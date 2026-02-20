Los mensajes de Maxi López y Wanda Nara a su hijo Benedicto por su cumpleaños número 14: “Te amo con toda mi alma”

La conductora recordó la infancia de su del pequeño por su cumpleaños (Video: Instagram)

Benedicto López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, celebró su cumpleaños número 14 rodeado de mensajes y gestos de cariño de toda su familia y entorno cercano. La fecha reunió saludos, recuerdos y homenajes tanto de sus padres como de sus hermanos, su abuela, la pareja actual de su papá y hasta la novia de su hermano mayor, reflejando el lugar central que el adolescente ocupa en la vida familiar.

La primera en saludarlo fue su mamá, Wanda Nara, quien eligió una tierna foto de Benedicto de pequeño y escribió: “Feliz cumple Bene, gracias por ser tan buen hijo y hermano. Solo pido que Dios siempre te proteja y puedas cumplir tus sueños. Sos mi vida, mamá siempre te va a cuidar y acompañar. Te amo con toda mi alma”.

Además, Wanda compartió emotivos videos, incluyendo uno en blanco y negro donde Benedicto le dice: “¡Hola, mami! No quiero, no quiero que te mueras y... yo te quiero salvar la vida y… estamos todos con vos, somos una familia. Yo te amo tanto, te amo tanto yo.” En otro, se lo ve jugando con sus hermanas menores, mostrando el clima de unión en casa.

Wanda Nara compartió una tierna imagen de su hijo Benedicto López junto a un emotivo mensaje de cumpleaños en sus redes sociales, expresando su amor y deseándole lo mejor en su día especia

Maxi posa junto a su hijo Benedicto López en un soleado día, celebrando el cumpleaños del adolescente

Constantino López celebra el cumpleaños de su hermano Benedicto junto a sus hermanos, compartiendo risas y una cena de hamburguesas con papas fritas en un ambiente festivo

Maxi, su papá, compartió una selfie junto a Benedicto y le dedicó un mensaje simple: “Feliz cumpleaños Benchu”. El saludo fue acompañado por una imagen actual de padre e hijo, mostrando la cercanía y el orgullo en este nuevo año. Valentino López, el mayor de los hermanos y referente del grupo, también se sumó a los festejos y compartió una foto cortando la torta de cumpleaños, participando activamente de la celebración familiar.

Constantino, por su parte, publicó dos imágenes: una junto a sus hermanos con la camiseta del PSG y otra de un festejo con hamburguesas y papas fritas, escribiendo: “Feliz cumple a Benchuu”. Las imágenes reflejaron la complicidad y los lazos entre hermanos desde chicos.

En medio de los rumores de separación, Carola Sánchez Aloe, la novia de Valentino, también saludó a Benedicto con una historia en redes sociales: “Cumple feliz benchu”, acompañada de una foto junto a su pareja, sumando su apoyo y presencia al entorno familiar.

Daniela Christiansson, la actual pareja y madre de los dos hijos más pequeños de López, dedicó un collage de fotos y videos a Benedicto, recordando momentos compartidos y sumando su cariño al saludo familiar.

Constantino recordó cuando vivían en París

Daniela Christiansson compartió un emotivo collage de fotos y videos en sus redes sociales, celebrando el cumpleaños de Benedicto

Nora Colosimo comparte un tierno momento con Benedicto López, celebrando el cumpleaños del pequeño en una imagen llena de afecto. (Instagram)

Por último, Nora Colosimo, abuela materna de Benedicto, compartió una foto abrazándolo y sumó su propio mensaje: “Feliz cumple amorcito de mi vida. Benjy de mi corazón, te amo tanto”. Además, Nora le dedicó un video especial lleno de fotos que recorren los 14 años de vida de su nieto y escribió: “Muy felices 14 años a mi principito, al más familiero, al más inteligente, el más cariñoso, el más tierno, el más consentido por toda la familia. Te amo infinito Bengy de mi vida.” El mensaje y el repaso visual de los momentos compartidos reflejaron el lugar especial que Benedicto ocupa en el corazón de su abuela y en toda la familia.

Los saludos y recuerdos de cada integrante dejaron en evidencia cómo, más allá de las distancias, los cambios y los rumores, el amor y la unión familiar se hacen presentes en cada etapa importante de la vida de Benedicto.

La noche del jueves 19 de febrero, la casa de Wanda se transformó en el epicentro de una celebración especial: el cumpleaños número 14 de Benedicto. La previa del cumpleaños comenzó con una imagen significativa: alrededor de una mesa decorada con flores y bajo el cielo nocturno, se sentaron varios de los protagonistas de la historia familiar. Maxi compartió la escena con sus tres hijos, mientras que Martín Migueles, el entonces novio de Wanda, ocupó un lugar destacado cerca de la anfitriona. El ambiente transmitió una atmósfera distendida, con una mesa dispuesta con bandejas de quesos, fiambres, frutas y snacks, además de los vasos y platos listos para agasajar al cumpleañero.

La abuela recordó los mejores momentos con el adolescente (Video: Instagram)

Las imágenes que la empresaria compartió en sus historias permitieron ver la intimidad del festejo, con un clima relajado en el que adolescentes y adultos compartieron risas, charlas y, por momentos, gestos de complicidad. “Benchu”, escribió la empresaria en una de las fotos, en referencia afectuosa al homenajeado.

La lista de invitados incluyó a varios nombres que marcaron la agenda sentimental y mediática del clan. Guido Icardi, hermano de Mauro, se mostró cada vez más instalado en el círculo familiar de los Nara. Su presencia no pasó inadvertida: sentado junto a Andrés Nara —padre de Wanda y uno de los críticos más intensos de Mauro—, Guido se integró a una mesa donde confluyeron historias, viejas disputas y nuevos vínculos.