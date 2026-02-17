Teleshow

Nazarena Di Serio reaccionó en vivo a los rumores que la vinculan con Mauro Icardi

La periodista decidió enfrentarse cara a cara a las versiones que la vinculaban con el jugador, mostrando su celular en pleno aire

Guardar
Nazarena Di Serio mostró en vivo su chat con Mauro Icardi para desmentir rotundamente los rumores de fotos (Video: La Mañana con Moria, Eltrece)

El nombre de Nazarena Di Serio quedó inesperadamente en el centro de una tormenta mediática luego de que comenzaran a circular versiones que la señalaban como la periodista que le habría enviado fotos subidas de tono a Mauro Icardi. En cuestión de horas, las redes sociales estallaron, los programas de espectáculos replicaron la información y la panelista se vio obligada a salir a aclarar la situación. Pero no se quedó solo en palabras: decidió mostrar su teléfono en vivo para despejar cualquier duda.

El rumor tomó fuerza después de que la China Suárez mencionara públicamente que el futbolista recibía mensajes de distintas mujeres, algunas de ellas casadas y del medio. A partir de ese comentario, comenzaron los enigmáticos y las especulaciones. En ese contexto, Ángel de Brito deslizó en sus redes una frase que encendió la mecha: “Están todos diciendo que Naza es la que le mandó fotos”.

La repercusión fue inmediata. Solo minutos después, Nazarena utilizó su cuenta de X para desmentir la versión con ironía y firmeza. “Ja, ja, ja. ¿Qué? Mira que soy medio gila, pero meterme ahí justo ahora sería demasiado. Yo no soy”, escribió, marcando un límite desde el primer momento.

El nombre de Nazarena Di
El nombre de Nazarena Di Serio quedó vinculado a Mauro Icardi tras las declaraciones de la China Suárez sobre supuestos mensajes de mujeres del medio

Lejos de apagarse, la versión siguió creciendo. Fue entonces cuando la periodista decidió profundizar su postura con un mensaje más reflexivo y cargado de indignación. “Nunca se supo nada de mi vida personal REAL. Nunca me colgué de nadie ni dejé que se supiera algo. Ni fotos, ni videos, nada. Igual me banqué inventos y prejuicios sin entender por qué tendría que dar una explicación si yo no hablo de eso. En fin. Mucho prejuicio gente. Ojalá sanen”, publicó.

En sus palabras, no solo negó el vínculo con Icardi, sino que también apuntó contra lo que considera una construcción basada en prejuicios. Según explicó luego en televisión, lo que más le molestó fue que, aun habiendo aclarado la situación, mucha gente eligió creer la versión. “Yo aclaré y puse ‘yo no soy’. Y no importó que yo aclare que no soy, porque la gente quiso creer que era yo”, expresó al aire, incómoda por el nivel que había tomado el rumor.

Durante su descargo televisivo, Nazarena
Durante su descargo televisivo, Nazarena Di Serio condenó los prejuicios y la presión social por temas de su vida privada

La situación escaló a tal punto que La mañana con Moria (Eltrece), programa donde trabaja, decidieron abordar el tema en vivo. Allí, su compañero Gustavo Méndez tomó su celular y revisó el supuesto chat con el delantero. La conclusión fue tajante: no existía ninguna conversación. “No se siguen mutuamente. No hay nada”, afirmó el periodista frente a las cámaras, mientras mostraba la pantalla como prueba. Nazarena, por su parte, reaccionó con un irónico “¡Asombro!”, dejando en claro que la evidencia hablaba por sí sola. Además, fue categórica: “Nunca hubo una charla con él ni lo va a haber. Nunca me senté a hablar con las personas que estuve, no me saqué las fotitos que dicen. Nunca me colgué de ninguno. ¿Por qué me voy a colgar ahora?”.

En su descargo televisivo, Di Serio también aportó un argumento que consideró clave para desmentir la versión. “Tendría que ser muy kamikaze para meterme ahí”, sostuvo, en referencia al nivel de exposición y escándalo permanente que rodea a Icardi, la China Suárez y Wanda Nara. Para ella, involucrarse en un contexto tan explosivo no solo sería imprudente, sino directamente absurdo. “Ahora, escribirle con todo este bardo… ni loca me metería a hacer eso”, insistió.

