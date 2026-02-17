Así se fue Bad Bunny de Argentina: vidrios polarizados, seguridad privada y mucho hermetismo

Bad Bunny abandonó Argentina bajo un estricto operativo de seguridad privada, sin contacto con sus fanáticos ni declaraciones públicas (Crédito: RS Fotos)

Tras agotar tres estadios River Plate consecutivos y protagonizar uno de los eventos musicales más convocantes del verano, Bad Bunny dejó la Argentina bajo un estricto operativo de seguridad que mantuvo el hermetismo hasta el último minuto. Lejos de saludos públicos o despedidas desde la vereda, el artista puertorriqueño optó por una salida milimétricamente organizada que incluyó camionetas con vidrios polarizados, custodia privada y un traslado directo al sector exclusivo del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El cantante, que llegó al país como parte de su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, se retiró del hotel donde se hospedaba —el Palacio Duhau— a través del garaje interno. Allí lo aguardaban varias camionetas negras con los vidrios completamente oscurecidos y cortinas en su interior, una decisión pensada para evitar cualquier tipo de contacto con los fanáticos que, desde temprano, se habían acercado al lugar con la ilusión de verlo una última vez.

La escena fue rápida y silenciosa. El equipo de seguridad privada coordinó cada movimiento para impedir imágenes cercanas y garantizar un traslado sin exposición pública. En cuestión de segundos, el convoy abandonó el hotel rumbo al FBO (Fixed Base Operator), el sector exclusivo para vuelos privados y ejecutivos del aeropuerto de Ezeiza.

El hermetismo continuó en la terminal aérea. Una vez en el FBO, el músico descendió rápidamente del vehículo acompañado por su novia, Gabriela Berlingeri. El personal de seguridad formó un cordón humano para bloquear la vista y dificultar el trabajo de la prensa apostada en el lugar. Sin declaraciones ni saludos, el artista caminó directamente hacia la aeronave que lo esperaba en pista.

El avión privado, un Bombardier de la firma VistaJet, fue el elegido para trasladar al cantante y a su banda hacia su próximo destino. Las imágenes captadas muestran el momento en que el músico sube por la escalerilla, siempre rodeado por su equipo, manteniendo un perfil bajo hasta el cierre de su estadía en el país.

Un detalle no pasó inadvertido entre quienes lograron registrar la partida: uno de los músicos del equipo vestía una camiseta del Inter Miami con el número 10 de Lionel Messi. El guiño futbolero generó comentarios inmediatos en redes sociales, en un contexto donde el capitán argentino se convirtió en un símbolo global que trasciende el deporte.

Sin embargo, la partida no fue inmediata. Cuando todo parecía listo para el despegue, la aeronave sufrió una demora técnica de aproximadamente 20 minutos debido a una falla en la zona de los implementos de remolque. El avión permaneció en pista más tiempo del previsto mientras el personal técnico trabajaba para solucionar el inconveniente. Finalmente, el problema fue resuelto sin mayores complicaciones y el Bombardier inició el carreteo hacia la zona de despegue.

Así, entre estrictas medidas de seguridad y una logística planificada al detalle, Bad Bunny cerró su paso por la Argentina. Sus tres conciertos en el Estadio Monumental no solo convocaron a miles de personas cada noche, sino que también generaron un fenómeno paralelo con invitados famosos en “La Casita”, cruces virales y una presencia constante en redes sociales.

El operativo extremo con el que abandonó el país parece ir en línea con el perfil que sostuvo durante su visita: pocas apariciones públicas fuera del escenario y máxima reserva en cada traslado. Incluso en su llegada y salida del hotel, el contacto con seguidores fue prácticamente nulo.

De esta manera, el artista se despidió de Buenos Aires reafirmando su condición de figura global, con un despliegue logístico acorde a su presente internacional. Tras tres noches consagratorias en River y una despedida envuelta en vidrios polarizados y seguridad privada, el capítulo argentino de su gira quedó oficialmente cerrado.

