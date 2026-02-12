Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para celebrar el Día de los Enamorados

Mirtha Legrand

Luego de pasar enero en Mar del Plata, combinando trabajo con sus habituales visitas a la cartelera teatral de la ciudad, Mirtha Legrand retomó desde la semana pasada su agenda en Buenos Aires. Y mientras se termina de resolver la situación de la cocinera Jimena Monteverde, la diva no se detiene y ya piensa en su próximo programa.

En una nueva temporada de su histórico ciclo, La Chiqui, que el 23 de febrero cumplirá 99 años, preparó un menú especial para el próximo sábado. A tono con la fecha, desde las 21.30 por la pantalla de El Trece presentará una mesaza inspirada en el Día de los Enamorados, a puro romanticismo y con invitados muy especiales.

De acuerdo a la producción del ciclo, la idea fue invitar a dos parejas emblemáticas del espectáculo nacional. Una es la que conforman Boy Olmi y Carola Reyna y la otra es la de Silvia Kutika y Luis Luque. Cada uno a su manera, supieron construir vínculos indestructibles que lograron sostenerse a lo largo del tiempo. El periodista Héctor Maugeri completa el listado de comensales para una noche en la que se adivinan anécdotas, recuerdos y el análisis de la escena artística desde diferentes ángulos.

Boy Olmi y Carola Reyna

En una entrevista reciente, Boy contó algunos secretos para mantener una relación a lo largo de los años. “Carola y yo tenemos características de personalidad, de visibilidad, porque somos los dos personas más o menos públicas y de cierta onda que hace que la gente crea que tenemos algo diferente o superior a muchas otras estructuras de pareja. Y la verdad que no. Somos muy diferentes. Las energías de los dos son muy opuestas. Por supuesto, nos amamos mucho, nos elegimos, nos admiramos, pero no porque esté todo bien. Nos elegimos porque yo creo que la pareja tiene algo de ser una maestría”. señaló en delcaraciones a Radio con Vos.

Cabe mencionar que, luego de la temporada de enero en Mar del Plata, el histórico tándem que forman las noches de Mirtha y los almuerzos de Juana entró en pausa por las vacaciones de esta última. En los últimos días, surgió un inesperado conflicto con la cocinera Jimena Monteverde, cuya presencia en el programa de este fin de semana está en duda a pesar de que tanto ella como la diva expresaron su deseo de que esto fuera posible.

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde

Monteverde estrenó La cocina rebelde, que va de lunes a viernes por la misma señal, lo que de momento hace incompatible su presencia en ambos ciclos por cuestiones de agenda. Así lo lamentó la propia conductora durante su programa del sábado pasado. “No está porque tiene su programa, la vamos a aplaudir. Le mando un beso. La voy a extrañar, voy a llorar, la voy a extrañar mucho. Está bien, me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con este también. Igual está Mónica que nos sirve desde hace muchos años también”, expresó Legrand.

La propia Monteverde, en una entrevista reciente, abrió el juego sobre las verdaderas razones de su ausencia. “Todavía no sé si no estoy. Este fin de semana no pude grabar porque se me contrapone la grabación con el vivo y estamos defendiendo el vivo. Esperemos que se arregle, creería que se va a arreglar. La verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo; estuve hablando con ella y ojalá que se pueda arreglar”, confesó la cocinera, dejando entrever el fuerte lazo que la une a la conductora