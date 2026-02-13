Teleshow

El llamativo look de Emilia Mernes para anunciar su nueva apuesta musical: bikini a cuadros y estética retro

La cantante busca pisar fuerte en el mercado brasileño y participa en el remix de uno de los temas del verano

Emilia Mernes y Pedro Sampaio adelantaron su colaboración musical

En las últimas horas con una transformación y look impactante Emilia Mernes anunció en sus redes sociales el lanzamiento del remix de JETSKI. La colaboración en el reciente hit de Pedro Sampaio, del que también participan MC Meno K y Melody atrajo la atención de los seguidores después de que el brasileño compartiera en Instagram adelanto de la canción. De esta manera, la nacida en Nogoyá continúa generando interacciones con cada novedad musical, con una presencia creciente en plataformas digitales.

La controversia rodeó a la artista por una frase publicada: “Piensa que soy brasilera y vengo de Argentina, nada se compara con una latina”. Este mensaje provocó debate entre los usuarios y marcó tendencia en redes sociales, ampliando la conversación sobre identidad y representación en la música pop de la región.

En cuanto al single en cuestión, la versión original se consolidó como uno de los mayores éxitos del verano brasileño al alcanzar recientemente el puesto #1 en Spotify Brasil, liderando también los rankings de Apple Music, Deezer y YouTube en el país, además de acumular más de 135 millones de reproducciones de audio y video solamente con dos meses de lanzamiento. Este impacto reafirma la posición de Pedro Sampaio como uno de los principales creadores de hits de la música brasileña y proyecta el remix como una expansión de este momento para otros países. Y en simultáneo, ratifica la visibilidad de Emilia como artista a la hora de establecer una colaboración.

Con este nuevo look, Emilia presentó el remix de JETSKI, su colaboración en el hit de Pedro Sampaio
Es la tercera colaboración de Emilia apuntando al mercado brasileño

Estoy muy feliz de que Pedro me haya invitado a participar en el remix de JETSKI, un éxito en Brasil. Adoro la cultura brasileña y siempre es un placer compartir música con artistas tan queridos. No puedo esperar para presentarla en vivo junto a Pedro, MC MenoK y Melody”, contó Mernes, que suma de esta forma su tercera colaboración con artistas del país vecino luego de sus trabajos con Luísa Sonza y Ludmilla.

Para celebrar la novedad, Emilia Mernes se mostró con una llamativa producción en sus redes sociales, y un look que refleja una fuerte influencia de la moda urbana contemporánea fusionada con elementos de estilo pop y estética Y2K. El outfit destaca por la combinación de prendas y accesorios que evocan una actitud desenfadada y audaz y conectan con cierto espíritu retro que asumió la entrerriana en esta etapa de su carrera.

La elección del bikini de cuadros en tonos celestes, sumado a la chaqueta de peluche sintético, genera un contraste visual que resalta tanto la silueta como el carácter lúdico del atuendo. La inclusión de stickers en forma de estrellas en la piel aporta un guiño a la cultura pop y la tendencia de personalización corporal, muy presente en el estilo de celebridades y artistas de la música urbana.

Con guiños a New York y estética retro, Emilia impactó con el lanzamiento de su remix

El sombrero oversize, con diseño de matrícula de Nueva York y la palabra “Vaquera”, suma un elemento distintivo y teatral. Este tipo de accesorios se ha convertido en un recurso frecuente dentro de la escena musical internacional para subrayar la identidad visual y destacar en eventos o lanzamientos. El maquillaje colorido y los peinados voluminosos completan el estilismo, reforzando la inspiración en la estética de los años 2000, tendencia que ha experimentado un regreso en la moda global. Este tipo de propuestas suele asociarse a figuras que buscan proyectar una imagen fresca, juvenil y disruptiva.

La elección de este look para acompañar el lanzamiento del remix de “Jet Ski” junto a DJ Sampaio apunta a reforzar la imagen de Emilia Mernes como referente de la moda y la música latina, conectando con audiencias jóvenes y tendencias internacionales.

