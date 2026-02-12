Carla Conte reveló la cirugía a la que se sometió: “Estoy fascinada”

En Ángel Responde, Carla Conte reveló la cirugía a la que se sometió

La confesión de Carla Conte durante su participación en Ángel Responde (Bondi) generó un clima distendido en el estudio. Junto a la conductora Mariana Brey y los panelistas Luis Piñeiro y Keren, la charla comenzó con la ida de Popochi a una playa nudista, algo que Conte rechazó, aunque, entre risas, admitió: “Me creo mil yendo en cola less, todavía me creo que la estoy rompiendo”. Esto derivó en otra charla, en la cual la presentadora habló con apertura sobre la cirugía de reducción mamaria que se realizó recientemente.

Cuando Brey indagó: “¿Qué fue lo que te hiciste? ¿La pincita?”, Conte respondió: “Me hice la pinza, sí, sí, sí”. Piñeiro, entonces, solicitó precisiones: “¿Qué es la pinza?”. Keren, que contó que también se había reducido las mamas, explicó que se trataba del apodo para la intervención, y Conte agregó que “la cicatriz es más heavy porque es como un ancla, cruza así y abajo. La de abajo no se ve, pero la otra demora un poco más”.

La charla mantuvo un tono relajado, pero también profundizó en cuestiones personales. Conte compartió: “El año pasado tuve un quilombo hormonal, engordé un montón para lo que soy yo. Y lo primero que me crecieron fueron las tetas, y dije: yo no puedo con esto”. Añadió que era algo que quería hacer “de toda la vida” y finalmente sacó turno con el cirujano.

Luis Piñeiro resaltó: “¿Es más complicado sacarse que ponerse?”. Conte señaló que si, mientras que Mariana Brey mencionó: “Dicen que es muy doloroso”. Conte fue honesta: “Dolió, dolió, pero la verdad, yo estoy fascinada. Hace dos meses que ando con vestido de tirita y espalda al aire, que no usé en mi vida y que era mi sueño. Por ahí es una boludez para el resto, pero para mí me cambió un montón”. Piñeiro matizó el comentario, con un razonamiento: “Qué loco, porque la que tiene mucho, quiere menos. La que tiene poco, quiere más”.

Carla Conte contó que se practicó una reducción mamaria

En otro momento, Conte detalló el impacto físico del tamaño previo de sus mamas: “No tenía espalda para sostener lo que... Yo no podía correr, ni en la cinta corría”. Keren, que también se sometió al procedimiento, sumó: “A mí me cambió la vida”.

Sobre el posoperatorio, Keren sostuvo: “No es tanto, es unos días nada más, que no podés levantar los brazos”. Conte coincidió: “Debe durar unos días, la verdad. Yo pensé que iba a ser mucho más heavy. Obviamente sí fue lo peor”.

El equipo también conversó acerca de la cicatriz en ancla y los detalles complementarios de la intervención. Keren reveló: “A mí el pezón me lo achicaron”. Conte explicó: “Te achican el paty. Hay como una medida universal. Esto me lo explicó mi cirujano, Martín Colombo, que es un genio”. Y añadió entre risas: “Te lo hace porque es como reglamentario”.

"Pensé que sería más heavy", explicó COnte sobre el postoperatorio

Cuando surgieron dudas técnicas, relatadas indirectamente, el grupo abordó el tema sobre si se extraen piel y glándulas. Keren explicó que sí, y Conte completó la imagen con la explicación que le acercó el médico: “Esto es como un pastel de papa. Vos no podés separarla, ¿entendés?... La grasa y la glándula mamaria están todas mezcladas, no es que hay glándula así y grasa acá, y vos sacás solamente…”.

El repaso de la experiencia de Carla Conte expuso tanto el impacto en la autoestima como en su bienestar físico y emocional.

Una nota de humor marcó el cierre, cuando Piñeiro, inspirado por la comparación culinaria del cirujano, bromeó con el grupo, concluyendo la conversación en tono liviano y dejando una sensación amigable entre los panelistas y la audiencia: “Con razón me gusta el pastel de papa”.