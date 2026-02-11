Rocío Pardo y Rufina Cabré a pura complicidad en un baile viral

La pequeña regresó al país luego de varias semanas en Turquía y se mostró a pura felicidad con la esposa de Nicolás Cabré (Video: Instagram)

Rufina Cabré regresó a la Argentina tras varias semanas en Turquía junto a la China Suárez y Mauro Icardi, y su retorno coincidió con el cumpleaños de Magnolia, su hermana menor. La celebración reunió a la familia y marcó el motivo principal de su vuelta al país, permitiéndole compartir un momento especial con su madre y sus hermanos luego de su estadía en el exterior.

Al día siguiente de la fiesta, Rufina viajó a Villa Carlos Paz para reencontrarse con su papá, Nicolás Cabré, y la pareja de este, Rocío Pardo. Durante su estadía en la ciudad cordobesa, la joven se integró rápidamente a la vida cotidiana junto a su padre y Rocío, evidenciando la relación cercana y armoniosa que mantienen. En este contexto, Rufina y Rocío decidieron sumarse juntas a uno de los desafíos virales más populares en las redes sociales: un challenge de TikTok.

La pequeña Cabré no solo participó del reto sino que se convirtió en la instructora del mismo, guiando a Rocío Pardo con paciencia y entusiasmo para que ambas pudieran replicar los movimientos del trend seleccionado. El tema musical elegido para la coreografía fue “Stateside” de PinkPantheress junto a Zara Larsson, una canción que actualmente marca tendencia en la plataforma y que fue el hilo conductor del video.

Rocío Pardo y Rufina Cabré en el baile viral

El resultado de la experiencia quedó plasmado en un video que Rocío Pardo publicó en su cuenta de Instagram, donde ambas aparecen bailando con energía y siguiendo los pasos del popular reto. En el pie de la publicación, Rocío escribió: “Rufi me enseñó un trend”, dejando en claro el rol protagónico de la hija de Cabré en la actividad. Las imágenes muestran la complicidad entre ellas y la naturalidad con la que compartieron el momento, sumando gestos de risa y disfrute frente a cámara.

El desafío, acompañado por el éxito musical de PinkPantheress y Zara Larsson, rápidamente generó repercusión tanto entre los seguidores de Rocío como en el entorno familiar. El video recibió comentarios positivos y reacciones que celebraron la espontaneidad y la buena onda entre Rufina y la pareja de su papá, destacando la integración de la joven a la dinámica del hogar de Nicolás Cabré.

La participación de Rufina en el challenge no es un hecho aislado, sino que refleja el vínculo fluido y cercano que mantiene con Rocío Pardo, construyendo desde la confianza y el afecto una relación que se consolida con actividades compartidas. La publicación de Pardo, además de sumar contenido a sus redes, evidenció el espacio de alegría y diversión que encuentran juntas en la vida diaria y el lugar que ocupa Rufina en la familia ensamblada.

Después de casi un mes desde su última partida a Turquía, la hija mayor de la China tuvo el esperado reencuentro con el actor de Gasoleros quien se encargó de compartir la foto del momento. “Entrené acompañado hoy”, escribió el actor en la postal, acompañándola con un emoji de corazón rojo. Él aparece sin remera, con el torso al descubierto y bermudas de jean, sonriendo a cámara, mientras que la niña está a su lado, con gorra de natación negra y una malla deportiva, cubierta por una musculosa gris con estampa, también sonriendo de manera relajada. El entorno es una piscina climatizada, con carriles delimitados por boyas y banderines colgando en el fondo, lo que sugiere un espacio de práctica deportiva.

Rufina se encuentra en Carlos Paz junto a su papá (Instagram)

Así, el regreso de Rufina Cabré al país no solo estuvo marcado por el reencuentro familiar y la celebración de un nuevo cumpleaños de Magnolia, sino también por la posibilidad de disfrutar nuevas experiencias junto a su papá y Rocío en Villa Carlos Paz. La elección de sumarse a un trend de TikTok y el éxito del video en redes sociales consolidaron ese momento como una muestra más del buen clima y la integración familiar que atraviesan en la actualidad.