La desopilante broma de Lourdes Sánchez en el consultorio de su dermatóloga: “Cuando viene la detallista”

En esta ocasión, la bailarina compartió un desopilante video en el consultorio de su esteticista. La escena, grabada y compartida en redes sociales, muestra a Lourdes durante una visita a su dermatóloga, la doctora Agustina Buenader. El video se convirtió en una pieza viral gracias al humor y la naturalidad de la actriz. Lourdes se sienta frente a la profesional y, con gestos y palabras, exagera sus inquietudes estéticas en un tono paródico que despierta sonrisas. El intercambio arranca con la frase de la esteticista: “Cuando viene la detallista”. Lourdes, sin dudar, responde: “¡Ay, qué feo! ¡Sí, un montón! Te necesito”. El tono de complicidad entre ambas domina la escena desde el primer segundo.

La doctora la saluda y Lourdes, ya en el personaje de paciente autoexigente, dice: “Estoy bien, bien, bien”. La esteticista ofrece el primer halago: “Yo te veo hermosa, pero ¿qué querías?”. Entonces, Lourdes despliega su catálogo de detalles: “Bueno, yo creo que... ¿viste acá las arruguitas? Cuando me río tengo una, dos, tres, cuatro, cinco arruguitas como que ahí, y después cuando me enojo ya tengo como muchas arruguitas ahí”. El registro parodia la obsesión por imperfecciones mínimas. Su relato avanza: “Y después, ya que estamos, no sé cómo lo ves el tema de la luminosidad de la piel. Ay, mirá qué lindas arruguitas. Ves que esta ceja está como más redondita y esta tiene como una puntita que va para acá. Y por ahí deberíamos equilibrar esta ceja con esta ceja”.

Lourdes Sánchez apeló al humor para mostrar en forma de parodia la obsesión por los detalles estéticos (Instagram)

El juego sigue cuando Lourdes señala: “¿Viste abajo del ojo, acá, que se hacen como unas arruguitas muuuy, muy pequeñitas? Tengo una... No sé qué pensás. ¿Doc? ¿Doc?”. Luego, llega una pausa de tres segundos. Lourdes insiste: “Bueno, yo creo que las arruguitas de acá abajo sí se ven”. En ese instante, la doctora Buenader se aleja y cierra la puerta, mientras Lourdes la llama insistentemente. Este remate visual corona la broma y refuerza la complicidad entre ambas. El video recorre redes y genera comentarios por la frescura y el tono, un reflejo del costado lúdico de Lourdes en la vida cotidiana.

El humor aparece como un sello en su vida. La actriz, bailarina e influencer elige compartir estas situaciones simples y cotidianas, logrando empatía y cercanía con el público. A través de gestos, frases y complicidad con su esteticista, Lourdes construye un momento viral, alejado de tensiones, que la muestra espontánea y divertida. La interacción se vuelve un espejo de aquellas inquietudes frecuentes en quienes buscan tratamientos estéticos, pero aquí llevadas al extremo y al absurdo, sin perder el tono afectuoso y cómplice.

Además de su costado humorístico, Lourdes acaba de encarar un nuevo desafío. A pocos días de finalizar el 2025, asumió la presidencia del Instituto de Cultura de Corrientes. La designación llegó de la mano del flamante gobernador Juan Pablo Valdés, del partido Vamos Corrientes. El acto de asunción tuvo lugar el jueves 11 de diciembre en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, en el marco de la jura del gabinete, donde Valdés sucedió a su hermano, Gustavo Valdés.

La bailarina y actriz fue designada por el flamante gobernador Juan Pablo Valdés, del partido Vamos Corrientes, en el cargo

Tras dejar la dirección del Teatro Vera, Lourdes recibió el cargo en un contexto de transición institucional. En sus primeras declaraciones públicas, la artista expresó entusiasmo y compromiso: agradeció la confianza depositada y afirmó sentirse orgullosa y responsable ante el desafío. A través de sus redes sociales, publicó imágenes del acto oficial y ratificó su amor por Corrientes. En una entrevista radial, Lourdes destacó los avances logrados con la gestión anterior y manifestó su deseo de continuar y ampliar el trabajo en la cultura provincial.

La trayectoria de Lourdes Sánchez combina la exposición mediática con la gestión pública. Después de su paso por el Bailando de Marcelo Tinelli y colaboraciones en programas como LAM, Lourdes inició su camino en la administración en septiembre de 2024 al frente del Teatro Vera. Durante su gestión, el teatro reabrió tras una etapa de restauración y presentó una cartelera variada. Nacida en Corrientes, Lourdes mantiene un fuerte vínculo con la provincia, alternando su labor artística con la dirección institucional. Su paso al Instituto de Cultura marca un nuevo escalón en su carrera y un desafío a mayor escala en el que apunta a sumar, desde su impronta, nuevas propuestas para la provincia.