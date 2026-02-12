Chechu Bonelli paso por Infobae en Vivo y opinó sobre el machismo en el periodismo deportivo: “Hemos ganado terreno”

Chechu Bonelli visitó Infobae en vivo donde repasó su carrera y habló de los desafíos que enfrentará este 2026

Chechu Bonelli se prepara para afrontar nuevos desafíos laborales. La comunicadora busca reconectar con las pasiones que siempre la motivaron: el periodismo deportivo y el modelaje. Así las cosas, este jueves, la influencer habló en Infobae en vivo sobre cómo logró combinar sus trabajos y hasta del machismo que enfrentó dentro de su profesión.

Al ser recibida en el estudio, Manu Jove le preguntó cómo se describía al momento de presentarse: “Me presento como periodista. Antes de serlo laburé mucho tiempo como modelo y me daba cosa poner modelo. Me decía yo: “¿Qué es esto, una profesión? Un hobbie”. Pero hoy si tengo que presentarme pongo periodista. Este año estoy haciendo otro programa, arranqué en el ciclo de Juan Marconi, es algo diferente al noticiero. Es del fútbol más local y europeo. Ahora me estoy centrando más en eso”.

Luego, el equipo le preguntó su opinión sobre el rol de las mujeres en el mundo del fútbol, teniendo en cuenta los polémicos dichos de Horacio Pagani días atrás: “En esta nueva era hemos ganado mucho terreno, y hemos demostrado. Hemos tenido la suerte que se han hecho conocidas muchas periodistas deportivas con mucho conocimiento y, puede sonar feo, pero también con belleza. Por ahí dicen que sabe de deporte pero no tiene presencia en cámara. Y para mi eso es algo totalmente ajeno que hay que dejar de lado. Estamos en un mundo muy machista todavía, pero cada vez menos. Yo soy de la época en la que éramos muy pocas. Luciana Rubinska, Alina Moine, Ángela Lerena, éramos muy poquitas”.

Acto seguido, Chechu destacó que cada vez más mujeres se sumaron a esta profesión: “Con el tiempo empezaron a aparecer un montón y más mujeres se animaron a estudiar periodismo deportivo. Antes lo veían como que no era posible una salida laboral. Hoy tampoco es tan fácil, sigue siendo complicado, me escriben muchas mujeres preguntándome. Yo les digo que la peleen. Yo no era tanto del mundo de las redes. Hoy las redes sociales te dan la posibilidad de mostrarte ante el mundo y mostrar tu profesionalismo. Hemos ganado un montón de espacio, demostramos que somos capaces”.

Chechu Bonelli revela cómo combina el modelaje y el periodismo deportivo

Continuando con la charla, la influencer recordó el momento en el que le contó a su padre el deseo de combinar sus pasiones: “Me acuerdo que siempre le decía a papá que yo quería ser modelo y jugadora de fútbol. Y papá me decía que era la antítesis. Era como totalmente diferente. No puede ser hincha de River ni de Boca. Y yo decía: Sí, papá, se puede. Bueno, y quedó como anécdota”.

Dichos sentimientos los continuó a lo largo de su carrera, sin embargo, esto le trajo algunos problemas en el mundo del modelaje. “Yo jugaba el fútbol siendo modelo y a veces llegaba a los desfiles repleta de moretones. No era bien vista. Hoy, por ahí, es un poco más normal, vos venís también del palo de la moda. Pero me acuerdo que me llegaba y me decían: “¿Qué te pasó?”. Digo: “No, fui a jugar el fútbol el fin de semana y salió la arquera, rechazaba una pelota y me la dio de lleno”. Y la maquilladora me miraba como diciendo: “¿Es verdad todo esto que me estás contando?”. Digo: “Bueno, maquillaje y se tapa”. Digo: “La felicidad de ir a jugar los fines de semana al fútbol no me la saca nadie”. Y al principio me miraban todo medio raro y después terminó siendo un equipo de modelos. Éramos todas modelos jugando en un equipo de fútbol”, detalló Bonelli.

Tiempo después, Chechu recordó cómo heredó su amor por el deporte: “Mi pasión por el deporte llega un poco heredada por la familia. Tenía un abuelo muy bostero, muy xeneize. Mi papá también, siempre ligado a todo lo que fue el baby fútbol de mi ciudad, de Regatas de San Nicolás, mis hermanos jugando también en ese equipo. Entonces, era todos los fines de semana consumir fútbol, los fines de semana jugando en el campo, cuando faltaba uno era yo la que entraba. Y así arrancó mi pasión de chiquita por el fútbol”.

Fue entonces cuando el equipo de Infobae a la Tarde le preguntó si había sentido algún prejuicio en sus inicios en la profesión. Así, para cerrar su paso por el programa, la joven dijo: “Yo nunca sentí que hayan tenido prejuicio conmigo, y eso que laburé todo el tiempo con hombres. Y yo estaba acostumbrada a rodearme de hombres, porque tengo tres hermanos hombres más grandes y siempre era estar con ellos, con sus amigos. Entonces, a mí no me costó tanto como meterme y adaptarme al mundo tan masculino. Y siempre pegué buena onda con todos. Y siempre estuve muy abierta a decir: “Che, mirá, si hay algo que no sé, enséñamelo. ¿Cómo aprendo esto?” Yo recuerdo siempre que quería conocer los distintos estadios del fútbol argentino y quería conocer cómo formaba Banfield, cómo formaba Lanús. Entonces, yo hacía un programa que terminaba a las siete de la tarde y el Pollo Vinolo relataba todos los partidos de los viernes. Entonces, el remís de él salía desde torneos y competencias donde nosotros salíamos en vivo y yo me subía con la producción al auto ese y todos los viernes iba. Si se jugaba el clásico del sur, Lanús, Banfield, yo iba ahí. Me sumaba como espectadora”.

