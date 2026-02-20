“La fama en Internet es una trampa”: Gabino Silva revela el lado oculto de ser viral

En una entrevista para Infobae en vivo, Gabino Silva, referente del periodismo de calle y creador de contenido en YouTube, describió el clima social actual y las contradicciones que atraviesa su propia labor. “La gente, si bien está, se siente mal y está enojada, siento que la gente no, no, no baja los brazos. Como que la lucha igual. No importa si tiene que trabajar más, si tiene que hacer más, lo hace igual”, afirmó, subrayando un diagnóstico directo y sin intermediarios sobre el ánimo colectivo.

La charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, permitió recorrer el detrás de escena de un oficio que se debate entre la escucha atenta y la exposición. Silva, cuya popularidad en redes lo ubicó como voz de primera línea, sostuvo: “Me dicen que no vaya porque iba a estar medio complicada la situación. Pero yo voy igual, no para provocar, porque no me gusta provocar. Es más, me abro al diálogo y escucho a la gente, no me molesta”.

Gabino Silva frente a la calle y la tensión de la grieta

El cronista compartió detalles sobre su cobertura en Puente Pueyrredón y las advertencias que recibió antes de asistir: “Me habían advertido varias organizaciones y gente que no vaya porque iba a estar complicado. Por el video anterior, soy como un ortivo para algunos ahora”. En ese contexto, narró cómo su registro en primera persona se convirtió en insumo para funcionarios y opositores: “Todos terminaron usando mis imágenes para decir si pasaba una cosa o la otra”.

Silva se refirió a la dificultad de mantener una posición neutral en medio de la polarización: “Siempre tratan de posicionarte. Dicen: ‘No, ponete en un lugar, o estás acá o estás allá. Estás acá con el pueblo o con la policía’. Pero yo escucho todas las partes”. Sobre la hipótesis de los infiltrados en marchas, añadió: “Algunos dicen que no son infiltrados, otros que sí. Es complicado y, ayer, por ejemplo, no me dejaban grabar, me decían que no grabe”.

El periodista también recordó situaciones de tensión con manifestantes: “Me decían que me iban a golpear, nada más. Docentes que están manifestándose pacíficamente, tal vez de izquierda. Pero igual seguía, no me iba a ir”. Consultado sobre el origen de su vocación, relató: “Hace dos años fui a una marcha en Puente Pueyrredón y me agarró el gusto por lo periodístico. Antes hacía contenido más humorístico, pero ahí empezó a gustarme hacer una cobertura”.

Infancia, calle y el aprendizaje lejos de la academia

Silva profundizó sobre su vínculo con la calle y lo que aprendió fuera de los estudios formales: “A los 15 años dejé la escuela. Después volví a estudiar, pero creo que si no pasaba como tres, cuatro años heavy de mi vida, no iba a ser como soy ahora. Capaz que era un pibe más tímido”. Al recordar su encuentro con un niño vendedor en Laferrere, reconoció: “En los ojos se notaba que era sincero, el nene tenía un ángel. Lo que no me gustaba era que la familia lo estaba presionando para que esté ahí”.

El periodista argentino destaca los desafíos de mantener la neutralidad en la cobertura de conflictos sociales y políticos en Puente Pueyrredón (Infobae en Vivo)

Remarcó la crudeza de esa cotidianeidad: “Viene de una familia muy complicada, el nene tiene muchos hermanos, vive en un barrio tomado”. Sobre el aprendizaje en la calle, sintetizó: “La calle te da una afinidad con la gente que no se aprende en otro lado”.

Al ser consultado sobre el impacto de la viralidad, Silva explicó: “En un momento sí me afectaba, como a varios creadores de contenido, pero ahora creo contenido que me guste y que me haga sentir bien”.

Viaje a China y el contraste cultural

Durante su reciente estadía en China, Silva observó: “Me impresionó. Me dolía la cabeza porque yo hablo inglés, pero ahí no hablan inglés. Si no sabes chino, fuiste”. De su paso por Shanghái y Guangzhou, relató: “Fui a una feria donde había cocodrilos y ratas, animales que vendían para comer. No comí por dos días, me hizo mal eso”.

Sobre la vida cotidiana en China, analizó: “Se la ve tranquila a la gente, pero ellos no pueden hablar de política, no pueden hablar nada. Las canciones son todas de amor, todas dicen: ‘Vamos a tener paz, hay esperanza’”. Consultado sobre la tecnología y el contexto social, respondió: “No me llama tanto la atención la tecnología, me llama más cómo vive la gente, lo social”.

Silva también vinculó sus experiencias internacionales con la mirada que trae sobre el conurbano: “Hay un barrio que se llama Villa Monte, por Quilmes. El otro día estuve con un señor que tenía tres nenes y el pibe de quince ya era un adulto, iba a trabajar con el padre de albañil. Se la rebusca, la gente no baja los brazos”.

El cronista subrayó la presión política sobre su trabajo: “Desde el principio, me quieren politizar el contenido. Hago un chiste y ya lo politizan. Ahora creo que está todo bastante politizado”.

De la fama efímera a la búsqueda de otra vida

Gabino Silva abordó cómo la exposición en Internet lo llevó a replantear su estilo de vida: “Cuando empecé a tener reproducciones y a ser un poco conocido, te viene toda la joda para ese propósito. Después te das cuenta de que es una trampa. No es real”. Relató que dejó de consumir alcohol hace tres años y que ahora prefiere la tranquilidad: “No salgo de noche hace bastante tiempo. Armé un círculo para estar protegido”.

Sobre su futuro, expresó: “Quiero tener un terreno grande en un lugar natural, con mis animales, una casita, un lugar para entrenar y estar tranquilo. Me gustaría estudiar profesorado de Historia, capaz que no ejercerlo, pero para tenerlo”.

Respecto a la evolución de su contenido, reconoció: “La gente te reclama que te aburguesaste, pero era más chico cuando empecé a hacer esos videos. Después vas cambiando, te va chocando la realidad”.

Para cerrar, dejó un mensaje sobre la resiliencia argentina: “Sea el partido político que haya, la gente no baja los brazos. Si bien se queja, pero no baja los brazos”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich