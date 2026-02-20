El brutal ataque que sufrió el primo de La Tora de Gran Hermano: “Siete pibes le fracturaron la mandíbula con una manopla”

El brutal ataque que sufrió el primo de La Tora: “Siete pibes le fracturaron la mandíbula con una manopla” (Instagram)

El entorno familiar de La Tora atraviesa un momento de preocupación tras el brutal ataque que sufrió su primo de 18 años en Berazategui. La joven compartió detalles del episodio, ocurrido durante los corsos de la ciudad, a través de sus stories de Instagram, poniendo en primer plano la violencia que enfrentó su familiar y el difícil proceso de recuperación que ahora atraviesa.

La ex Gran Hermano relató: “Fue a los corsos de Berazategui en 7 y 149 a eso de la 1am, un grupo de siete pibes le sacaron la gorra, le pegaron de traición (por atrás) con una manopla y le fracturaron la mandíbula y perdió alguno de sus dientes”. Con estas palabras, la influencer expuso la gravedad de la agresión que dejó a su primo, Bauti, con múltiples lesiones.

"Un grupo de siete pibes le sacaron la gorra, le pegaron de traición (por atrás) con una manopla y le fracturaron la mandíbula y perdió alguno de sus dientes”, relató La Tora sobre el grave episodio de violencia que sufrió su primo (Instagram)

El joven fue trasladado al Hospital Británico de Buenos Aires, donde permanece bajo medicación y espera una intervención quirúrgica. “Bauti está con los calmantes correspondientes en el Hospital Británico, mañana lo operan”, describió La Tora, agradeciendo la dedicación del personal médico. Su mensaje también incluyó palabras de reconocimiento al equipo de salud: “No quiero dejar de agradecer a todo el personal de salud por tratarlo como lo tratan y cuidarlo tan bien.”

Actualmente, el primo de la conductora de los Streams de Telefe permanece internado allí a la espera de una operación que será clave para su recuperación. A través de sus redes, La Tora hizo un pedido explícito a sus seguidores: “A quienes están del otro lado, que Bauti esté en sus oraciones”.

A mediados de diciembre del año pasado, en medio de esa multitud, una escena inesperada marcó la cobertura en vivo conducida por Lucila “La Tora” Villar durante la jornada de casting presencial de Gran Hermano: Generación Dorada que congregó a cientos de aspirantes frente a los estudios de Telefe en Martínez.

Una mujer arremetió contra La Tora durante la fila del casting para ingresar a Gran Hermano (Video: X/TronkOficial)

Mientras recorría la fila para el programa Fuera de joda, La Tora se encontró con una situación incómoda cuando una postulante interrumpió la transmisión. “Espero que este año no sea tan pedorro”, soltó la mujer sin filtro, sorprendiendo tanto a la conductora como al equipo en el estudio.

La reacción de Lucila Villar fue inmediata, respondiendo con firmeza: “¿Para qué te estás anotando si creés eso?”. Intentó continuar con su labor, rodeada de jóvenes ondeando banderas y carteles de Gran Hermano, pero la tensión no cedió.

La escena escaló cuando la misma mujer volvió a acercarse para lanzar un insulto, llamando a La Tora “no seas tan tonta”. El entorno, lleno de aspirantes cantando o mirando con incomodidad, reflejaba el clima tenso. La conductora, intentando suavizar el momento, aportó una frase que rápidamente se viralizó: “Hay un poquito de todo”, acompañando sus palabras con una sonrisa forzada.

La Tora compartió su preocupación por el ataque que vivió su primo durante los carnavales de Berazategui (Instagram)

No fue el final del episodio. La mujer reapareció con un tono aún más agresivo y gritó: “No jueguen con la ilusión de las personas”. En ese instante, La Tora optó por sumarse a un grupo de chicos que coreaban “Una calle me separa”, el clásico de Néstor en Bloque, buscando retomar el espíritu festivo del evento.

A pesar de la incomodidad, Lucila Villar logró completar la cobertura con profesionalismo, convirtiendo la situación en un ejemplo de manejo en directo que no pasó inadvertido en redes sociales. Entre los mensajes de apoyo se destacaron frases como: “Quería joderla y le dio la oportunidad perfecta para demostrar lo profesional que es la Tora” y “Muy profesional La Tora. No entiendo cómo hay gente que no entiende el lugar donde está. Es muy buena en su laburo y se nota que es muy trabajadora”.

Las repercusiones no se limitaron a la transmisión: la propia conductora comentó el incidente en X (antes Twitter) con ironía: “A ver… vamos a entrar a Twi……..”, haciendo referencia a la viralización del momento.