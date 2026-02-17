Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la definición que revolucionó el programa

La sorprendente resolución de la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La gala de eliminación de este lunes en MasterChef Celebrity (Telefe) prometía ser una de las más tensas de la temporada. Seis participantes con delantal negro, un desafío clásico de la pastelería francesa y un jurado implacable. Sin embargo, la definición final cambió por completo el rumbo del programa y dejó a todos —concursantes y televidentes— con la boca abierta.

La consigna fue clara y temida: preparar un croquembouche de 30 centímetros, la tradicional torre de profiteroles rellenos de crema pastelera y bañados en caramelo. Un desafío técnico, delicado y con alto margen de error. Durante 60 minutos, las cocinas fueron un caos de azúcar caliente, dedos vendados y concentración extrema. Los participantes que se jugaron la permanencia fueron Evangelina Anderson, Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Marixa Balli, Ian Lucas y el Turco Husaín. Cada uno debía presentar una estructura firme, estética y bien ejecutada. Y lo lograron.

La gala estuvo atravesada por la emoción. Cuando Marixa Balli presentó su torre con crema pastelera de chocolate explicó que, desde la gala anterior, comenzó a sentirse verdaderamente cocinera. El jurado la llenó de elogios. Damián Betular destacó la ejecución y Germán Martitegui la alentó a “agrandarse” en un día tan positivo. Donato de Santis subrayó su fuerza y su espíritu luchador. Marixa no pudo contener las lágrimas.

El jurado de MasterChef Celebrity elogió la ejecución técnica y emocional de los participantes durante la exigente prueba de pastelería francesa

Evangelina Anderson también vivió un momento especial. Al ser consultada por qué decidió participar en el reality, contó que fue por pedido de sus hijos. Conmovida, expresó: “Estoy muy orgullosa”. El jurado coincidió y celebró su crecimiento a lo largo del certamen. “Podés estar muy contenta”, le dijeron, destacando la precisión y dedicación de su trabajo.

Emilia Attias, por su parte, bautizó su croquembouche como “La reivindicación”. Visiblemente emocionada, confesó que la pastelería había sido una deuda pendiente en su paso por el programa. “Es la primera vez en MasterChef que hice algo en pastelería que me hizo sentir orgullosa”, expresó. La devolución fue contundente: “Está muy bien”, afirmó Betular, mientras Martitegui agregó que la prueba era “bisagra” para aspirar a la final.

Tras las primeras devoluciones, el jurado llamó al frente a Marixa, Emilia, el Chino Leunis y Evangelina. Quedaban Ian Lucas y el Turco Husaín. En ese momento, todo indicaba que uno de ellos abandonaría las cocinas. Ambos habían recibido elogios, aunque con algunas observaciones en el caramelo y el relleno. Nada grave. Pero suficiente para generar suspenso.

Ian Lucas y el Turco Husaín quedaron en la instancia final de eliminación, pero el jurado sorprendió al anunciar que ninguno abandonaría MasterChef Celebrity

El silencio en el estudio era absoluto cuando Damián Betular tomó la palabra: “Quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity y no regresa nunca más es…”. Pausa dramática. Miradas cruzadas. Nervios al límite. La frase siguiente descolocó a todos: “Ninguno de los dos”. La reacción fue inmediata. El Turco Husaín, entre risas nerviosas, lanzó: “¿Dijo eso?”. Wanda Nara confirmó la decisión: “Se quedan, chicos, ¡los dos!”. El estudio estalló en aplausos.

Ian Lucas celebró emocionado: “Siento que es muy justo por lo que sufrimos, no hoy, toda la semana del terror”. Betular explicó la determinación: “Hubiera sido muy injusto que se fuera cualquiera de ustedes seis, porque realmente lo lograron espectacular”. Así, por primera vez en esta etapa del certamen, no hubo eliminado.

La decisión fue presentada como un reconocimiento colectivo. Todos los participantes lograron un nivel tan alto que el jurado prefirió no sacrificar a ninguno. “Estas decisiones pueden traer consecuencias en el futuro”, advirtió Betular, dejando entrever que el camino a la final será aún más exigente. Wanda Nara, conductora del ciclo, celebró la resolución: “Nos alegraron la noche. Estábamos todos tristes”. Y anunció oficialmente el comienzo de la etapa decisiva: “Camino a la final todos, chicos. La recta final comienza ahora”.