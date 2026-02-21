El insólito error en una de las escenas de En el Barro que se volvió viral: “¿Alguien más se dio cuenta?”

El llamativo error en una escena de En el Barro que sorprendió a los fans de la serie

De las imágenes inéditas de Alejandra Locomotora Oliveras a las escenas hot de la China Suárez, la segunda temporada de En el Barro (Netfllix) causó todo tipo de sensaciones en los fanáticos de la serie. Sin embargo, más allá de la trama, en las últimas horas una escena se hizo viral en redes sociales por un insólito error de continuidad.

Todo comenzó cuando una usuaria de TikTok se percató de la equivocación y compartió dicha escena en sus redes sociales. “¿Alguien más se dio cuenta? La botella”, escribió la joven señalando el problema. En el clip se observa a una reclusa colgar un teléfono y caminar el pabellón para encontrarse con una compañera. En la primera toma, esta mujer tiene una botella de agua vacía en su mano izquierda y luce una actitud pensativa. Luego, la escena se transforma en un primer plano de la presidiaria. La actriz se mantiene en la misma pose, sin embargo, ya no tiene la botella en la mano.

Un usuario de TikTok viralizó la escena de una botella desaparecida, evidenciando un fallo de edición en la serie En el Barro (Netflix)

“Hay gente realmente especialista en ver los errores ajenos, están pendiente, yo ni cuenta de nada cuando uno está concentrado en lo importante...”, “Es un error de continuidad, cuando pase de un plano a otro cortaron seguramente y dejó la botella y no se dio cuenta, hay gente que se dedica a estar atenta en la continuidad de una escena se llaman continuista o script supervisor”, “Se la pasan viendo los errores y no saben aceptar lo que está bueno, por favor”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Más allá de este error, parece que ese no fue el único, ya que los comentarios de la publicación se llenaron de otros errores que tuvo la ficción a la hora de ser editada. “Mismo en la escena que Nicole le da agua al secuestrado en una parte tiene la oreja destapada y al otro segundo la tiene tapada”, “Vi el error cuando Gladys baja del patrullero, le sacan las esposas y cuando ella baja le vuelven a sacar las esposas y yo quede pensando cuántas tiene”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

La reconocida actriz China Suárez cautiva con una intensa expresión de asombro y vulnerabilidad, mostrándose detrás de unas rejas como parte de su nuevo proyecto "En el barro". (@sangrejaponesa)

En los nuevos episodios de la serie, Gladys “La Borges” (Ana Garibaldi) regresa a un entorno marcado por la presencia dominante de la Gringa Casares (Verónica Llinás). El control del penal ha cambiado y la violencia, junto con inéditas formas de delincuencia organizada, definen las reglas de convivencia.

La protagonista se ve obligada a crear alianzas inesperadas para garantizar su supervivencia y proteger a quienes la rodean. El panorama de poder entre las internas también está influenciado por figuras como Nicole (Eugenia Suárez), la Zurda (Lorena Vega) y las llamadas “embarradas”, quienes juegan roles centrales en el nuevo escenario.

El elenco principal está conformado por Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. En el reparto secundario se suman Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.

El elenco principal de En el Barro incluye a Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Camila Peralta e Inés Estévez, junto a participaciones especiales de L-Gante y Verónica Llinás (Créditos: Netflix)

Entre las participaciones especiales destacan Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, Pablo Rago, Juan Minujín, la intervención de L-Gante y una aparición relevante de Verónica Llinás. Gerardo Romano aparece como actor invitado.

En materia creativa, la dirección general está a cargo de Sebastián Ortega, con guion de Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y el propio Ortega. Dirigen Alejandro Ciancio y Estela Cristiani; la producción está en manos de Johanna Westein y Rodrigo Paz, mientras que Pablo Culell y los ejecutivos de Telemundo, Javier Pons y Juan Ponce, lideran la producción ejecutiva.

La música incorpora un tema original de María Becerra y XROSS, reforzando el sello local de la temporada. La primera temporada de la serie, estrenada en agosto de 2025, permaneció cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa de la plataforma y alcanzó el primer puesto mundial durante dos semanas. Consiguió 5,6 millones de visualizaciones en su primera semana y estuvo seis semanas en el Top 10 de Argentina, consolidándose como uno de los títulos nacionales más vistos del año.