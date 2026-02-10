Teleshow

Nicolás Cabré se reencontró con Rufina y compartieron una actividad deportiva: “Entrené acompañado hoy”

El actor compartió una selfie junto a su hija, que regresó de Turquía, disfrutando juntos de una divertida jornada en el agua

El reencuentro entre Nicolás Cabré
El reencuentro entre Nicolás Cabré y su hija Rufina tras un mes de distancia sucedió en medio de una rutina de entrenamiento en la pileta (Instagram)

Después de casi un mes desde su última partida a Turquía, la hija mayor de la China Suárez, Rufina, se reencontró con su papá, Nicolás Cabré. Él mismo lo confirmó a través de una selfie publicada en sus historias de Instagram, donde se los ve a ambos habiendo terminado su rutina de entrenamiento en el agua.

“Entrené acompañado hoy”, escribió el actor en la postal, acompañándola con un emoji de corazón rojo. Él aparece sin remera, con el torso al descubierto y bermudas de jean, sonriendo a cámara, mientras que la niña está a su lado, con gorra de natación negra y una malla deportiva, cubierta por una musculosa gris con estampa, también sonriendo de manera relajada. El entorno es una piscina climatizada, con carriles delimitados por boyas y banderines colgando en el fondo, lo que sugiere un espacio de práctica deportiva.

Rufina Cabré volvió a compartir
Rufina Cabré volvió a compartir tiempo de calidad con su papá tras regresar de su viaje a Turquía con la China Suárez

Cabe recordar que hace apenas un mes Rufina Cabré había sido protagonista de un emotivo momento deportivo que llenó de orgullo tanto a la China como a Nicolás. La menor participó de una competencia de natación y logró subirse al podio, coronando semanas de entrenamiento, disciplina y esfuerzo en el agua. El logro no pasó desapercibido y fue celebrado públicamente por ambos padres, que compartieron imágenes y mensajes cargados de emoción en sus redes sociales.

La primera en mostrar el acontecimiento fue la actriz, quien armó un collage de fotos que retrataron el paso a paso de la jornada. En la imagen inicial, Rufina aparece concentrada sobre el bloque de largada número tres, con gorro de baño claro y antiparras oscuras, el cuerpo inclinado hacia adelante y las manos listas para impulsarse.

La secuencia continúa con una postal en blanco y negro que muestra a la niña apoyada en el borde de la pileta, apenas terminada la prueba. El agua rodea su cuerpo mientras sostiene la plataforma con una mano y levanta la cabeza para respirar. El costado más íntimo aparece en la tercera foto, ya fuera del ámbito competitivo. Madre e hija posan abrazadas, sonrientes, con la complicidad intacta. El cierre del collage es, quizás, el más simbólico: Rufina mordiendo dos medallas, una en cada mano, con las cintas celestes y blancas colgando de su cuello.

La China Suárez compartió en
La China Suárez compartió en redes sociales imágenes de la competencia, mostrando los distintos momentos de la jornada y el orgullo familiar por Rufina

“Felicitaciones mi reina. Qué orgullo. Qué felicidad poder acompañarte en cada paso. Te amo”, escribió la China junto a las imágenes, dejando en claro que el logro deportivo también es emocional y familiar.

Nicolás Cabré, por su parte, también se sumó a la celebración desde su cuenta de Instagram. El actor compartió un video del momento exacto en el que Rufina compite y llega primera, además de una imagen del podio donde se la ve en el centro, sobre el escalón número uno, con la medalla colgada al cuello. “¡Felicitaciones a mi campeona de natación! Me llenás de orgullo, Rufita”, escribió, visiblemente emocionado.

Ese contexto vuelve aún más significativo el reciente reencuentro entre padre e hija, luego de casi un mes sin verse debido a los viajes y compromisos familiares. La postal en la pileta, lejos de los flashes y la competencia oficial, muestra otra cara del vínculo: la del entrenamiento compartido, la rutina diaria y el tiempo de calidad que se recupera después de la distancia entre Argentina y Turquía.

Las imágenes dejan ver que la natación no es solo una actividad extracurricular para Rufina, sino un espacio donde se combinan disciplina, disfrute y acompañamiento. Tanto la China Suárez como Nicolás Cabré han demostrado, en más de una oportunidad, que más allá de sus agendas laborales y la exposición mediática, priorizan estar presentes en los momentos importantes de la vida de su hija.

