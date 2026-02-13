Se abrieron las puertas del estadio: todo el color de los fans en la previa del primer recital de Bad Bunny en River Plate

Las primeras jóvenes corren para ingresar al estadio Monumental al abrirse las puertas (Jaime Olivos)

La previa del primer concierto de Bad Bunny en el estadio Monumental de River Plate estuvo marcada por un despliegue de color y creatividad. La multitud de fanáticos jóvenes que agotó las entradas para las tres fechas de la gira Debí tirar más fotos World Tour comenzó a correr hacia el interior de la cancha apenas se dio la orden de largada de la fiesta.

Desde las primeras horas, los alrededores del estadio se llenaron de asistentes con atuendos originales, flores en el cabello, frases icónicas y símbolos distintivos del artista. El ambiente evocaba una auténtica fiesta urbana. Dos jóvenes se abrazaron luciendo flores y maquillaje brillante, mientras una de ellas sostenía un abanico negro con la frase: “donde uno está libre, uno debe amar lo que quiera”. Detrás, la multitud vestía ropa veraniega y mostraba expresiones de alegría.

Grupos de jóvenes avanzan hacia el estadio con prendas personalizadas y flores, celebrando la llegada de Bad Bunny (Jaime Olivos)

Abanicos, glitter y sonrisas: la espera se vive con creatividad y alegría en la previa del show (Jaime Olivos)

El ingreso por las avenidas fue protagonizado por grupos de chicas con camisetas y buzos personalizados, prendas con la palabra “BENITO”, imágenes de Bad Bunny, shorts y faldas con inscripciones como “BUNNY” y “RIP BUNNY”. Otros asistentes portaban flores y botellas, reforzando la atmósfera de entusiasmo general.

Entre los asistentes destacó una joven envuelta en la bandera de Puerto Rico, con una flor amarilla en el cabello y gafas traslúcidas. A su lado, otra fan portaba un abanico negro, complemento recurrente en la jornada. En varias camisetas se leían títulos de discos y frases representativas de la carrera del artista.

El recorrido musical del artista, plasmado en la indumentaria de los fans (Jaime Olivos)

El puesto de merchandising oficial atrae a los fans que buscan recuerdos del World Tour de Bad Bunny (Jaime Olivos)

Camisetas, buzos, vasos y posters con frases del artista, protagonistas en la venta oficial antes del show (Jaime Olivos)

La camiseta blanca con la inscripción “BAD BUNNY” destacaba entre los puestos oficiales, usando títulos y años de cada álbum: “X 100PRE 2018”, “OASIS 2019”, “YHLQMDLG 2020”, “EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO 2020”, “UN VERANO SIN TI 2022”, “NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA 2023” y “DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS 2025”. Los ambulantes sumaban color exhibiendo camisetas y chalecos intervenidos, contribuyendo al ambiente diverso alrededor del estadio.

Frente a los puestos de merchandising oficial se ven carteles promocionales e indumentaria alusiva a la gira. Las remeras oficiales cuestan 50 mil pesos, los buzos 80 mil pesos, vasos 5 mil pesos y los posters 10 mil pesos. Vendedores ambulantes ofrecían opciones alternativas, con remeras no oficiales cerca de 20 mil pesos, decoradas con imágenes de Bad Bunny.

Una joven posa en el centro de una avenida, con la multitud y la estructura del estadio desenfocadas en el fondo. Lleva una falda corta roja, un top celeste con una flor azul y una gorra decorada con grandes ojos de rana, un accesorio que remite a la estética del artista (Jaime Olivos)

La bandera de Puerto Rico y las flores en el cabello marcan la identidad de los seguidores en la previa (Jaime Olivos)

La creatividad se reflejaba en accesorios y estilos. Una joven posaba con falda roja, top celeste decorado con una flor azul y una gorra verde con grandes ojos de rana, rasgo típico de la estética del artista. Grupos de amigos posaban formando corazones con las manos o luciendo collares, bandanas y gafas llamativas.

El personal de seguridad, diferenciado por chalecos fluorescentes, distribuía pulseras y colgantes con forma de cámara fotográfica y cordones amarillos con inscripciones de la gira, simulando credenciales de acceso. Estos elementos marcaron el punto de ingreso del público, junto a los controles y estructuras montadas para el recital.

El staff distribuye colgantes identificatorios a la entrada del recital de Bad Bunny (Jaime Olivos)

Fanáticas con camisetas de “Benito” y flores recorren la avenida principal rumbo al recital (Jaime Olivos)

Remeras coloridas y chalecos customizados, parte del merchandising no oficial en la previa del recital (Jaime Olivos)

El cronograma oficial incluyó la apertura de puertas a las 16:00. Está previsto un show de apertura a las 19:00, la presentación del grupo puertorriqueño Chuwi a las 20:00 y el ingreso de Bad Bunny al escenario a las 21:00. Chuwi, formado por los hermanos Wilfredo ‘Willy’ Aldarondo, Lorén, Wester y su amigo Adrián López, alcanzaron notoriedad tras su colaboración en el álbum del artista principal.

El acceso está organizado por avenidas según cada sector. El Campo Trasero accede por Avenida Libertador y Campos Salles. Las Plateas Belgrano y el Campo Delantero B lo hacen por Avenida Libertador y Udaondo. Las Plateas y el Campo Delantero A, junto a Los Vecinos, ingresan por Avenida Alcorta y Monroe. Todas las Plateas San Martín y Sívori emplean esta última intersección como vía principal.

Para la desconcentración, la Línea D de subte extendió su horario hasta la 1:30, con ingreso exclusivo por estación Congreso de Tucumán y descensos en estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso cortes de tránsito en Avenida Figueroa Alcorta, entre Monroe y Udaondo, de 13:00 a 1:00, y en Avenida Udaondo desde Avenida del Libertador hasta Autopista Lugones.

Las medidas de seguridad prohiben el ingreso con armas, explosivos, paraguas, líquidos inflamables, coolers, handys, camisetas de clubes o países, bebidas alcohólicas, energéticas, alimentos, sustancias ilegales, drones, mates, animales, pelotas, instrumentos musicales, mochilas grandes, computadoras o carteles políticos o religiosos, entre otros elementos. Solo se permten bolsos de hasta 30 cm x 20 cm x 20 cm, mientras selfie sticks, banderas y todo tipo de vehículos, carpas o sillas quedan expresamente restringidos.

Tres fanáticos lucen atuendos y accesorios temáticos en la previa del show de Bad Bunny (Jaime Olivos)

Sombreros y maquillaje brillante destacan entre los seguidores en la fila (Jaime Olivos)

La accesibilidad fue priorizada: personas con movilidad reducida y un acompañante ingresaron a Platea Belgrano Baja, con espacios adaptados y sanitarios, mediante acceso por Avenida Libertador y Udaondo, tras presentar el Certificado Único de Discapacidad y recibir guía del personal.

La jornada ya inició con imágenes de alegría y complicidad, como la de una pareja que, entre la multitud, reflejaba el espíritu festivo y la emoción que dominó la antesala de una noche dedicada a la música.