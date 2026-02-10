Teleshow

La primera foto de Milagros Maylin embarazada: así mostró su pancita de cinco meses

La pareja se casó en noviembre del año pasado y se trata del tercer hijo del ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el primero de la comunicadora

Milagros Maylin y Horacio Rodríguez
Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta se casaron en noviembre del año 2025 (RS Fotos)

Milagros Maylin, la esposa de Horacio Rodríguez Larreta, atraviesa su primer embarazo y, por primera vez, mostró públicamente su pancita de cinco meses. La pareja confirmó la noticia en diciembre, pero hasta ahora no se habían difundido imágenes que ilustraran este nuevo capítulo familiar tan esperado. La ilusión y la felicidad por la llegada de su primer hijo juntos se reflejan en la reciente postal que rápidamente se viralizó en redes y despertó mensajes de cariño y buenos deseos.

La primera foto de Milagros Maylin a los 5 meses de embarazo. Será mamá por primera vez junto a Horacio Rodríguez Larreta”, escribieron en la cuenta de Instagram de LAM (América TV), al publicar la imagen donde Milagros posa de perfil, con camisa de jean abierta y top negro, abrazando su pancita y con el cabello suelto, en un ambiente luminoso y relajado. La expresión serena y radiante de Maylin marca el inicio de una etapa llena de expectativas y emociones para la pareja.

La publicación no solo celebró la inminente llegada del bebé, sino que también permitió ver el costado más íntimo y familiar de Maylin y Rodríguez Larreta, quienes se preparan con entusiasmo para la llegada de su primer hijo juntos y recibieron el acompañamiento de sus seguidores en este momento tan especial.

Milagros, pareja de Horacio Rodríguez
Milagros, pareja de Horacio Rodríguez Larreta, posó feliz mostrando su avanzado embarazo en una imagen íntima y personal (Instagram)

Este es el primer hijo en común, un varón, según confirmaron fuentes cercanas a la pareja a Infobae. La confirmación del embarazo coincidió con una etapa de relevancia personal y política para Rodríguez Larreta, quien asumió como diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en diciembre pasado, tras participar en las elecciones legislativas realizadas en mayo.

La pareja se casó en noviembre del año pasado, fortaleciendo una relación que había comenzado en 2022, después de la separación de Rodríguez Larreta. La boda fue una ceremonia privada con la presencia de allegados y familiares.

Milagros , licenciada en Ciencias de la Comunicación y con amplia experiencia en gestión pública en la Ciudad de Buenos Aires, acompañó a Rodríguez Larreta tanto en su vida personal como en el ámbito político en los últimos años. La esposa del diputado porteño tenía 38 años, era egresada de la Universidad Austral con medalla de oro y Magíster en Administración de Empresas (IAE Business School, donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude al mejor promedio). Además, contaba con dos posgrados: uno en la Universidad de San Andrés y otro en la ESADE.

Este será el tercer hijo
Este será el tercer hijo para el político y el primero para la comunicadora (RS Fotos)

Rodríguez Larreta (60) ya era padre de dos hijas: Paloma, nacida en 2002, y Serena, nacida en 2016, fruto de su vínculo con la organizadora de eventos, Bárbara Diez. El día de su casamiento, que se realizó en el Registro Civil de la calle Uruguay, en el centro porteño, Maylin contó cómo se desarrolló su vínculo: “Me escribió una carta. Hubo un momento en que yo no me animaba: ‘Estoy enamorada de vos, pero no me animo a salir, a estar expuesta, a la evaluación, las redes. No estoy lista. Perdón’. Ahí él se angustió mucho. Y surgió entre nosotros un código, que era ‘ABC’. Me dijo: ‘Estoy seguro de tres cosas. A, vos y yo vamos a estar juntos. B, nos vamos a acompañar en los proyectos que tengamos del uno al otro y nos vamos a complementar. Y C, vamos a ser muy felices’. Y después, cuando vino la propuesta, me puso ‘ABC’ en un cartelito y vino el anillo”.

La llegada de este nuevo hijo representa un capítulo especial en la vida de ambos y suma un matiz personal a la proyección de Rodríguez Larreta dentro del escenario político local, marcando una etapa de felicidad e ilusión para la familia.

Temas Relacionados

Milagros MaylinHoracio Rodríguez Larretaembarazo

