Pepe Cibrián: “Cada función es una apuesta, y esa incertidumbre es lo que me mantiene vivo”

Pepe Cibrián destacó la vigencia de sus clásicos teatrales y la pasión que lo impulsa a seguir apostando por el musical argentino

En una entrevista exclusiva para Infobae en vivo, Pepe Cibrián abrió el corazón y la memoria: “Estoy muy feliz. ‘Aquí no podemos hacerlo’ la estrené en el año 78, o sea que tiene 48 años y nunca he cambiado jamás. De hecho, muchas oportunidades y nunca he cambiado una sola palabra, porque no sé si lamentablemente, pero el hecho es que sigue vigente la lucha, en este caso de un director, por poder cumplir su sueño de hacer un espectáculo”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Cibrián recordó: “Cuando era muy joven, siempre la frase cuando yo fantaseaba con mis delirios del teatro musical era: ‘No, no, Pepe, aquí no podemos hacerlo’. Entonces estaba en Londres y había visto Chorus Line y mientras la veía yo pensaba esto es lo que a mí me gustaría hacer en Buenos Aires, por esa estética de la nada, pero ahí que sea conceptual”.

La pasión por el teatro y la vigencia de los clásicos

El director resaltó el recorrido de su obra y la permanencia de los desafíos: “Estoy muy feliz de volver a hacerla. La gente del Teatro Regina me dijeron que si yo quería hacerla y dije sí, claro. Produjeron ellos y ha sido muy, muy, muy exitosa y gusta muchísimo. Es muy bella. Ahí empezó Sandra Mihanovich, Ana María Cores, muchísima gente”.

Al repasar su relación con el éxito y el público, Cibrián confesó: “Yo hice el año pasado una obra sobre Wilde que había estrenado con mi madre hace 20 años y había ido muy bien. Y en esta oportunidad, que la hice con Ana Costa y un grupo de actores, no fue nadie. Y bueno, y después la otra va todos”. Frente al fracaso, no hay tiempo para la queja: “Nada. Digo, bueno, hay que hacer otra enseguida corriendo. No, no, no hay día, es así. Una y otra, y otra. Hice sesenta obras ya”.

El teatro, para Cibrián, es una experiencia viva y desafiante: “En Drácula, un personaje que hacía John, otro coprotagonista, tenía un tema musical. Estaba lleno el Luna Park. El público ese día no le aplaudió. Entonces, sale y no se dio cuenta que no le habían bajado el micrófono. ‘¿Qué público daño?’, y todo el Luna Park se empezó a escuchar su voz puteando como loco”.

La lógica del éxito y el sentido de pertenencia

El creador de “Drácula” desmontó la idea de éxito asegurado: “Me dicen: ‘No, pero vos hacés-- Oh, el éxito’. No, el éxito no está nada asegurado”. Cuestionó el vínculo entre éxito y dinero: “Cuando hablamos de éxito en nuestra sociedad capitalista, digamos, es plata. Ni la calidad de la obra. O sea, Van Gogh no sé, será un imbécil porque no vendió un cuadro en toda su vida. Entonces ahora valen 200 millones de dólares. Él nunca se enteró que valían esto”.

El director recordó los 48 años de su obra “Aquí no podemos hacerlo”, símbolo de la lucha por concretar sueños en el teatro nacional (Infobae en Vivo)

Cibrián compartió su método para enfrentar las salas vacías: “En una ocasión hacía lo de Wilde e iban muy poca gente, 30, 40 y la sala tenía como 400. Entonces le dije a mi community manager: ‘Mirá, hacé esto, vos decís que vas a rifar o a regalar cuatro entradas para Wilde’. Efectivamente, mandaron, no sé, dos mil personas. Y digo: ‘Dáselas a todos’. Que vengan, el teatro lleno”.

La exigencia y la inseguridad conviven en el artista: “Un día me acuerdo en Luna Park, cinco mil personas. Salgo, me ovacionan porque realmente son tan generosos. Todo el mundo de pie gritando. Y había tres personas sentadas en primera fila, así. Me cagó la noche. Me quitaron todo tres personas, o sea que era ser imbécil de mi parte, por supuesto”.

El teatro argentino y la creatividad frente a la adversidad

Cibrián reivindicó la creatividad por sobre la espectacularidad: “He hecho puestas de Las mil y una noches con tres telones de tul, de gasa, de cortina de plástico. Lo he hecho y estaba feliz en el Teatro Ópera. Y era feliz. Cuando yo hice Drácula, fui descartando. Tito y Ernestina me daban lo que me diera la gana. Así me dieron diez años, hasta que se murió Tito. Y entonces, si yo pensaba, ¿no? Digo, bueno, en mi delirio: ‘Tito, ¿qué te parece?’, porque claro, en el Circo Justo entraban elefantes, entraban todos. Y fuimos sacando cosas, sacando cosas. Y lo único que tiene Drácula son seis torres de hierro y cuatro escaleras, una muy grande y otra más chica. Nada más. Y me decían: ‘Pepe, la gente no se va a enterar’. Se va a enterar de todo, porque era el castillo de Drácula y era el castillo de Drácula. Era la posada y era la posada”.

La falta de reconocimiento estatal no es novedad: “Siempre en Argentina se ha hecho muy buen teatro, ¿no? Hoy en día se apuesta muy poco los grandes productores por lo nacional, por el teatro de obras nacionales. Hay grandes autores, hay grandes actores que no son de pronto populares, pero que llenan sus teatros alternativos, que hacen una función por semana, dentro de un día de seis otras funciones, y luchan por cumplir su sueño de pisar un escenario”. Y subrayó: “Nosotros nunca hemos estado apoyados en ningún gobierno, la cultura teatral, para nada, siempre es esa cosa de, del argentino”.

Sobre la vigencia de los jóvenes y el recambio generacional, advirtió: “Hoy, actores míos jóvenes, muchos, no saben ya quién fue Pinti, no te digo ni Marshall. No saben quién fue Sandrín, no saben quién fue Alcón. Es muy grave. Y también es, bueno, falta, por supuesto, de los gobiernos, este, el anterior...”.

El orgullo de ser argentino y el valor del oficio también estuvieron presentes: “Sentirse profundamente argentino y eso a mí me causa mucho orgullo. Somos un país maravilloso. Acá se hacen... Por eso te digo, con nada una vez... Me acuerdo que los directores de Los Miserables, un director estos vino a ver una obra mía, fuimos a comer. No sé, no es que me dijeran: ‘¡Oh!, la producción’. Imaginate, bajan aviones, se tira un portaaviones. Pero me dijo: ‘Pepe, ¿de dónde sacás tanta sangre?’”.

