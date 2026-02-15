Bad Bunny en River, postales de dos noches históricas: las mejores fotos

La espera terminó, llegó el momento: "Por hoy nosotros somos Argentina y ustedes Puerto Rico", dijo el boricua

Se sabe: Bad Bunny lleva electrizando el estadio Monumental, construyendo un espectáculo que reunirá 70 mil personas en cada uno de sus tres shows (hoy, el último), en una verdadera celebración musical y visual. Tras el fervor mundial por su actuación en el Super Bowl y sus galardones en los Grammy, el artista puertorriqueño regresó a Argentina para ofrecer un show en el que la comunión entre el público y el artista brilló como pocas veces en la historia reciente del pop latino.

Aseguran los fashionistas que en la próxima temporada otoño-invierno Bad Bunny será el responsable de ver seguido su gorra con orejeras

Desde el cierre del show, la emoción seguía a flor de piel en las inmediaciones del estadio. Muchos asistentes resumían la experiencia como “una fiesta inolvidable”, subrayando la potencia emotiva de la jornada, donde el repertorio del cantante y el despliegue escénico lograron mantener la euforia durante más de dos horas. El clima de festejo, lejos de disolverse, se alimentó con la inesperada presencia de figuras como Cazzu, Duki y Khea, quienes se sumaron al escenario y recordaron colaboraciones clave con el propio Bad Bunny.

Los agradecimientos de Bad Bunny aludieron a los recientes logros de su carrera y el cariño especial que siente por nuestro país. “Se siente como volver a casa, así que gracias, Argentina”, expresó

El artista Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, eligió el Día de los Enamorados para conectar con su audiencia argentina y rendir un sentido homenaje al amor en todas sus formas. La puesta en escena —con referencias a su último disco, luces multicolores y una atmósfera de resort caribeño— dejó en claro que el show también fue un guiño a sus raíces y a la cultura popular latinoamericana.

"¡A ver cómo dice!", indica el cantante y su público acata entregado, coreando sus temas toda la noche. La banda boricua, matadora

Las calles de Buenos Aires sentían el pulso de este fenómeno desde la semana anterior. Desde parques, gimnasios y barrios, los temas de Bad Bunny copaban parlantes y conversaciones, evidenciando el magnetismo que ejerce sobre distintas generaciones. La gente llegaba desde temprano al estadio, soportando el intenso calor, mientras buscaba el mejor lugar frente al escenario. La expectativa era palpable, alimentada por el recuerdo de shows anteriores en clubes y estadios argentinos.

La repercución mundial de su show en el Super Bowl, no hizo más que disparar la expectativa por sus tres presentaciones en Buenos Aires

Al ingresar al Monumental, el público recibía una cámara de cartón, detalle inspirado en el arte de su último álbum y que iluminó la noche con destellos de colores. La velada comenzó puntualmente con la actuación de Ramma, joven argentino de 21 años de Trelew y telonero elegido por el propio Bad Bunny, quien presentó sus canciones ante un público expectante. Ya con la emoción en alza, la cuenta regresiva se detonó poco antes de las 21h.

Un clásico ya de las visitas musicales: vestir la camiseta de la Selección argentina

El inicio formal quedó a cargo de dos argentinos que entonaron las primeras estrofas de “LA MuDANZA” en un video proyectado, antes de que el propio Bad Bunny hiciera su aparición estelar. A partir de ese momento, la cancha de River se transformó en un verdadero festival de hits, ritmo y participación total. A mitad del concierto, el artista enfatizó ante el público:

Impacto en la noche, la presencia de Cazzu, que de pronto irrumpió en escena a través de una plataforma

“La única razón por la que nosotros estamos aquí es para que ustedes se unan en una noche como un solo pueblo, Argentina. Porque de eso se trata este show. Este show es simple y sencillo. Este show se trata de la unión de Argentina con Puerto Rico y América Latina”.

El ritual argentino y la moda Bad Bunny

La escenografía y la vestimenta marcaron tendencia entre los fanáticos. El sombrero jíbaro, símbolo de la cultura puertorriqueña, fue adoptado masivamente por los jóvenes, y muchos optaron por accesorizaciones llamativas como coronas de flores y glitter.

Cuando Bad Bunny le cedió el protagonismo absoluto, Cazzu interpretó su reciente éxito "Con Otra"

“Lo compré recién en la entrada. Me salió 30 lucas”, comentó uno de los seguidores, dejando en evidencia la identificación instantánea con los códigos visuales del cantante. El ambiente popular y la consigna nocturna hicieron que las canciones “Callaita”, “Pitorro de coco”, “Weltita”, “Turista” y “Baile inolvidable” se vivieran con intensidad. Los agradecimientos de Bad Bunny aludieron a los recientes logros de su carrera y el cariño especial que siente por Argentina. “Se siente como volver a casa, así que gracias, Argentina”, expresó.

Otro de los invitados especiales con los que hizo delirar al público: Duki. Cantaron "Loca remix"

Invitados, sorpresas y comunión latina

El segmento de invitados de la noche alcanzó momentos de verdadera ovación. Sobre el escenario principal, Cazzu interpretó “Con otra” en solitario, Mora viajó especialmente desde Puerto Rico para reencontrarse con Bad Bunny en “Una vez”—tema reservado solo para el público argentino—y más tarde, Khea y Duki se sumaron para un potente cuarteto en “Loca remix”. La energía en las gradas resultó inagotable, con la gente empujando hacia el escenario y miles coreando cada canción.

Una panóramica de River estallado de gente, y una consigna inevitable si canta el Conejo...

En la “casita”, un segundo escenario más despojado, el cantante desplegó su faceta más íntima y urbana, con un vestuario más relajado, y la participación de figuras locales e influencers. Esta sección culminó cuando la multitud entonó el tradicional cántico futbolero “¡El que no salta es un inglés!”, logrando que el artista participara del desborde popular, símbolo del vínculo entre público y espectáculo.

Un San Valentín cargado de emoción y mensaje Bad Bunny imprimió en el show un fuerte mensaje de amor propio y celebración de las pequeñas alegrías. Al interpretar el bolero “Turista”, se dirigió a la audiencia con un saludo especial: “Feliz día de San Valentín, Argentina. Si vienes con tu pareja, abrázala. Los que están solos, abrásense a ustedes mismos. Se tienen a ustedes mismos”. La interpretación de “La mudanza” incluyó versos autobiográficos: “De aquí nadie me saca/ de aquí yo no me muevo/ Dile que esta es mi casa/ donde nació mi abuelo”.

