El enojo de Yanina Latorre con Majo Martino luego de cometer un error en vivo durante su programa: “Andate”

La panelista protagonizó un instante inesperado al revelar antes de tiempo el misterioso nombre que la conductora mantenía oculto. El video

La panelista anticipó el enigmático de Yanina Latorre y generó un momento incómodo en el estudio (Video: SQP, América TV)

Lo que prometía ser uno de los grandes enigmáticos del año terminó convertido en un blooper televisivo que hizo estallar de risa al estudio. Majo Martino protagonizó un momento tan inesperado como viral en SQP (América TV) al arruinar, en cuestión de segundos, la primicia que Yanina Latorre venía construyendo con suspenso.

La conductora había arrancado el segmento con tono solemne y promesa de impacto. “Chicos, tapa de todo”, lanzó, generando expectativa inmediata en el panel. “Todo el mundo va a hablar de esto mañana. O sea, todo. Tiran todo por la ventana. Empieza el nuevo programa de Guido (Kaczka), que es un programa de talentos”, agregó, mientras sus compañeros intentaban adivinar de qué se trataba.

El esperado regreso de Guido
El esperado regreso de Guido Kaczka a El Trece estuvo marcado por el blooper viral en América TV que develó detalles clave del jurado

El ciclo venía comentando el regreso de Guido Kaczka a la pantalla de El Trece en marzo, con un formato de talentos que ya había despertado interés por el jurado confirmado. Yanina empezó a dar pistas, fiel a su estilo de enigmático extendido: “Confirmadísimo el jurado, estrellas de la música… Ángela Leiva”, enumeró. “La Mona Jiménez”, sumó, mientras el equipo celebraba los nombres.

La tensión crecía. El suspenso estaba servido. Pero el desenlace llegó antes de tiempo. En medio del ida y vuelta, Majo Martino interrumpió sin medir consecuencias: “Guido la quiso a Xuxa para este programa también, de verdad”. Silencio. Y después, caos. “Ay, no”, atinó a decir Majo, llevándose la mano a la cara cuando cayó en la cuenta de lo que había hecho. Del otro lado de la mesa, Yanina la miró incrédula. “No”, fue lo primero que respondió, entre risa nerviosa y fastidio genuino.

Majo Martino arruinó el enigmático
Majo Martino arruinó el enigmático de Yanina Latorre en SQP al revelar involuntariamente el nombre de Xuxa durante la transmisión en vivo

“Te lo dije antes de empezar, ibas a arruinar el enigmático”, disparó, seria, la conductora, mientras el resto del panel explotaba en carcajadas. Ximena Capristo no pudo contenerse: “¿Era Xuxa el enigmático?”. Y Martín Salwe remató: “Amiga, sos viral. Por lo menos sos viral”. El momento fue tan espontáneo que nadie pudo sostener la seriedad. Sin embargo, Yanina decidió llevar el juego hasta el final y, en tono de “penitencia”, le ordenó: “Andate al frente”. Majo terminó sentándose frente a sus compañeros, casi como si estuviera en el rincón de los castigados, mientras el estudio celebraba la escena.

“Te dije antes del aire: ‘No des nombres, no des nombres’”, insistió Latorre, entre divertida y resignada. La panelista intentó justificarse: “Pero me dijeron que no iba a estar Xuxa. Es mi ídola”. La respuesta de Yanina fue inmediata: “¿Vos qué sabés? Ahora lo voy a contar. Andá ahí”. Como si fuera poco, en el medio del desconcierto, Majo volvió a cruzarse en cámara y la conductora no dejó pasar el detalle: “¡Y no te cruces en cámara! También se cruza”, señaló, generando otra ola de risas.

La referencia a Xuxa como
La referencia a Xuxa como jurado sorpresa causó confusión y risas, transformando el enigmático en el instante más comentado del programa (Maria Magdalena Arrellaga/The New York Times)

El blooper no solo arruinó el suspenso que Yanina planeaba estirar durante varios minutos, sino que terminó convirtiéndose en el momento más comentado del programa. La dinámica del enigmático (dar pistas sin revelar el nombre hasta el momento justo) es uno de los recursos favoritos de la conductora. Y esta vez, el juego se desarmó en segundos.

La escena dejó en evidencia algo que el público valora: la naturalidad en vivo. En tiempos donde muchos contenidos están milimétricamente guionados, el error genuino se convierte en oro televisivo. Y en este caso, el traspié de Martino no solo arruinó el enigmático, sino que le regaló al programa uno de sus momentos más virales. Yanina, fiel a su estilo frontal, no dejó pasar la oportunidad de marcarle el error a su compañera. Porque si algo demostró esta escena es que en la televisión en vivo todo puede pasar. Incluso que el enigmático más esperado dure menos de un minuto.

