Guillermo Coppola: “La peor preocupación de Diego Maradona era que lo olvidaran”

En diálogo con Infobae a la Tarde, el reconocido representante repasó los años compartidos, las soledades y los secretos de una relación única con Maradona. Entre anécdotas, confesó el mayor temor de su amigo y explicó por qué, contando historias y evocando su memoria, cumple el deseo más profundo del ídolo

Coppola compartió anécdotas sobre la convivencia con Maradona en Cuba, marcada por la soledad y las dificultades personales del ídolo

En Infobae en vivo, Guillermo Coppola se despojó de todo filtro y eligió la cercanía:“A mis amigos les digo: te amo. En mi próxima vida quisiera ser mi amigo”. El histórico representante repasó cómo el afecto marcó cada etapa de su vida, desde el apodo que le dio Maradona hasta los vínculos familiares y las nuevas amistades forjadas con el paso del tiempo. “Para mí, todos los días es el día del amor”, sentenció, mientras los recuerdos y anécdotas dibujaban el mapa de una existencia atravesada por la intensidad y la autenticidad.

A lo largo del diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado los viernes por Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Coppola se animó a repasar desde su lado más personal hasta sus días de máxima exposición. “Después de Cuba, de nuestra estadía en Cuba con Diego, pasé a ser Guillote”, recordó.

Amor propio, amistad y códigos intactos

Coppola compartió su visión sobre el amor y la celebración de los vínculos: “Yo celebro la vida. Para mí todos los días es el día del amor. Sin amor, uno no puede vivir”. Se definió como alguien de gestos y cercanía: “Me gusta regalar, es una manera de homenajear, pero no solo a tu pareja, también a los amigos. Yo soy de los amigos”. Y explicó su filosofía: “Nunca tuve un combate ni un reproche. Cambian los tiempos, pero yo sigo igual”.

Con humor, relató su preferencia por la actitud antes que la apariencia: “No era Can Yaman. Tiro y tiro, y algo pegás. La actitud por sobre todas las cosas. La confianza”. Consultado sobre su fragancia, señaló: “Guillote Coppola. Es parte de mis herramientas, algo que heredé de mi viejo. Me encanta cuando me dicen: ‘Qué bien que estás, qué perfume’”.

Guillermo Coppola expresó que el
Guillermo Coppola expresó que el amor y el respeto son fundamentales en su relación con las madres de sus hijas (Infobae en Vivo)

No esquivó la mirada sobre la autenticidad ni sobre el paso del tiempo: “Si no te gusta cómo soy, lo lamento. Soy de otra época. La noche cambió, pero salgo cuando la ocasión lo merece. No soy un actor, cuento mi vida como es, sin vueltas”.

Familia, relaciones y el valor de la palabra

El vínculo con las madres de sus hijas y la ausencia de conflictos fueron tema de consulta. Coppola fue directo: “Tengo cuatro hijas con cuatro mamás. No tengo ni disputa con ninguna. Las madres son todas respetadas, nunca hubo un reclamo. Jamás sería capaz de menospreciar a alguien que elegí”. Sobre su hija Bárbara y la relación con la familia presidencial, remarcó: “Barbarita, superbajo perfil. Le pedí que tratara de mantenerse en una posición clara”.

También habló del respeto y la expresión afectiva entre hombres: “Hay tipos que sienten que no pueden ser expresivos con sus amigos varones. Que no saben lo que se pierden. A mis amigos les digo: te amo. Lo recibo y me energiza”.

Guillermo Coppola reveló que la
Guillermo Coppola reveló que la mayor preocupación de Diego Maradona era ser olvidado por la gente tras su muerte

Maradona, la muerte y el temor a ser olvidado

La figura de Diego Maradona atravesó toda la charla y Coppola no evitó hablar sobre el final de su amigo y el entorno que rodeó su muerte. “Una noticia y un juicio, un expediente sobre su muerte. Y el escándalo que hay… La jueza que se enloqueció, exjueza, que se enloqueció. Mirá lo que genera”, describió, aludiendo a la dimensión pública del caso y su impacto personal: “Fueron 19 años mano a mano, palmo a palmo, todos juntos”.

Recordó los años compartidos en Cuba y la intimidad de una convivencia marcada por momentos de dolor: “En Cuba pasamos cuatro años juntos, prácticamente solos. Ahí noté cuánto sufría. Sufría su problema, no era diversión. Era sufrir, era encerrarse a seguir sufriendo”.

Consultado sobre la mayor inquietud de Diego, Coppola fue contundente: “Su peor preocupación era que la gente lo olvidara”. Y explicó el sentido de compartir recuerdos y anécdotas: “Lo que hago es homenajearlo, porque era lo que él más quería: que no se lo olvidara”.

Antes de despedirse, Coppola le puso palabras al paso del tiempo sin nostalgia: “Ahora me levanto a la hora que antes me acostaba y me acuesto a la hora que antes me preparaba para salir. Te cambia la vida”. Un guiño sobre la edad y la noche, que en su caso nunca terminan del todo.

