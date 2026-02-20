La contundente frase de Karina Iavícoli sobre los paros: “Este país se levanta trabajando, no parando”

Karina Iavícoli habló sobre el paro en Polémica en el Bar

En una jornada marcada por la huelga general y el debate sobre la reforma laboral en el Congreso, el programa Polémica en el bar se convirtió en escenario de un cruce directo sobre el valor del trabajo y la cultura laboral en la Argentina. Durante la noche del jueves, los panelistas Karina Iavícoli y Diego Moranzoni intercambiaron posiciones encontradas, al poner en primer plano la tensión social que atraviesa el país.

La discusión se inició cuando Iavícoli sostuvo: “A mí me parece que este país se levanta trabajando, no parando”. Su postura remarcó la importancia que asigna a la actividad diaria como motor fundamental de la sociedad, en contraste con la medida de fuerza que paralizaba buena parte de las actividades. Moranzoni asintió sin agregar comentarios en ese momento, pero la periodista profundizó su argumento: “Yo prefiero gente que salga a laburar y no como ahora, cuando termina el programa, yo que me tomo el bondi, el bondi ya no está”. Así, puso el acento en las dificultades cotidianas que generan los paros, especialmente en el transporte público, un punto sensible para quienes dependen de él para cumplir con sus obligaciones laborales.

Cómo la interacción entre panelistas durante la transmisión revela las divisiones sobre la cultura laboral y la protesta nacional

El conductor respondió: “Te lo tomo”, mostrando acuerdo con la queja. Sin embargo, Iavícoli insistió en que las huelgas afectan en primer lugar a quienes cumplen con sus compromisos. “Me cagan a mí, que soy una laburante, ¿entendés?”, expresó, al subrayar cómo las medidas de fuerza repercuten de forma directa en la vida diaria de quienes trabajan.

Moranzoni sumó su experiencia personal al debate: “¿Sabés cuántos trabajos tengo yo mañana, que soy laburante? Cuatro. Cuatro trabajos”, destacó y puso en relieve el esfuerzo y la multiplicidad de empleos que sostiene para cumplir con sus responsabilidades. El carácter coloquial del intercambio se mantuvo cuando el conductor detalló: “Mañana me levanto a las diez de la mañana”. Iavícoli, desde su experiencia, replicó haciendo referencia a las desigualdades en la movilidad y las distintas realidades de los trabajadores: “No te tomás el bondi. Hablás desde un lugar...”.

La conversación derivó en la relación personal de Moranzoni con Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior. Iavícoli mencionó la amistad y el conductor no dudó en responder: “¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo?”. La tensión dio paso a risas en el estudio, aunque Iavícoli mantuvo la presión sobre la figura de Moreno. Moranzoni defendió su integridad: “Moreno es una persona recta, la más honesta que he conocido”. La reacción de Iavícoli fue inmediata y cargada de ironía: “Con un chumbo sobre la mesa negociando, por favor”, aludiendo a la fama de negociador duro.

Los diferentes puntos de vista entre los panelistas desataron una conversación sincera sobre los sacrificios cotidianos y las desigualdades al movilizarse

El cierre del diálogo resultó distendido, con Iavícoli reclamando en tono jocoso la visita de Moreno al programa y Moranzoni asegurando que volverá, dejando en claro la confianza que sostiene sobre la integridad del exfuncionario. La dinámica del intercambio evidenció la variedad de perspectivas sobre la cultura del trabajo y la protesta social en el país, enmarcando el debate dentro de un contexto de tensiones crecientes por las condiciones laborales y las medidas de fuerza sindicales.

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar. Diversos usuarios compartieron opiniones polarizadas sobre el cruce y los argumentos expuestos. Entre los mensajes, algunos criticaron el desconocimiento de la realidad cotidiana de ciertos panelistas: “Y como va a entender el día a día si vive en tarro de azafrán. ‘Mañana me levanto a las 10 de mañana’... la gente para llegar a su trabajo para tomar el bondi, cosa que vos no haces, o el tren, se levanta a las 4 am”.

Otros destacaron: “¡Bien Karina! ¡Pero son tan necios los K que se hacen los pobrecitos!”. También surgieron cuestionamientos a los argumentos repetidos en el debate público: “¿Y siguen con el argumento básico de ‘este país se levanta trabajando’? Por dios, se creen intelectuales y son demasiados ignorantes. Todo el mundo trabaja, el tema es bajo qué condiciones”.

El escenario general de la discusión se enmarca en un contexto social especialmente tenso. La huelga general del jueves paralizó el transporte y buena parte de las actividades productivas, mientras en el Congreso de la Nación se debatía la reforma laboral. El programa Polémica en el bar reflejó en vivo esas tensiones, funcionando como caja de resonancia de las posiciones que atraviesan la sociedad argentina ante el valor del trabajo, la protesta y las figuras públicas que participan del debate.