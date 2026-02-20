Teleshow

La original entrada de María Becerra a los Premios Lo Nuestro junto a sus alter egos: “Con todas las chicas”

La cantante dio que hablar con su entrada junto a los personajes de su último álbum y lucir un vestido plateado que resaltó su estilo, marcando tendencia en la alfombra roja y mostrando su faceta más creativa

Guardar
La cantante arribó a la alfombra roja junto a sus cuatro personalidades del álbum Quimera

Tras su comentado paso por la Casita de Bad Bunny -durante sus shows en el estadio Monumental- María Becerra continuó con sus compromisos y dirigió a Miami para la entrega de los premios Lo Nuestro 2026. Allí, la cantante generó impacto en la alfombra roja al hacer una original entrada. En un guiño a su último álbum Quimera, la joven asistió acompañada por sus cuatro alter egos.

“Hola, estamos yendo a la alfombra de los premios Lo Nuestro con todas las chicas. Estoy feliz, ansiosa y chocha porque va a ser una alfombra única”, comenzó diciendo María en un video mientras caminaba por la ciudad. A su espalda podía verse a cuatro jóvenes personificadas como los personajes que Becerra interpretó en su disco: Shanina, Jojo, Maite y Gladys.

Ya una vez en el evento, María causó impacto al lucir un vestido de color plateado compuesto por un corset de textura satinada con estructura rígida y escote pronunciado. La parte trasera del corset presentaba un diseño de cintas entrecruzadas ajustadas, resaltando la silueta. La falda larga, confeccionada en tela satinada del mismo tono, caía de forma recta y sin pliegues visibles. Su pelo lacio, oscuro y brillante estaba peinado con raya lateral y recogido detrás de la oreja, permitiendo ver varios tatuajes en el cuello, la clavícula y el brazo izquierdo.

En la alfombra roja de los premios Lo Nuestro, la cantante argentina se refirió a sus próximos desafíos

La argentina arriba a la premiación tras ser nominada a la categoría Mejor combinación femenina por su canción “Pa’ qué volviste?” junto a Elena Rose. En la misma terna compiten Ha*Ash y Thalia, Emilia, Tini y Nicki Nicole, Yuridia y Majo Aguilar, Tokischa y Nathy Peluso, Kenia Os y Anitta, Goyo y Greeicy, Karol G y Mariah Angeliq, Alicia Villarreal y Lila Downs y Yuri y Ángela Aguilar.

Por su parte, este año, artistas como Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro aparecen como los más nominados con 10 menciones cada uno. Detrás de ellos aparecen Beéle, Fuerza Regida y Karol G con ocho menciones; Xavi con siete; y con seis nominaciones cada uno están Alejandro Fernández, Elena Rose, J Balvin, Maluma, Morat y Shakira.

Más allá de su nominación, María Becerra también se lucirá sobre el escenario de la 38ª edición de los premios con una presentación inolvidable. Previo a este evento, la oriunda de Quilmes había participado de una jornada de adopción de perros en Miami, en The Underline Coral Gables y Chewy Bark Park. La cantante aprovechó su estadía en Florida para invitar a su audiencia a sumar hogares para animales rescatados. También reafirmó su compromiso público con el bienestar animal a través de un tatuaje en técnica de microrrealismo en honor a sus mascotas.

María Becerra deslumbra en los
María Becerra deslumbra en los premios Lo Nuestro con sus alter egos

La jornada reunió a organizaciones locales y seguidores del ámbito musical, que participaron en actividades enfocadas en la adopción responsable y el cuidado animal. Entre las propuestas destacó un “meet and greet” con Becerra y su mascota, además de zonas de snacks, bebidas y la posibilidad de optar por tatuajes exprés, modalidad por la que la artista optó para plasmar en su piel la silueta de un perro y un gato.

Durante el evento, la cantante compartió imágenes junto a varios perros y animó activamente a la adopción, destacando la importancia del rescate animal. En redes sociales mostró el resultado del tatuaje, símbolo de un compromiso que trasciende el gesto artístico: actualmente convive con siete perros y cuatro gatos, aunque en el pasado su hogar alcanzó los doce felinos, muchos de los cuales entregó en adopción responsable.

Los nombres de sus perros —Pistón, Tita, Turbo, Mecha, Gilda, Selena y Dalila— son frecuentes en sus publicaciones, reflejando un vínculo basado en cuidados personalizados y un activismo sostenido. Su relación con los animales se ha transformado en una campaña pública, que incluyó iniciativas como la llevada a cabo durante las inundaciones en Campana y Zárate, junto a la Fundación Planeta Vivo. En esa ocasión, Becerra ofreció su hogar como refugio temporal mientras se buscaban familias definitivas para los perros afectados.

Para impulsar la adopción responsable, la artista y su pareja, J Rei, supervisan el proceso completo: desde la evaluación del entorno familiar con formularios detallados, hasta la entrega final solo cuando el animal está vacunado, desparasitado y destinado a un ambiente seguro. En campañas recientes se dio una segunda oportunidad a perros como Negri, Ricky, Vieji, Fredy y Manchita.

Temas Relacionados

María BecerraMiami

Últimas Noticias

El brutal ataque que sufrió el primo de La Tora de Gran Hermano: “Siete pibes le fracturaron la mandíbula con una manopla”

La exparticipante del reality de Telefe compartió el grave hecho de violencia que vivió su familiar en el carnaval de Berazategui. Cómo se encuentra hoy

El brutal ataque que sufrió

La idea de Sebastián Wainraich para aparecer en el saludo de cumpleaños oficial de Mirtha Legrand: “Ella lo va a ver”

El conductor se sumó a la divertida iniciativa del programa de la diva para homenajearla en su día especial

La idea de Sebastián Wainraich

Las dura respuesta de Moria Casán a Cinthia Fernández: “Mañana, que venga desparasitada contra bichos y garrapatas”

La conductora de La mañana con Moria le lanzó fuertes frases a su panelista, en medio de dudas sobre su continuidad en el ciclo

Las dura respuesta de Moria

El tierno saludo de Julieta Ortega a su hermano Martín por su cumpleaños: “Mi primer mejor amigo”

La actriz compartió fotos inéditas y palabras llenas de cariño para celebrar a su hermano, destacando el inmenso apoyo familiar que acompaña su recuperación

El tierno saludo de Julieta

Lara Bernasconi recordó la caída al vacío de su hijo Iñaki desde un balcón: “Lo salvaron la Virgen, los ángeles y mi papá”

El niño tenía un año y medio cuando sucedió el incidente. Ella atribuye el milagro de su salvación a una imagen de la Virgen de Luján que había colocado poco antes y a la presencia de su fallecido padre

Lara Bernasconi recordó la caída
DEPORTES
Lanús y Flamengo empatan en

Lanús y Flamengo empatan en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Tomás Etcheverry dio otro paso en el Río Open y habrá tres argentinos en cuartos de final

“Giro 360°“: la jugada poco común que deslumbró al público en el ATP 500 de Río de Janeiro

La tajante respuesta de Verstappen cuando le preguntaron si piensa en el retiro tras sus críticas a los nuevos autos de la Fórmula 1

Los argentinos pisan fuerte y copan los cuartos de final del AAT Challenger de Tigre

TELESHOW
El brutal ataque que sufrió

El brutal ataque que sufrió el primo de La Tora de Gran Hermano: “Siete pibes le fracturaron la mandíbula con una manopla”

La idea de Sebastián Wainraich para aparecer en el saludo de cumpleaños oficial de Mirtha Legrand: “Ella lo va a ver”

Las dura respuesta de Moria Casán a Cinthia Fernández: “Mañana, que venga desparasitada contra bichos y garrapatas”

El tierno saludo de Julieta Ortega a su hermano Martín por su cumpleaños: “Mi primer mejor amigo”

Lara Bernasconi recordó la caída al vacío de su hijo Iñaki desde un balcón: “Lo salvaron la Virgen, los ángeles y mi papá”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá capitaliza su hub aéreo

Panamá capitaliza su hub aéreo con 730 mil viajeros del Stopover

Motín en una prisión de máxima seguridad de Cuba: ONG aseguran que la reyerta se originó por la represión y los abusos

La ira persiste en Irán pese a la sangrienta represión que dejó miles de muertos: protestas nocturnas y memoriales masivos

Evo Morales reapareció en su bastión de Cochabamba y la Policía confirmó que prepara su aprehensión

Descubrieron en Grecia un cráneo humano de casi 300.000 años que no es Homo sapiens ni neandertal