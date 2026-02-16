El gesto de apoyo de Pablo Echarri a Luciano Castro en medio de su internación: “Te amo gordo”

Pablo Echarri habló de su apoyo a Luciano Castro en el mal momento que atraviesa: "El gordo es mi amigo" (Video: Puro Show, El Trece)

En medio de la controversia que rodea a Luciano Castro, su amigo y colega Pablo Echarri decidió expresarse y dejar en claro su postura. “Luciano es mi amigo y está atravesando un momento durísimo. Y yo estoy con él. Ya le mandé un mensaje, que yo estoy acá, que como siempre estuvimos cerca, desde que nos conocimos en el año 92, 93…”, afirmó Echarri en diálogo con Puro Show (El Trece). Las palabras del actor no pasaron desapercibidas en el ambiente artístico, donde la solidaridad y los vínculos personales se ponen a prueba en situaciones de alta exposición mediática.

El testimonio de Pablo Echarri se sostiene sobre una amistad de más de tres décadas. Remarcó la cercanía que mantiene con Castro, señalando que este tipo de situaciones exponen una faceta social inquietante: “Me parece que este momento de la sociedad disfruta de ensañarse con quien en un momento determinado es elegido por tal o cual cosa. Y creo que se han ensañado y se siguen ensañando porque más allá de las particularidades del momento, es que agarran y no largan, hay como un deseo, una sed de sangre, entre comillas, de lastimar gente que es llamativo”.

El actor insistió en su apoyo incondicional a su amigo, dejando claro que lo acompaña en este proceso: “A Luciano lo único que tengo para decirle es que acá estoy, cuando quiera. Acá estoy, al lado suyo, porque somos amigos y porque lo quiero y lo voy a bancar siempre”. En su relato, Echarri compartió un intercambio reciente: “Hoy me mandó un mensaje por Doli, me dijo que me quería, que me amaba y yo también te amo, Gordo. Me dejó tranquilo escucharle la voz, espero que pueda atravesar pronto y de la mejor manera este momento”.

Moria Casán dio detalles de la internación de Luciano Castro (Video: El Trece)

El respaldo de Echarri cobra relevancia en un contexto en el que Luciano Castro se encuentra internado en una clínica de rehabilitación. Tres días antes, el propio Castro habló de su salud para despejar rumores y especulaciones. El actor eligió a Moria Casán como interlocutora para dar a conocer su versión y frenar las versiones que circulaban sobre su estado. “No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho nada de nada con respecto a lo que yo vengo a sanar. Yo me interné porque quiero estar bien”, comunicó en La Mañana con Moria.

La decisión de Luciano Castro de ingresar de manera voluntaria a una clínica especializada en la Ciudad de Buenos Aires causó impacto en el ambiente artístico y mediático. La información surgió en LAM (América), donde se señaló que el actor buscaba un espacio de introspección y descanso después de varios episodios de exposición pública. El detonante, según la cobertura periodística, fue el escándalo por la supuesta infidelidad a Griselda Siciliani en Madrid. La viralización de audios y el tono con el que intentó seducir a la camarera Sarah Borrell multiplicó la repercusión y dejó a Castro en el centro de la tormenta mediática.

En ese clima de presión, Luciano optó por buscar ayuda y apartarse del ruido mediático. “Cuando alguien se interna y se da cuenta del problema que tiene, sea cualquier tipo de adicción, ya está un paso muy adelante. El darse cuenta es no negociar, es no seguir siendo un felpudo del mismo. Y esto lleva su proceso”, transmitió Moria Casán, quien mantuvo contacto con Castro en los momentos en que pudo usar el teléfono, ya que el acceso está restringido en la clínica.

Dentro de la clínica, Luciano Castro comparte el proceso con Julián Sierra, actor y bailarín, según comentó el propio Castro a Casán. Ambos se acompañan mutuamente durante la internación, afrontando cada uno sus desafíos personales. “Estamos acompañándonos, estamos juntos, cada uno con su quilombo, pero yo estoy bien y mi voz sos vos”, expresó Casán en nombre de Castro.

Luciano Castro atraviesa un duro momento personal y permanece internado

En cuanto al entorno del actor, la One aclaró que Griselda Siciliani “le desea absolutamente lo mejor y está enfocada en su trabajo”. La expareja de Castro, Sabrina Rojas, también mantiene contacto con él y sus hijos pueden visitarlo en la clínica. Según la información difundida por LAM, la dinámica de comunicación es regulada: “Sé que con Sabrina tuvieron varias comunicaciones por videollamada. Ella me dijo que sí estaba hablando con Luciano. Me da la sensación que es una internación híbrida en donde él sí puede tener contacto con sus hijos, pero no con gente que le pueda llegar a contar lo que está pasando con los medios”, concluyó el panelista Pepe Ochoa.

Pablo Echarri, desde el afecto, eligió sostener a su amigo frente a una sociedad que, según sus palabras, “disfruta de ensañarse” con figuras expuestas. Su mensaje directo y cercano a Castro se convierte en un gesto de empatía y contención en una etapa marcada por la exposición pública, la presión mediática y la búsqueda de recuperación.