del ámbito musical, que participaron en actividades enfocadas en la adopción responsable y el cuidado animal. Entre las propuestas destacó un “meet and greet” con Becerra y su mascota, además de zonas de snacks, bebidas y la posibilidad de optar por tatuajes exprés, modalidad por la que la artista optó para plasmar en su piel la silueta de un perro y un gato.

Durante el evento, la cantante compartió imágenes junto a varios perros y animó activamente a la adopción, destacando la importancia del rescate animal. En redes sociales mostró el resultado del tatuaje, símbolo de un compromiso que trasciende el gesto artístico: actualmente convive con siete perros y cuatro gatos, aunque en el pasado su hogar alcanzó los doce felinos, muchos de los cuales entregó en adopción responsable.

Los nombres de sus perros —Pistón, Tita, Turbo, Mecha, Gilda, Selena y Dalila— son frecuentes en sus publicaciones, reflejando un vínculo basado en cuidados personalizados y un activismo sostenido. Su relación con los animales se ha transformado en una campaña pública, que incluyó iniciativas como la llevada a cabo durante las inundaciones en Campana y Zárate, junto a la Fundación Planeta Vivo. En esa ocasión, Becerra ofreció su hogar como refugio temporal mientras se buscaban familias definitivas para los perros afectados.

Para impulsar la adopción responsable, la artista y su pareja, J Rei, supervisan el proceso completo: desde la evaluación del entorno familiar con formularios detallados, hasta la entrega final solo cuando el animal está vacunado, desparasitado y destinado a un ambiente seguro. En campañas recientes se dio una segunda oportunidad a perros como Negri, Ricky, Vieji, Fredy y Manchita.