Di Serio aseguró que jamás
Di Serio aseguró que jamás intentó colgarse de la fama de Mauro Icardi y explicó que sería absurdo involucrarse en semejante escándalo

En medio de la polémica, surgió incluso otro dato que alimentó comentarios: un futbolista reconocido comenzó a seguirla en redes sociales. Sin embargo, la periodista aclaró que no está casado ni tiene hijos y que no pasó “nada más que un seguimiento”. “Ahora por esto, me va a dejar de seguir”, ironizó.

Incluso reconoció que en TikTok muchos usuarios la defendieron, generando contenido para aclarar que no era ella la implicada. “La gente amorosísima ahí haciendo videos diciendo que yo no era. Así que gracias. Pero un montón de gente lo creyó. ¿Viste que no importa que uno aclare o no aclare? Si la gente quiere creer, lo cree”, reflexionó.

En el cierre, dejó una frase que resume su postura: “Yo no soy la periodista cachonda que le escribió. Lo juro”. Y agregó un detalle que no pasó desapercibido: “Nunca me fijé en él, pero sí es un hombre fachero”. Una declaración que, lejos de alimentar la polémica, pareció buscar desdramatizar el asunto.

Temas Relacionados

Nazarena Di SerioNaza Di SerioMauro IcardiChina Suárez

Últimas Noticias

El hábito que Paulo Dybala dejó de lado para casarse con Oriana Sabatini: “Lo hice por mi mujer”

El futbolista se sinceró sobre el cambio inesperado que asumió por amor a la cantante y cómo una simple advertencia lo motivó a dejar atrás un hábito de toda la vida antes de pasar por el altar

El hábito que Paulo Dybala

Adelantaron cómo será la impactante serie de Silvina Luna: “Tiene material inédito que ella dejó grabado”

Pía Shaw y Fernando Burlando contaron detalles de la docuserie en SQP sobre la vida de la actriz que se vería en agosto de este año

Adelantaron cómo será la impactante

Ariel Tarico: “El humor político incomoda, pero es parte de mi oficio”

Durante su paso por Infobae al Regreso, el humorista analizó el impacto de la sátira política, detalló su método creativo y explicó cómo la reacción de los protagonistas alimenta sus imitaciones

Ariel Tarico: “El humor político

Cómo una influencer cumplió su sueño de conocer a Bad Bunny en La Casita: “Fue la mejor noche de mi vida“

Emilia Buela, conocida en redes como Emily Fly, logró ser parte del escenario secundario junto al artista. Todos los famosos que fueron parte del destacado momento del cantante en sus shows en Argentina

Cómo una influencer cumplió su

Sabrina Rojas junto a sus hijos en medio de la internación de Luciano Castro: “Son mi lugar”

El reciente viaje de la conductora junto a sus hijos a la costa argentina ocurre en medio de la estadía voluntaria de su expareja en un centro de rehabilitación, priorizando el bienestar familiar y la distancia mediática

Sabrina Rojas junto a sus
DEPORTES
La selección argentina femenina empató

La selección argentina femenina empató ante Venezuela y sigue invicta en el Sudamericano Sub 20

Dieron a conocer la fecha y la sede de la esperada pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather

Ausencias de peso y un regreso clave: los convocados de River Plate y el equipo que imagina Gallardo para jugar con Ciudad de Bolívar

Comenzó el AAT Challenger Tigre con destacada participación argentina

Revelaron la oferta de 143 millones de dólares por Julián Álvarez que rechazó el Atlético de Madrid

TELESHOW
El hábito que Paulo Dybala

El hábito que Paulo Dybala dejó de lado para casarse con Oriana Sabatini: “Lo hice por mi mujer”

Adelantaron cómo será la impactante serie de Silvina Luna: “Tiene material inédito que ella dejó grabado”

Ariel Tarico: “El humor político incomoda, pero es parte de mi oficio”

Cómo una influencer cumplió su sueño de conocer a Bad Bunny en La Casita: “Fue la mejor noche de mi vida“

Sabrina Rojas junto a sus hijos en medio de la internación de Luciano Castro: “Son mi lugar”

INFOBAE AMÉRICA

Se mantiene la huelga de

Se mantiene la huelga de hambre de familiares de presos políticos en Caracas ante el estancamiento de las excarcelaciones

Miles de cubanos se suman a una lista de espera para comprar gasolina tras la intensificación del cerco energético de Estados Unidos

Más de 600 presos políticos continúan detenidos en Venezuela pese a las excarcelaciones prometidas por el chavismo

Al menos 28 muertos y decenas de heridos por un ataque con drones contra un mercado en el centro de Sudán

Emergencia en Cuba: montañas de basura y servicios paralizados por la falta de combustible agravan el peligro sanitario